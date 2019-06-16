Tử vi tuần của 12 con giáp từ ngày 17/6 đến 23/6/2019: Tý tiền về đếm không xuể, Ngọ, Mùi tài lộc vượng phát, Dần, Hợi xui tận mạng

Tâm linh - Tử vi 16/06/2019 12:00

Tử vi tuần của 12 con giáp từ ngày 17/6 đến 23/6/2019 sẽ có khá nhiều biến động, người bạc tiền chất chật nhà, kẻ xui xẻo đủ đường, thua thiệt cũng đành cam chịu.

Tử vi học chỉ rõ, từ ngày 17/6 đến 23/6/2019, vận số của 12 con giáp sẽ chuyển biến bất ngờ. Đặc biệt, người tuổi Hợi, Dần phải đề phòng kẻo bị tiểu nhân hãm hại, hao tài tốn của.

Tử vi tuần của 12 con giáp từ ngày 17/6 đến 23/6/2019: Tý tiền về đếm không xuể, Ngọ, Mùi tài lộc vượng phát, Dần, Hợi xui tận mạng - Ảnh 1
Tử vi tuần của 12 con giáp từ ngày 17/6 đến 23/6/2019 sẽ có nhiều biến động, thế nhưng Tý vẫn cứ thế mà giàu, sung sướng hơn người - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần từ ngày 17/6 đến 23/6/2019 của người tuổi Tý

Tử vi tuần mới của 12 con giáp chỉ rõ, người tuổi Tý sẽ có may mắn đường tài lộc, chẳng cần lao tâm khổ tứ tiền cũng ào ào chui vào nhà như thác lũ sau mưa. Tý đổi đời bất ngờ, giàu nhanh đến mức phải mua thêm két sắt để chứa tiền mới xuể.

Thế nên, nếu hiện tại có khó khăn, khổ cực đến mấy Tý cũng đừng nản lòng vì sang tuần mới vận thế của bạn sẽ đỏ chót như son, sung sướng hết phần thiên hạ.

Tử vi tuần từ ngày 17/6 đến 23/6/2019 của người tuổi Sửu

Tử vi tuần phương Đông thể hiện rằng, người tuổi Sửu dù là đàn ông hay phụ nữ cũng sẽ có bề trên nâng đỡ, trời Phật độ trì mà ban cho vô số phúc lành. Họ ăn nên làm ra, đại cát đại lợi, số dư trong tài khoản tăng nhanh đến chóng mặt.

Càng về cuối tuần Sửu càng gặp nhiều may mắn, cơ hội kiếm tiền cứ gõ cửa nhà tới tấp, khiến Sửu muốn nghèo cũng không được.

Tử vi tuần từ ngày 17/6 đến 23/6/2019 của người tuổi Dần

Dần là con giáp bản lĩnh, kiên cường lại thông minh nên đường công danh rộng mở, sự nghiệp hiển vinh. Thế nhưng, chính vì quá dễ dàng có được những gì mình muốn nên Dần bị kẻ xấu ganh ghét, đố kỵ mà hãm hại đủ đường.

Trong tuần này, Dần đừng dại cho bất cứ ai vay mượn tiền bạc, cũng đừng đầu tư kinh doanh nếu không bạn sẽ trúng kế của kẻ lừa đảo, mất trắng những gì đang có.

Tử vi tuần của 12 con giáp từ ngày 17/6 đến 23/6/2019: Tý tiền về đếm không xuể, Ngọ, Mùi tài lộc vượng phát, Dần, Hợi xui tận mạng - Ảnh 2
Tử vi tuần từ ngày 17/6 đến 23/6/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần từ ngày 17/6 đến 23/6/2019 của người tuổi Mão

Vĩnh biệt vận xui, từ đây đời Mão sẽ bước sang trang mới với vinh hoa phú quý theo chân. Nhờ được cát tính chiếu mệnh, thần tài nâng đỡ Mão sẽ một bước lên tiên, công thành danh toại.

Tuy nhiên, Mão đừng vì quá tham công tiếc việc mà lơ là việc chăm sóc, quan tâm một nửa của mình nhé. Nếu bạn trót vô tâm, hờ hững thì hãy chấn chỉnh ngay kẻo có kẻ thứ ba chen chân, cướp đi mảnh ghép hoàn hảo của đời bạn đấy.

Tử vi tuần từ ngày 17/6 đến 23/6/2019 của người tuổi Thìn 

Tử vi tuần mới của người tuổi Thìn khá tốt, những vướng mắc, bế tắc trong tuần trước đều được giải quyết êm thấm. Nếu đang có ý định mở rộng kinh doanh hay thử sức ở lĩnh vực mới thì đây chính là thời cơ nghìn năm có một mà Thìn đừng bỏ lỡ.

Thăng chức tăng lương, tiền lúc nào cũng chật ví chính là phúc phần mà trời ban cho Thìn trong tuần này đấy.

