Tử vi từ ngày 2/12 - 5/12/2022, 'Phật Trời che chở, Thần Tài ưu ái', 3 con giáp giàu có hết phần thiên hạ, của cải tiền bạc đến từ tứ phía, đổi vận giàu sang sung sướng, tương lai rộng mở, phú quý cả đời

Tâm linh - Tử vi 03/12/2022 02:47

3 con giáp vận may đỏ chót, sự nghiệp thành công, tài lộc vượng phát, thay đời đổi vận, giàu sang phú quý.

Tuổi Dần

Dần giàu tình cảm, nhân hậu và tốt bụng. Con giáp này sẵn sàng giúp đỡ khi người khác gặp khó khăn mà không nề hà, toan tính điều gì. Đặc biệt, người tuổi này là người có tầm nhìn và khả năng phân tích nhạy bén nên thường sẽ tiến xa trong sự nghiệp.

Tử ngày 2/12 - 5/12/2022, người tuổi Dần nhận đại phúc, đại hỷ. Con giáp này làm ăn gặp thời gặp thế nên kiếm được bộn tiền. Con giáp này dễ thăng quan tiến chức, tài lộc hưng vượng, vạn sự như ý. Nắm bắt những cơ hội kiếm tiền, con giáp tuổi Dần làm ăn phát đạt, hưởng phúc lộc về lâu về dài.

Đây có thể coi là khoảng thời gian vàng ngọc để tuổi Dần thực hiện những kế hoạch đã ấp ủ bấy lâu nay. Tuy nhiên, con giáp này không nên ỷ lại vào những may mắn đang có mà phải tiếp tục nỗ lực không ngừng để cải thiện chất lượng cuộc sống.

Tử vi từ ngày 2/12 - 5/12/2022, 'Phật Trời che chở, Thần Tài ưu ái', 3 con giáp giàu có hết phần thiên hạ, của cải tiền bạc đến từ tứ phía, đổi vận giàu sang sung sướng, tương lai rộng mở, phú quý cả đời - Ảnh 1
Đây có thể coi là khoảng thời gian vàng ngọc để tuổi Dần thực hiện những kế hoạch đã ấp ủ bấy lâu nay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thân đa phần đều hiền lành, thiện lương và nhân hậu. Con giáp này là con giáp bao dung, rộng lượng và hay giúp đỡ người khác. Chính vì vậy mà càng về sau, cuộc sống của người tuổi này thường hạnh phúc.

Trong khoảng thời gian này, con giáp này còn được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Những người này vốn mưu trí, một khi gặp được thời cơ tốt, Thân sẽ biết chớp lấy và thăng hoa. Nhìn chung, Thân sẽ có năng lực đổi khác đời sống sung túc khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Người tuổi Thân cũng có thể gặp được quý nhân của đời mình và có được cơ hội đầu tư cực hấp dẫn. Nhìn chung, khoảng thời gian sắp tới, cuộc sống của người tuổi Thân sẽ gắn với sự giàu có, tài lộc, may mắn và sung túc.

Tử vi từ ngày 2/12 - 5/12/2022, 'Phật Trời che chở, Thần Tài ưu ái', 3 con giáp giàu có hết phần thiên hạ, của cải tiền bạc đến từ tứ phía, đổi vận giàu sang sung sướng, tương lai rộng mở, phú quý cả đời - Ảnh 2
Khoảng thời gian sắp tới, cuộc sống của người tuổi Thân sẽ gắn với sự giàu có, tài lộc, may mắn và sung túc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Mão là con giáp ngay thẳng, chân thật. Trong công việc, Mão là người quyết đoán, có tầm nhìn xa trông rộng và thường đưa ra những ý tưởng sáng tạo. Thời gian gần đây, con giáp tuổi Mão bị hung tinh tác động nên nhiều người gặp rắc rối, khó khăn trong sự nghiệp.

Tử vi cho biết, đây là thời điểm rất hứa hẹn với những người tuổi Mão. Con giáp này có sự tự tin và nguồn năng lượng to lớn giúp Mão phát huy được hết các điểm mạnh của mình và thu được nhiều thành tựu trong cuộc sống.

Vận số người tuổi Mão như “cá gặp nước”, có nhiều cơ hội để thăng tiến, mưu sự dễ thành, dễ đạt thành tựu vượt bậc. Vận quý nhân của những người tuổi Mão vô cùng tốt đẹp, tất cả những khó khăn đều được giải quyết ổn thỏa, liên tiếp đón nhận những tin vui. 

Tử vi từ ngày 2/12 - 5/12/2022, 'Phật Trời che chở, Thần Tài ưu ái', 3 con giáp giàu có hết phần thiên hạ, của cải tiền bạc đến từ tứ phía, đổi vận giàu sang sung sướng, tương lai rộng mở, phú quý cả đời - Ảnh 3
Vận số người tuổi Mão như “cá gặp nước”, có nhiều cơ hội để thăng tiến, mưu sự dễ thành, dễ đạt thành tựu vượt bậc - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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