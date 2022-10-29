Tử vi tuần đầu tiên tháng 11 (từ 31/10 đến 6/11): 3 con giáp vận khí cực thịnh, rũ bỏ tai ương, Thần Tài mang lộc đến nhà, tiền bạc của cải tăng lên gấp bội

Tâm linh - Tử vi 29/10/2022 08:20

Tử vi có nói, 3 con giáp sau đây hưởng hết tinh hoa đất trời, giàu sang khó ai bì kịp… Bạn có thuộc 3 con giáp này?

 

Tuổi Ngọ

Có Tam Hợp cục độ mệnh, tuổi Ngọ có một tuần vượng cả tiền bạc lẫn tình duyên. Việc kinh doanh buôn bán ở thời điểm này nhờ sự trợ giúp của quý nhân nên suôn sẻ vượt cả mong đợi của bản mệnh. Nhìn khoản lợi nhuận thu về, bạn có đôi chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng suy nghĩ đến việc tích lũy và đầu tư để duy trì tài khí thêm vượng.

Tử vi tuần đầu tiên tháng 11 (từ 31/10 đến 6/11): 3 con giáp vận khí cực thịnh, rũ bỏ tai ương, Thần Tài mang lộc đến nhà, tiền bạc của cải tăng lên gấp bội - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, người làm công ăn lương có thể nhận được một khoản hoa hồng nào đó nhờ nhanh trí ký được hợp đồng lớn. Tài khí đang đổ về cuồn cuộn, tuổi Ngọ chủ động nắm bắt nhé!

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu sẽ chào đón Thần Tài đến bên mình vào tháng 11 tới đây. Thời gian này, tài lộc không ngừng đổ về túi của con giáp này. Chẳng những thu lợi từ 1 nguồn đâu mà còn là nhiều nguồn thu khác nữa nhé, chắc hẳn những chú Trâu sẽ khiến mọi người phải ganh tị lắm đó.

Tử vi tuần đầu tiên tháng 11 (từ 31/10 đến 6/11): 3 con giáp vận khí cực thịnh, rũ bỏ tai ương, Thần Tài mang lộc đến nhà, tiền bạc của cải tăng lên gấp bội - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trước đây, tuổi Dậu sẵn sàng chấp nhận hy sinh bản thân để đánh đổi lại tương lai tươi sáng vào hiện tại, họ tâm niệm rằng mọi sự cố gắng sẽ có ngày được đền đáp xứng đáng, nên cuộc sống khó khăn cách mấy cũng cố gắng vượt qua. Trong tuần mới, tuổi Dậu được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu nhưng vẫn không tìm được thời cơ tốt để phát huy mọi ưu điểm của mình.

Tuổi Dần

Những người tuổi Dần thường mạnh mẽ, táo bạo, dám nghĩ dám làm. Tuy nhiên, nhược điểm là họ khá bảo thủ, cứng nhắc. Người tuổi này cũng quá cầu toàn và luôn đặt ra những tiêu chuẩn cao cho bản thân và người khác. Con giáp này cũng nhạy cảm và hay nghi ngờ.

Tử vi tuần đầu tiên tháng 11 (từ 31/10 đến 6/11): 3 con giáp vận khí cực thịnh, rũ bỏ tai ương, Thần Tài mang lộc đến nhà, tiền bạc của cải tăng lên gấp bội - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong tuần mới, người tuổi Dần gặp được nhiều cơ may trong công việc. Được quý nhân phù trợ, họ nhận thêm được công việc, dự án giúp kiếm thêm thu nhập. Trong khi đó, con giáp tuổi Dần làm công việc liên quan đến kinh doanh có thể ký hợp đồng, mua- bán đều thuận lợi.

 *Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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