Tử vi tuần từ ngày 17/6 đến 23/6/2019 của người tuổi Tỵ

Thần may mắn bám riết không buông, thần tài chấm số đỏ nên Tỵ ắt có tài lộc dồi dào, chẳng cần lo lắng chuyện tiền nong trong tuần này. Tỵ đừng ngần ngại nhận lấy nhiệm vụ khó nhằn bởi đấy chính là bàn đạp giúp bạn nhanh chóng chạm tay vào thành công.

Càng cẩn trọng, trách nhiệm trong công việc Tỵ càng có thu nhập cao, được người người nể trọng.

Tử vi tuần của 12 con giáp từ ngày 17/6 đến 23/6/2019: Tý tiền về đếm không xuể, Ngọ, Mùi tài lộc vượng phát, Dần, Hợi xui tận mạng - Ảnh 3
Tử vi tuần từ ngày 17/6 đến 23/6/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần từ ngày 17/6 đến 23/6/2019 của người tuổi Ngọ

Thầy tử vi chỉ rõ, trong tuần mới người tuổi Ngọ sẽ gặt hái những thành tựu đáng nể trong sự nghiệp. Họ được cấp trên cất nhắc lên vị trí mới, nhờ thế lương thưởng cũng tăng đột biến. Đây chính là cơ hội để Ngọ gom tiền vào nhà, an nhàn hưởng lộc.

Tuy nhiên, vận tình duyên của Ngọ sẽ gặp trục trặc. Ngọ hãy bình tĩnh trước những mâu thuẫn, tranh cải kẻo gây nên vết nứt không thể hàn gắn.

Tử vi tuần từ ngày 17/6 đến 23/6/2019 của người tuổi Mùi

Đầu tuần tiền vào như nước, giữa tuần của nả chất đống, cuối tuần nằm trên đống vàng chính là may mắn trời ban cho Mùi. Chẳng những vượng vận tài lộc, công danh, tình cảm của con giáp này cũng viên mãn như ý, hạnh phúc ngất ngây.

Mùi và một nửa sẽ có chuyến nghỉ dưỡng đáng mơ ước vào cuối tuần, hãy cứ tận hưởng những phút giây ngọt ngào bên tình yêu của mình Mùi nhé.

Tử vi tuần từ ngày 17/6 đến 23/6/2019 của người tuổi Thân

Thân sẽ có tài lộc khởi sắc, làm ăn suôn sẻ đến ngỡ ngàng trong tuần này. Chỉ cần dám nghĩ dám làm, không bỏ cuộc giữa chừng Thân sẽ làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, hầu bao lúc nào cũng rủng rỉnh.

Tử vi tuần của 12 con giáp từ ngày 17/6 đến 23/6/2019: Tý tiền về đếm không xuể, Ngọ, Mùi tài lộc vượng phát, Dần, Hợi xui tận mạng - Ảnh 4
Tử vi tuần từ ngày 17/6 đến 23/6/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần từ ngày 17/6 đến 23/6/2019 của người tuổi Dậu

Từ vi hàng tuần của 12 con giáp chỉ rõ, trong tuần mới này Dậu sẽ có cơ hội khẳng định năng lực của mình, vươn lên tầm cao mới trong sự nghiệp. Dậu hãy cứ cần cù, chăm chỉ và chịu thương chịu khó như vốn dĩ rồi trời cao ắt tự an bài, đời bạn sẽ chẳng bao giờ thiếu tiền.

Tuy nhiên, Dậu đừng quá phung phí tiền bạc, vung tay quá trán bởi tiền dù dễ kiếm đến mấy cũng phải đổ mồ hôi, nước mắt mới có.

Tử vi tuần từ ngày 17/6 đến 23/6/2019 của người tuổi Tuất

Tuất sẽ có tin vui lẫn buồn đan xen trong tuần mới này. Nhờ có quý nhân nâng đỡ Tuất sẽ có tài lộc dồi dào, thế nhưng họ lại không giữ được đồng nào. Vì dễ dàng nghe lời bạn bè rủ rê, Tuất nhẹ dạ dùng tiền để hùn hạp đầu tư vào lĩnh vực mình không hề am hiểu, dẫn đến thua lỗ chỉ trong tích tắc.

Nếu muốn bảo toàn tài sản, giảm thiểu thiệt hại Tuất đừng dại chi những khoản tiền lớn để đầu tư trong giai đoạn này.

Tử vi tuần từ ngày 17/6 đến 23/6/2019 của người tuổi Hợi

Quẻ bói tuần này của người tuổi Hợi cho thấy vận số của họ khá ảm đạm, chán chường. Công việc của Hợi sẽ bị trì trệ, trễ nải đến mức mọi dự định ban đầu của Hợi đều “trật lất”, khiến họ phải điêu đứng lắm phen. Vận xui ập xuống đời tới tấp khiến Hợi chưa kịp định thần đã phải nếm trải những đớn đau, dằn vặt khác, khiến họ phải mệt nhoài chống trả với số mệnh.

Hợi hãy cố gắng tự an ủi, động viên chính mình bởi chỉ cần vượt qua kiếp nạn này bạn sẽ có công thành danh toại, may mắn bội phần.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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