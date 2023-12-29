Tử vi tuần đầu tháng 1, 3 con giáp được quý nhân vẫy gọi, tài chính phát huy, năng lực bộc lộ, thăng lương thăng chức

Tâm linh - Tử vi 29/12/2023 08:12

Sách Trời đã chỉ, trong tuần đầu tháng 1, 3 con giáp may mắn đón tài lộc nở rộ, sự nghiệp dần dần đi vào quỹ đạo.

Tuổi Ngọ

Tử vi nói rằng, trong tuần đầu tháng 1, tuổi Ngọ có nhiều điều kiện thuận lợi để đầu tư, mở rộng kinh doanh. Đây là quãng thời gian tốt để con giáp này xúc tiến những kế hoạch, dự định ấp ủ bấy lâu. Bạn chỉ cần tập trung cao độ để không bỏ lỡ những cơ hội tốt.

Nhờ có quý nhân phù trợ nên công việc làm ăn của tuổi Ngọ gặp nhiều may mắn, ngày càng thành công rực rỡ. Ngoài ra, con giáp này có cát tinh chiếu mệnh nên làm đâu thắng đó. Chỉ cần làm việc chăm chỉ, con giáp này sẽ thu về những thành quả như mong đợi.

Tử vi tuần đầu tháng 1, 3 con giáp được quý nhân vẫy gọi, tài chính phát huy, năng lực bộc lộ, thăng lương thăng chức - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trong tuần đầu tháng 1, con giáp tuổi Thìn được sao tốt chiếu mệnh, quý nhân đưa đường chỉ lối. Sự nghiệp của họ có những bước phát triển không ngừng. Con giáp này nếu làm lãnh đạo sẽ giúp doanh nghiệp của mình phát triển vượt bậc.

Trong khi đó, người làm công ăn lương cũng có kỹ năng làm việc tốt, ngày càng được cấp trên đánh giá cao. Con giáp tuổi Thìn thành công trong công việc. Đồng thời, họ cũng có thể giúp đỡ được bạn bè, người thân và đồng nghiệp xung quanh mình khiến cho phúc đức, vận may tiếp tục được trao truyền.

Tử vi tuần đầu tháng 1, 3 con giáp được quý nhân vẫy gọi, tài chính phát huy, năng lực bộc lộ, thăng lương thăng chức - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Con giáp tuổi Tỵ sớm bộc lộ tài năng lãnh đạo, có khả năng thuyết phục người khác làm theo ý mình. Với thực lực của bản thân nên trong tuần đầu tháng 1, con giáp tuổi Tỵ sẽ đạt được những thành tựu trong công việc.

Bản mệnh có sao tài lộc chiếu mệnh, được quý nhân giúp đỡ nên sự nghiệp ngày càng khởi sắc. Người làm kinh doanh sẽ nhận được thêm nguồn vốn cũng như các mối quan hệ, doanh số nhờ đó cũng tăng lên nhanh chóng. 

Tử vi tuần đầu tháng 1, 3 con giáp được quý nhân vẫy gọi, tài chính phát huy, năng lực bộc lộ, thăng lương thăng chức - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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