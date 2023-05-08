Đúng 5h sáng Thứ Hai ngày 8/4, 3 con giáp được Chính Quan soi đường, sự nghiệp vững vàng, khẳng định VỊ THẾ, hào quang TÀI LỘC đua nhau tỏa sáng lấp lánh

Theo tử vi hàng ngày 8/5/2023 của 12 con giáp, sau 5h sáng, Chính Quan chỉ đường dẫn lối, người tuổi Tý nhận ra điểm mạnh của mình để có thể phát huy đúng lúc. Nhờ vậy, bạn dễ dàng gây ấn tượng với lãnh đạo và đồng nghiệp xung quanh, cho dù bạn là người mới đi nữa.

Thủy sinh Mộc, quan hệ tình cảm của bạn cũng có những bước phát triển tích cực. Cả hai bạn đều chủ động hơn trong mối quan hệ nên tình cảm đôi bên ấm lên nhanh chóng. Cả hai đều muốn tính đến chuyện lâu dài.

Với người làm lãnh đạo, bạn ngày càng khẳng định được vị thế của mình trong tập thể, khiến cấp dưới tin tưởng và tôn trọng. Nhờ có khả năng đánh giá vấn đề chính xác, bạn sẽ đưa ra những quyết định đúng đắn dẫn lối cho cả tập thể.

Tuổi Dần

Theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp, sau 5 giờ sáng Thứ Hai, vận may tài lộc sẽ ghé thăm Tuổi Dần, chuyện làm ăn buôn bán vô cùng hanh thông và thuận lợi. Bản thân Tuổi Dần sẽ tìm được hướng đi mới cho mình sau bao lâu tìm kiếm, hứa hẹn với những thị trường tiềm năng và thành công vững chắc sẽ tới trong tương lai gần.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên do ảnh hưởng của cục diện ngũ hành xung khắc nên vận trình tình cảm không có nhiều chuyển biến. Tuổi Dần luôn thể sự nhiệt tình nhưng không được đáp lại nên dễ cảm thấy chán nản, buồn bã. Tình cảm nếu đặt vào không đúng người mà lại còn không đúng thời điểm thì tổn thương là điều khó tránh khỏi. Tử vi hôm nay nhắn nhủ với Tuổi Dần rằng trong chuyện tình duyên, chớ nên vội vàng.

Tình hình sức khỏe của Tuổi Dần hôm nay khá ổn định nhưng vẫn cần chăm chỉ vận động thể chất nhiều hơn. Đừng trì hoãn việc tập luyện thêm nữa, con giáp này nên chủ động sắp xếp thời gian công việc sao cho hợp lý để có thời gian chăm sóc bản thân. Việc tập luyện sẽ giúp cơ thể của Tuổi Dần thêm phần sung sức, từ đó mà vận trình của bản mệnh cũng được cải thiện

Tuổi Ngọ

Tam Hợp phù trợ, người tuổi Ngọ có cơ hội gặp gỡ quý nhân sau 5h sáng 8/5. Đối phương có thể chính là người thân trong gia đình hoặc bạn bè đã quen biết từ trước. Họ sẽ giới thiệu cho bạn những cơ hội phát triển, hợp tác vô cùng đáng quý.

Ảnh minh họa: Internet

Từ đây có thể thấy tầm quan trọng của việc xây dựng các mối quan hệ. Con giáp này hãy luôn giữ tinh thần vui vẻ, cởi mở, sẵn sàng giao tiếp với mọi người xung quanh. Khi có quan hệ rộng, bạn làm việc gì cũng thuận lợi hơn hẳn.

Mộc sinh Hỏa, chuyện tình cảm của bản mệnh cũng có những dấu hiệu phát triển đáng mừng. Có thể bạn nhận được lời bày tỏ của người mình yêu mến đã lâu. Quan hệ hai bạn đã có bước ngoặt quan trọng và sẽ ấm lên nhanh chóng.

*Thông tin chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.