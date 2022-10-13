Tử vi thứ Sáu 14/10/2022 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hưởng no nê phúc lộc, Mão - Tỵ xui xẻo liên tiếp, ngồi yên cũng tiền mất tật mang

Chuyện tình cảm của bản mệnh đi xuống và có phần sa sút hơn hẳn. Có lẽ vì quá mải mê với công việc mà con giáp này quên đi sự tồn tại của người ấy. Sự thờ ơ, lạnh nhạt của bạn khiến bức tường ngăn cách giữa hai người ngày càng lớn dần lên.

Tử vi ngày mới 12 con giáp cho thấy sự nghiệp của người tuổi Tý không mấy tốt đẹp. Bạn tỏ ra thấu hiểu và tâm lý hơn trong quan hệ với đồng nghiệp, nhờ vậy mà mọi người cũng niềm nở và thoải mái hơn. Tuy nhiên, ngày này có vận xấu, trong gia đình bạn có thể đang xảy ra vấn đề gì đó, khiến cho bản mệnh không thể tập trung vào công việc hết sức được.

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của con giáp này cũng sẽ tương đối hài hòa. Mặc dù khá bận rộn với công việc nhưng chòm sao này vẫn ưu tiên thời gian rảnh cho gia đình. Các cặp vợ chồng nhờ hâm nóng cảm xúc kịp thời mà tránh được rạn nứt không đáng.

Vào ngày thứ Sáu này, sự nghiệp của người tuổi Sửu sẽ diễn ra vô cùng thuận lợi và suôn sẻ. Cục diện Tam Hội nâng đỡ giúp đường sự nghiệp của bạn hanh thông rộng mở hơn hẳn. Bản mệnh đưa ra được những ý tưởng hay ho, khơi nguồn cảm hứng cho những cộng sự xung quanh.

Tuổi Dần

Mọi công việc của người tuổi Dần sẽ diễn ra thuận lợi trôi chảy. Thần Tài chiếu mệnh báo hiệu người tuổi này có thể đạt được những thành công ngoài mong đợi. Tinh thần trách nhiệm cao là yếu tố giúp bản mệnh có được sự tín nhiệm từ mọi người xung quanh. Đặc biệt, sự tập trung cao độ và khả năng quan sát, nắm bắt thời cơ ốt giúp con giáp này thu về một khoản lợi nhuận không nhỏ.

Chuyện tình cảm của con giáp này cũng sẽ đón nhận nhiều niềm vui, hòa hợp hạnh phúc. Mối quan hệ giữa các cặp đôi khá khăng khít. Việc thẳng thắn chia sẻ mọi điều trong cuộc sống của nhau giúp hai người không còn khoảng cách nào. Người độc thân sẽ sớm tìm được "nửa kia" ưng ý của mình.

Tuổi Mão

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Mão sẽ trở nên có chút khó khăn và cần cẩn trọng. Thất Sát hung tinh khiến cho tuổi này trở nên bướng bỉnh, một khi đã tham gia vào các cuộc tranh luận là vô cùng hiếu chiến. Tốt nhất, bạn nên giữ một thái độ trung lập và thiện chí lắng nghe, đừng vội vã phủ nhận người khác.

Bên cạnh đó, vận tài lộc của con giáp này cũng sẽ khá suy yếu. Thất Sát tinh hành khiến tài lộc của bản mệnh không được tốt. Thất Sát vốn là hung thần, đại diện cho tiểu nhân, tính cách bạo ngược và quyền lực. Về mặt tiền bạc, người tuổi Mão sẽ chịu sự áp đặt nhiều từ Thất Sát hung tinh.

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Mão sẽ trở nên có chút khó khăn và cần cẩn trọng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Sự nghiệp của người tuổi Thìn trong ngày hôm nay diễn ra hanh thông rộng mở. Sự xuất hiện của Tam Hội giúp con giáp này sáng suốt, minh mẫn và có duyên kết nối với những mối quan hệ tốt đẹp. Tử vi khuyên bạn nên quyết đoán hơn để nắm trọn mọi cơ hội trước mắt.

Tuy nhiên, vận tình cảm có chút trục trặc. Tình cảm lứa đôi xuất hiện một vài mâu thuẫn nhỏ do cả hai quá mải mê với các mục tiêu công việc riêng và hay lỡ hẹn với nhau. Nhắc nhở, nếu để tình trạng này cứ tiếp tục diễn ra thì e rằng cặp đôi sẽ sớm đường ai nấy đi.

Tuổi Tỵ

Vận trình tài lộc của người tuổi Tỵ sẽ trở nên không chắc chắn. Trong ngày này, vấn đề nào liên quan đến chuyện tiền bạc là người tuổi Tỵ sẽ không chịu lắng nghe góp ý từ người khác. Bản mệnh có xu hướng không thỏa hiệp, dễ đưa ra nhiều phán đoán phản cảm gây ảnh hưởng xấu đến vận kiếm tiền.

Chuyện tình cảm không như ý. Điểm trừ trong mặt tình cảm của người tuổi Tỵ là tham vọng mong muốn vượt qua mọi người, đề cao lợi ích của bản thân và thích theo đuổi những điều mới lạ. Một khi bản mệnh đã thích một ai đó thì sẽ tìm mọi cách để cưa đổ người ấy. Lúc này sự theo đuổi của vận chủ dưới tác động của Thương Quang khá quyết liệt và mạnh mẽ, khiến cho đối phương cảm thấy bối rối và ngạt thở.

