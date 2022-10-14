Đúng 3 ngày tới (15/10-17/10), 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 14/10/2022 12:54

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông vào đúng 3 ngày tới.

Tuổi Dần

Con đường sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ diễn ra “xuôi chèo mát mái” và suôn sẻ vào đúng 3 ngày tới. Đối với người hoạt động trong kinh doanh và buôn bán, khách hàng thường lui tới thường xuyên. Người làm công ăn lương có một ngày làm việc tương đối ổn định.  

Chuyện tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ hạnh phúc dâng tràn. Các cặp vợ chồng cùng nhau trải qua những cảm xúc tuyệt vời mà tình yêu đem tới. Người độc thân vẫn đang tập trung phát triển sự nghiệp nên chưa có thời gian tìm hiểu ai.

Đúng 3 ngày tới (15/10-17/10), 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông - Ảnh 1
Con đường sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ diễn ra “xuôi chèo mát mái” và suôn sẻ vào đúng 3 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Đúng 3 ngày nữa, vận trình tài lộc của người tuổi Ngọ sẽ trở nên vô cùng suôn sẻ và khởi sắc. Con giáp này nhờ làm việc chăm chỉ trong thời gian qua mà thu về khoản tiền khá tốt, do đó mà bản mệnh không cần phải tìm cách cải thiện nguồn thu nhập. 

Tình cảm cũng sẽ khả quan. Mối quan hệ vợ chồng của con giáp này và “nửa kia” được hâm nóng cảm xúc kịp thời sau những khó khăn trước đó. Cả hai hãy tiếp tục lắng nghe, đồng cảm lẫn nhau để tình cảm ngày càng khăng khít.

Đúng 3 ngày tới (15/10-17/10), 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông - Ảnh 2
Vận trình tài lộc của người tuổi Ngọ sẽ trở nên vô cùng suôn sẻ và khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Công việc người tuổi Tuất khá thuận lợi. Bạn không những hoàn thành tốt nhiệm được giao mà còn tìm hướng đi mới để nâng cao hiệu suất làm việc tốt hơn. Với những thử thách phía trước đang chờ đón, bạn hãy mạnh dạn phát huy điểm mạnh để con được sự nghiệp được thăng hoa. 

Chuyện tình yêu khá ổn. Tuy con giáp này không tìm được người yêu phù hợp nhưng lại khá hài lòng với cuộc sống này, bản mệnh lấy công việc làm niềm vui mỗi ngày. Đường tình cảm có tiến triển mới với những người độc thân tuổi này, do bản mệnh biết cách thể hiện mình nên đã thu hút rất nhiều người khác giới. 

Đúng 3 ngày tới (15/10-17/10), 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông - Ảnh 3
Công việc người tuổi Tuất khá thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Sau đêm nay, Thần Tài theo gót về nhà, 3 con giáp tiền 'rơi trúng đầu', đón đại hỷ dễ phát tài phát lộc, ngồi không đếm tiền mỏi tay

Sau đêm nay, Thần Tài theo gót về nhà, 3 con giáp tiền 'rơi trúng đầu', đón đại hỷ dễ phát tài phát lộc, ngồi không đếm tiền mỏi tay

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây 'rơi trúng đầu', đón đại hỷ dễ phát tài phát lộc, ngồi không đếm tiền mỏi tay sau đêm nay.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 39 phút trước
Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Video 1 giờ 39 phút trước
15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Đời sống 2 giờ 5 phút trước
Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Video 2 giờ 39 phút trước
Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Video 3 giờ 39 phút trước
Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người