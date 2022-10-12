Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 12/10/2022: Dễ trúng số đổi đời, ví căng tiền, thẻ tiết kiệm nhảy số ầm ầm

Tâm linh - Tử vi 12/10/2022 07:35

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây dễ trúng số đổi đời, ví căng tiền, thẻ tiết kiệm nhảy số ầm ầm vào đúng ngày 12/10/2022.

Tuổi Tý

Con đường sự nghiệp của người tuổi Tý sẽ diễn ra “thuận buồm xuôi gió”. Nhờ sự giúp đỡ của Cát Tinh, những kế hoạch của con giáp này đang thực hiện đều diễn ra một cách trôi chảy. Nhờ vậy mà tài lộc cũng có tiến triển tốt. Bản mệnh được cấp trên cân nhắc để lên một vị trí mới, do đó nguồn thu nhập cũng dần cải thiện. 

Chuyện tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ diễn ra hanh thông. Người độc thân sớm tìm ra người tâm đầu ý hợp với mình. Người đã có người yêu có khả năng tiến tới hôn nhân trong thời gian sắp tới. 

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 12/10/2022: Dễ trúng số đổi đời, ví căng tiền, thẻ tiết kiệm nhảy số ầm ầm - Ảnh 1
Con đường sự nghiệp của người tuổi Tý sẽ diễn ra “thuận buồm xuôi gió” - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Đúng ngày 12/10, sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ diễn ra “xuôi chèo mát mái” và thuận lợi. Đối với Thìn hoạt động trong kinh doanh và buôn bán, khách hàng thường lui tới thường xuyên. Người làm công ăn lương có một ngày làm việc tương đối ổn định. Con giáp này có khả năng gặp Thần Tài gõ cửa.

Vận trình tình cảm vượng sắc. Người độc thân sớm tìm được bạn đời phù hợp với mình, người đã kết hôn đang có khoảng thời gian hạnh phúc, vui vẻ bên người ấy. 

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 12/10/2022: Dễ trúng số đổi đời, ví căng tiền, thẻ tiết kiệm nhảy số ầm ầm - Ảnh 2
Đúng ngày 12/10, sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ diễn ra “xuôi chèo mát mái” và thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Mọi công việc của người tuổi Mùi sẽ không gặp bất kỳ khó khăn nào. Nhờ đầu óc kinh doanh linh hoạt, đường công danh của Dần đang rộng mở mang đến nhiều cơ hội để bản mệnh chứng minh được năng lực của mình. Hãy cố gắng chớ chủ quan để mọi việc được thuận lợi hơn. 

Vận trình tình cảm có sự giúp đỡ của quý nhân. Mối quan hệ giữa người tuổi này và nửa kia khá êm đẹp và hạnh phúc, đặc biệt có khả năng tiến tới hôn nhân trong tương lai. 

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 12/10/2022: Dễ trúng số đổi đời, ví căng tiền, thẻ tiết kiệm nhảy số ầm ầm - Ảnh 3
Mọi công việc của người tuổi Mùi sẽ không gặp bất kỳ khó khăn nào - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 12 giờ trưa ngày ngày mai (12/10), Thần Tài bám gót, 3 con giáp tài vận đi lên vun vút, mệnh danh là 'cỗ máy in tiền', công danh lên chạm nóc

Đúng 12 giờ trưa ngày ngày mai (12/10), Thần Tài bám gót, 3 con giáp tài vận đi lên vun vút, mệnh danh là 'cỗ máy in tiền', công danh lên chạm nóc

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp dưới đây tài vận đi lên vun vút, mệnh danh là 'cỗ máy in tiền', công danh lên chạm nóc vào đúng 12 giờ trưa ngày 12/10.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 1 giờ 1 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 1 giờ 31 phút trước
Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Video 2 giờ 1 phút trước
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự gia đình 2 giờ 31 phút trước
Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 3 giờ 1 phút trước
Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Video 4 giờ 1 phút trước
15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Đời sống 4 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà