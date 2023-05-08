Tử vi tuần mới 12 con giáp 8/5-15/5: 3 con giáp có vận kim tiền, may mắn nhất, đào hoa nhất

Tâm linh - Tử vi 08/05/2023 01:10

Dự đoán tử vi tuần mới, 3 con giáp sau có vận trình tài lộc, sức khỏe, may mắn đến không ngờ.

1. Tuổi Mùi

Bước sang tháng 5 dương lịch tới, sự nghiệp của tuổi Mùi vô cùng may mắn, đây là thời điểm tốt để tuổi Mùi cố gắng hết mình dành thành tích cao nhất. Nếu biết tận dụng thời cơ, sự nghiệp sẽ thăng tiến nhanh chóng. Với kỹ năng của bản thân và sự may mắn, Mùi có thể bước vào một thế giới mới, có một cuộc sống hạnh phúc.

Trong chuyện tình cảm, người độc thân có khả năng gặp gỡ và làm quen với người tâm đầu ý hợp, còn một số cặp vợ chồng trẻ còn đón tin vui về chuyện con cái, tình cảm gia đình càng thêm gắn kết.

Tử vi tuần mới 12 con giáp 8/5-15/5: 3 con giáp có vận kim tiền, may mắn nhất, đào hoa nhất - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

2. Tuổi Tý

Chính Quan soi đường, người tuổi Tý có thể dễ dàng gặt hái thành công trên con đường sự nghiệp. Đó là thành quả hoàn toàn xứng đáng với công sức bạn đã bỏ ra trong suốt bấy lâu nay.

Người làm lãnh đạo có con mắt tinh đời có thể dẫn dắt cả tập thể đi tới thành công. Bản mệnh nhanh chóng phát hiện ra những nguy cơ và nhìn nhận được những cơ hội cần nắm bắt, vì thế mà bạn giúp cả tập thể phát triển nhanh chóng.

Thủy sinh Mộc cho thấy quan hệ tình cảm của bạn cũng phát triển rất tốt đẹp. Người còn độc thân chắc chắn gây ấn tượng mạnh mẽ với người khác nhờ những biểu hiện xuất sắc trong công việc. Bạn có thể nhận được lời mời làm quen đến từ đồng nghiệp.

Giờ tốt: 7h - 9h

Màu sắc cát tường: Đen, trắng

Quý nhân phù trợ: Thìn, Thân, Hợi

Tử vi tuần mới 12 con giáp 8/5-15/5: 3 con giáp có vận kim tiền, may mắn nhất, đào hoa nhất - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

3. Tuổi Dần

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho hay thứ Hai ngày 8/5/2023 hôm nay, tuổi Dần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Con giáp này được cấp trên khen ngợi, trọng dụng và có cơ hội thăng tiến ngay trong tầm tay.

Khi gặt hái được thành công, con giáp này không nên vội vàng thỏa mãn và ngừng cố gắng, bởi mọi người xung quanh vẫn luôn tìm cơ hội để vươn lên vượt qua bản mệnh. Nếu bản mệnh giậm chân tại chỗ thì bản mệnh sẽ nhanh chóng bị thụt lùi.

Nếu có ý định đi xa trong ngày thì bản mệnh nên đi về hướng Tây Nam để gặp Hỷ thần hoặc hướng Đông để gặp Tài thần. Đây là hai hướng sẽ mang lại nhiều may mắn, giúp công việc của bản mệnh thêm phần thuận lợi.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Mão, Ngọ

Tử vi tuần mới 12 con giáp 8/5-15/5: 3 con giáp có vận kim tiền, may mắn nhất, đào hoa nhất - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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