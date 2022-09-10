Tử vi tuần mới (12/9 - 18/9): 3 tuổi được Thần Tài độ nhiều nhất, họa lớn nhỏ được tiêu trừ, có lộc chạy vào nhà

Tâm linh - Tử vi 10/09/2022 17:31

Thần Tài lại đến một lần nữa trong tuần mới (12/9 - 18/9) để chỉ ra 3 con giáp may mắn nhất, sức kiếm tiền và tiền đổ về của họ không thua kém một ai.

Tuổi Thìn

Bước sang tuần mới này (12/9 - 18/9), người tuổi Thìn sẽ gặp được quý nhân giúp đỡ, phát tài phát lộc. Họ quá khôn khéo và biết cách quản lý tiền bạc trong thời bình, nay lại được Thần Tài trông coi, không thể không làm nên chuyện. Chỉ hy vọng vận may tiếp tục phát huy.

Tử vi tuần mới (12/9 - 18/9): 3 tuổi được Thần Tài độ nhiều nhất, họa lớn nhỏ được tiêu trừ, có lộc chạy vào nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cũng trong tuần mới này, ngũ phúc sẽ tới cửa, mối quan hệ giữa các cá nhân ngày càng trở nên hài hòa, mong muốn đạt được mục tiêu của bạn ngày càng lớn. Khi có quý nhân ở bên, lòng tự tin sẽ ngày càng tràn đầy, con người trở nên vui vẻ hơn, nhiều việc phát triển theo chiều hướng tích cực, không tồi.

Vận tài lộc của người tuổi Thìn sẽ rộng mở thênh thang, phát tài phát lộc. Họ kiếm tiền dễ như trở bàn tay, chẳng cầu cạnh ai vẫn có thể tự mình vươn lên làm đại gia. Có cuộc sống đủ đầy, sung sướng, dư dả để phụng dưỡng mẹ cha, tình duyên viên mãn chính là phúc đức Thìn có được.

Tuổi Ngọ

Trong tuần mới tới đây (12/9 - 18/9), tử vi dự báo người tuổi Ngọ sẽ gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp, thậm chí có khả năng đổi đời bất ngờ. Đây chính là lúc thiên thời địa lợi nhân hòa, nên người tuổi Ngọ có thể phát huy hết thế mạnh vốn có của mình. Nhờ đó, mà nguồn thu nhập của người cầm tinh con Ngựa không ngừng tăng trong giai đoạn này.

Tử vi tuần mới (12/9 - 18/9): 3 tuổi được Thần Tài độ nhiều nhất, họa lớn nhỏ được tiêu trừ, có lộc chạy vào nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi còn cho biết thêm, trong tuần mới này, người tuổi Ngọ vô cùng may mắn khi được Thần Tài chiếu cố, quý nhân phù trợ. Thời gian này, do có quý nhân và Thần Tài hộ mệnh nên người tuổi Ngọ sẽ không lo khó khăn hay trở ngại gì. Thay vào đó, tuổi Ngọ hãy tập trung để xây dựng sự nghiệp thì khả năng cao sẽ đạt được nhiều thành công lớn. Từ đó, cuộc sống trở nên thăng hoa rực rỡ, của ăn của để đầy nhà.

Tuổi Tuất

Trong tuần mới này (12/9 - 18/9), sự tự hài lòng mang lại cho tuổi Tuất cảm giác hạnh phúc. Không ai có thể khiến bạn đánh mất niềm vui của chính mình. Khi bạn biết thế nào là đủ, bạn sẽ thấy cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn.

Trên phương diện sự nghiệp, bản mệnh có nhiều điều kiện thuận lợi trong tuần này. Bạn tìm được cơ hội để bày tỏ ý kiến, quan điểm của mình. Cách nghĩ, cách làm của bạn sẽ nhận được sự đồng tình, ủng hộ của mọi người và nhanh chóng được hiện thực hóa.

Tử vi tuần mới (12/9 - 18/9): 3 tuổi được Thần Tài độ nhiều nhất, họa lớn nhỏ được tiêu trừ, có lộc chạy vào nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thái Âm cát tinh hỗ trợ cho nhân duyên của bản mệnh, đặc biệt là đối với nữ giới. Bạn cảm thấy tin tưởng người khác giới hơn và chịu mở lòng đón nhận tình cảm của họ. 

Người có đôi tìm được tiếng nói chung trong cuộc sống. Hai người sống thật với cảm xúc của mình và luôn chia sẻ với nhau mọi chuyện, nhờ thế mà mối quan hệ đôi bên ngày một gắn kết.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

 

 

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