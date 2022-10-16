Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 16/10/2022: Phúc đức sâu dày, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp 'phất lên vù vù'

Tâm linh - Tử vi 16/10/2022 07:36

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp dưới đây phúc đức sâu dày, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp 'phất lên vù vù' vào đúng ngày 16/10/2022.

Tuổi Tý

Mọi việc làm của người tuổi Tý sẽ đều diễn ra “thuận lợi trăm bề” vào đúng ngày 16/10. Nhờ sự siêng năng và chăm chỉ, Mão luôn nhận được giúp đỡ của bạn bè, đồng nghiệp xung quanh, đồng thời “bỏ ngoài tai” những người thường hay nói xấu mình. Nhờ tài ăn nói, tự tin mà khả năng kiếm tiền khá tốt. 

Đường tình duyên của con giáp may mắn này cũng sẽ trở nên suôn sẻ. Con giáp này đang độc thân thì đây là cơ hội tốt để bạn mở lòng hoặc bày tỏ tình cảm với người mình thương. Còn những cặp vợ chồng sẽ có khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau. 

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 16/10/2022: Phúc đức sâu dày, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp 'phất lên vù vù' - Ảnh 1
Mọi việc làm của người tuổi Tý sẽ đều diễn ra “thuận lợi trăm bề” - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Vào đúng ngày 16/10, người tuổi Dần có thể đạt được những bước tiến mới trong công việc. Nhờ vào lối suy nghĩ tích cực của chính bản thân, những khó khăn nảy sinh bất ngờ lại trở thành cơ hội để Dần “tỏa sáng” vào ngày hôm nay. Điều này giúp cho con đường sự nghiệp của con giáp này ngày càng rộng mở trong tương lai. 

Trong tình yêu, người tuổi này nếu đã có “nửa kia” thì sẽ vô cùng hạnh phúc. Đối phương luôn yêu thương và quan tâm bạn, nhưng đừng vì thế mà bắt người ấy làm hết việc này đến việc khác. 

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 16/10/2022: Phúc đức sâu dày, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp 'phất lên vù vù' - Ảnh 2
Vào đúng ngày 16/10, người tuổi Dần có thể đạt được những bước tiến mới trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Vận trình công việc của người tuổi Thìn sẽ trở nên hanh thông nhờ sự nỗ lực và công sức bỏ ra trong thời gian qua, nay đã được đền đáp một cách xứng đáng. Chính vì vậy, cấp trên hiện đang cân nhắc về việc thăng quan tiến chức cho con giáp này. Con giáp này có thể cải thiện chất lượng cuộc sống nhờ vào số tiền mình vừa kiếm được và khoản tích lũy được trước đó. 

Đường tình cảm vượng vận. Dù bị ngăn cách bởi những hiểu lầm nhưng cuối cùng cả hai đều vẫn hạnh phúc nhờ sự tồn tại niềm tin và hy vọng với đối phương. Riêng ai đang còn độc thân có thể thu hút sự quan tâm của người khác giới. 

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 16/10/2022: Phúc đức sâu dày, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp 'phất lên vù vù' - Ảnh 3
Vận trình công việc của người tuổi Thìn sẽ trở nên hanh thông nhờ sự nỗ lực và công sức bỏ ra trong thời gian qua - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 15/10/2022: Thần Tài độ mệnh, quý nhân đỡ bước, tiền tìm đến cửa, mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

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