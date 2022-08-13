Tử vi từ ngày 14/8 - 2/9, ở thế 'nước đẩy thuyền lên': TOP 3 con giáp tài chính sinh lời sinh lộc, tài vận bao quanh, tiền trải đầy nhà, cuộc sống khởi sắc tốt đẹp

Tâm linh - Tử vi 13/08/2022 06:46

Top 3 con giáp may mắn tiền bạc dư dả, vận trình hanh thông, công danh sự nghiệp phát triển không ngừng trong những ngày sắp tới đây.

Tuổi Ngọ

Ngọ có thiên tính thông minh, hoạt bát, nhanh nhẹn hơn người. Con giáp này mang trong mình hoài bão, khát khao bay cao, bay xa khiến nhiều người kiêng dè. Tuổi Ngọ cũng lương thiện, biết trên dưới, đối nhân xử thế chu toàn nên ra đời được nhiều người giúp đỡ, từ đó Ngọ có nhiều mối quan hệ tốt, tạo ra nhiều lợi ích cho bản thân.

Tử vi từ ngày 14/8 - 2/9, ở thế 'nước đẩy thuyền lên': TOP 3 con giáp tài chính sinh lời sinh lộc, tài vận bao quanh, tiền trải đầy nhà, cuộc sống khởi sắc tốt đẹp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi từ ngày 14/8 - 2/9 cho biết, người tuổi Ngọ được bề trên nuông chiều, Thần Tài ưu ái nên công danh, sự nghiệp hay tình duyên đều viên mãn như ý. Đặc biệt, con giáp may mắn này sẽ hút cạn lộc trời, quơ tay là có tiền khiến ai cũng hờn ghen.

Thời gian trước, Ngọ vất vả bao nhiêu thì bây giờ lại có đường công danh thênh thang bấy nhiêu. Không chỉ vậy, Ngọ còn có quý nhân phù trợ nên công việc ngày càng phát triển vững chắc hơn. Thời gian này Ngọ có thần tài chiếu cố, sao cát tinh chiếu mệnh nên có thể đón lộc từ quý nhân phương xa. Thời gian tới, tuổi Ngọ sẽ tìm được cơ hội đổi đời, cuộc sống từ giờ tới cuối năm suôn sẻ thuận lợi.

Tuổi Dậu

Đa phần người tuổi Dậu có lối sống phóng khoáng, yêu thích sự tự do nhưng họ cũng có những nguyên tắc nhất định trong cuộc sống của mình. Tính tình điềm đạm lại kiệm lời nhưng khi cần thiết thì họ vẫn có thể dễ dàng tạo nên được bầu không khí vui vẻ – thoải mái cho người đối diện.

Tử vi từ ngày 14/8 - 2/9, ở thế 'nước đẩy thuyền lên': TOP 3 con giáp tài chính sinh lời sinh lộc, tài vận bao quanh, tiền trải đầy nhà, cuộc sống khởi sắc tốt đẹp - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết, từ ngày mai 14/8 đến ngày lễ 2/9, người tuổi Dậu đón vận tài lộc vượng phát nhờ Cát Tinh chiếu mệnh. Việc làm ăn thuận buồm xuôi gió, có thêm tiền từ kinh doanh, được thưởng hoặc có thể còn được cho tiền.

Những ngày sắp tới là quãng thời gian vượng tài vô cùng của những người tuổi Dậu. Con giáp này nên tranh thủ cát khí để mở rộng thu nhập từ nhiều công việc khác nhau. Người kinh doanh tuy không có nhiều tiền một lúc nhưng nguồn thu ổn định, không lo thiếu tiền. Lượng khách hàng được duy trì ổn định.

Tuổi Hợi

Con giáp tuổi Hợi bẩm sinh đã có phúc khí hơn người. Tuy nhiên, con giáp không vì thế mà trở nên kiêu ngạo. Ngược lại, Hợi càng khao khát chứng minh bản thân.

Tử vi từ ngày 14/8 - 2/9, ở thế 'nước đẩy thuyền lên': TOP 3 con giáp tài chính sinh lời sinh lộc, tài vận bao quanh, tiền trải đầy nhà, cuộc sống khởi sắc tốt đẹp - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, từ ngày 14/8 - 2/9, người tuổi Hợi cục diện cát tường, phú quý, xóa bỏ được hết những phiền phức, thị phi cuộc sống thời gian trước đây. Bên cạnh đó, sự nghiệp và tài vận của người tuổi Hợi cũng có bước tiến dài. Không chỉ khẳng định được vị trí bản thân trong công việc, ngành nghề đang theo đuổi mà còn có được nguồn thu nhập khiến người khác ngưỡng mộ.

Có một công việc tốt, người tuổi Hợi không cần phải lo lắng về tiền bạc, tài chính bởi thu nhập từ công việc là con số không nhỏ, có thể đảm bảo cho cuộc sống cho đến hết năm.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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