Tuổi Ngọ

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Ngọ sẽ‏‏ ngập tràn may mắn và đón nhận nhiều niềm vui. Chính Quan xuất hiện đem tới nhiều tin vui liên quan tới công việc cho người tuổi này. Bản mệnh không cần phải vất vả như khoảng thời gian trước, bù lại có thời gian để nghỉ ngơi và sáng tạo hơn.‏

Chuyện tình cảm buồn nhiều hơn vui. Thủy – Hỏa xung khắc cho thấy bản mệnh có thể sẽ nảy sinh mâu thuẫn, cãi vã to tiếng với người bạn đời. Ngoài ra, con giáp này còn có xu hướng chèn ép và lấn lướt nửa kia.

Tuổi Mùi

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ vô cùng thuận lợi và đại cát cát lợi. Những người tuổi này làm nghề liên quan đến dương khí thịnh như thể hình, quân đội, công an sẽ gặp nhiều thuận lợi. Đây là lúc bản mệnh nên dồn hết tâm trí vào công việc để đạt được những mục tiêu đề ra của mình. Nguồn thu nhập có dấu hiệu gia tăng không ngừng giúp tuổi này có thể cải thiện tốt chất lượng cuộc sống hiện tại.

Chuyện tình cảm của bản mệnh cũng sẽ trở nên thăng hoa. Người độc thân có thể gặp được một nửa tâm đầu ý hợp với mình qua những buổi gặp gỡ, tụ họp bạn bè. Sự đồng điệu trong tâm hồn của cả hai người khiến tình cảm nảy sinh một cách nhanh chóng trong sự ngỡ ngàng của không ít người.

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ vô cùng thuận lợi và đại cát cát lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Sự nghiệp của người tuổi Thân sẽ không mấy tốt đẹp vào thứ Sáu này. Bạn tỏ ra thấu hiểu và tâm lý hơn trong quan hệ với đồng nghiệp, nhờ vậy mà mọi người cũng niềm nở và thoải mái hơn. Tuy nhiên, ngày này có vận xấu, trong gia đình bạn có thể đang xảy ra vấn đề gì đó, khiến cho bản mệnh không thể tập trung vào công việc hết sức được. Người tuổi Thân cũng sẽ cảm thấy mình có quá nhiều sự ràng buộc, chi tiêu cũng nhiều hơn ngày thường. Lời khuyên là bạn nên kiểm soát tiền bạc hợp lý, tránh vất vả về sau.

Đường tình duyên không được như ý. Các cặp đôi nảy sinh nhiều mâu thuẫn, bất đồng, cần dành nhiều thời gian để suy xét và giải quyết. Con giáp này độc thân chưa gặp may mắn trong chuyện tình cảm. Bản mệnh cần tỉnh táo trong các mối quan hệ khác giới, đừng để bị lừa gạt bởi chính sự ảo tưởng của bản thân mình.

Tuổi Dậu

‏Vận trình sự nghiệp của ng‏‏ười ‏‏tuổi Dậu sẽ‏‏ chưa đâu vào đâu. Con giáp này nên mạnh dạn chia sẻ các kế hoạch của mình để được góp ý, sửa đổi sao cho phù hợp với thực tế. Tuy nhiên, trong ngày bạn có thể sẽ gặp mâu thuẫn với đồng nghiệp, cấp trên.‏

Ngoài ra, vận trình tình cảm của bạn cũng có thể đối mặt với chút sóng gió. Nếu đã lập gia đình, bạn nên cẩn thận trong mối quan hệ với người khác phái, không nên quá tự nhiên khiến họ hiểu lầm, dễ nảy sinh tình cảm không tốt. Tuy nhiên, những khó khăn này sẽ nhanh chóng qua đi và việc mà các cặp đôi nên làm chính là động viên nhau, cùng nhau vượt qua những điều ấy.

Tuổi Tuất

‏Vận trình sự nghiệp của người tuổi Tuất sẽ diễn ra vô cùng thuận lợi và suôn sẻ. Con giáp này nên tận dụng thời gian này để xây dựng, kết nối với những người xung quanh. Bạn chỉ cần làm việc thoải mái, không vụ lợi thì sớm muộn cũng gặt hái thành tựu nổi bật. Đồng thời, con giáp này không cần phải lo lắng quá mức tới vấn đề chi tiêu vì nguồn tài chính đã được duy trì ở mức bình ổn.‏

Bên cạnh đó, vận tình cảm của bản mệnh cũng có điểm mới và niềm vui mới. Phương diện tình cảm của người tuổi Tuất có những chuyển biến đáng kể, đặc biệt là với người độc thân. Bản mệnh hoàn toàn có thể chia sẻ và tâm sự với nửa kia những điều mình nghĩ trong lòng. Bạn cũng sẽ thu hút được sự chú ý của nhiều người khác giới và nhận được nhiều tin nhắn làm quen.

Tuổi Hợi

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Hợi trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng dễ dàng. Thiên Ấn giúp sức nên chỉ rõ tuổi Dần là người thông minh, linh hoạt. Bản mệnh hoàn toàn có thể đưa ra nhiều cách xử lý cho những tình huống khác nhau, được cấp trên tin tưởng hoàn toàn.

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm viên mãn hạnh phúc. Người tuổi này sau một ngày làm việc mỏi mệt lại được an ủi bởi người bạn đời của mình. Người độc thân cũng sớm tìm được người đồng hành nhờ sự giúp sức của người thân.

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Hợi trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng dễ dàng - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.