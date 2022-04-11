Tử vi tuần mới (11/4 - 17/4), tiền bạc đổ vào nhà 3 con giáp không kịp trở tay, kinh doanh tất thắng, tài vận thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 11/04/2022 06:26

Trong tuần mới tới, 3 con giáp may mắn này chắc chắn nhận về muôn vàn những cơ may, tiền bạc “ngập đầu”.

Tuổi Dần

Con giáp tuổi Dần là người vô cùng giỏi giang trong mọi việc, từ giao tiếp đến công việc. Họ không bao giờ để lọt bất cứ cơ hội nào nếu đó là cơ hội kiếm ra tiền. Trong tuần mới tới, cơ duyên sẽ đến với tuổi Dần.

Công việc của Dần hanh thông, tiền bạc đầy mình vì kinh doanh có tiến triển. Người làm công ăn lương nhận được hợp đồng với giá trị lớn. Chỉ ngần ấy thứ thôi cũng giúp tiền bạc đổ về như thác lũ. Bạn hãy cứ vui vẻ mà tận hưởng thành quả đi nhé.

Tử vi tuần mới (11/4 - 17/4), tiền bạc đổ vào nhà 3 con giáp không kịp trở tay, kinh doanh tất thắng, tài vận thăng hoa - Ảnh 1
Trong tuần mới tới, cơ duyên sẽ đến với tuổi Dần - Ảnh minh họa: Internet

TUỔI THÂN

Tuổi Thân được người ấy yêu thương chiều chuộng hết mình. Có lẽ vì tình yêu thăng hoa nên bạn hăng say làm việc và một tuần mới khởi sắc rực rỡ dành cho bạn. Công việc như ý, bạn thu về một món hời trước giờ bạn chưa từng nghĩ đến nhờ gặp được “khách xịn”.

Đúng là cơ may đến thì mình cũng không thể nào lường được. Không những thế đối tác làm ăn với bạn còn đầu tư thêm một khoản tiền khủng, bạn có cơ hội mở rộng thị trường công việc mà mình đang phụ trác

Tử vi tuần mới (11/4 - 17/4), tiền bạc đổ vào nhà 3 con giáp không kịp trở tay, kinh doanh tất thắng, tài vận thăng hoa - Ảnh 2
Có lẽ vì tình yêu thăng hoa nên bạn hăng say làm việc và một tuần mới khởi sắc rực rỡ dành cho bạn - Ảnh minh họa: Internet

TUỔI SỬU

Sửu gặp được người tri kỉ và người này chính là quý nhân của bạn trong tuần mới tới. Chỉ cần bạn cố gắng nắm bắt cơ hội thì thời gian này sẽ là những ngày hết sức thăng hoa về công việc. Cấp trên hết lời ngợi khen thành quả còn có ý định tăng lương cho bạn.

Nếu làm tốt bạn còn có cơ hội được thưởng nóng và có thể thưởng cuối năm cũng tăng hơn nhiều đó. Tình duyên như ý, bạn thực sự đang vô cùng hạnh phúc trong chuyện tình cảm. Hãy cứ yêu đời, yêu người và sống hết mình với đam mê nhé.

Tử vi tuần mới (11/4 - 17/4), tiền bạc đổ vào nhà 3 con giáp không kịp trở tay, kinh doanh tất thắng, tài vận thăng hoa - Ảnh 3
Sửu gặp được người tri kỉ và người này chính là quý nhân của bạn trong tuần mới tới - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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