Tử vi từ ngày 12.9.2022, Thần Tài chỉ định, 3 con giáp sẽ giàu, may mắn dồi dào, tài lộc thăng hoa, tiền ập đến khiến thiên hạ trầm trồ

Do có cát tinh “Thiên Tài” trấn tọa, người tuổi Thìn không những được thăng chức, tăng lương, mà những nguồn thu phụ, những khoản tiền bên ngoài cũng thi nhau chảy vào túi họ. Dù là nguồn thu chính hay phụ thì đều có quý nhân ra tay giúp đỡ, nguồn tiền rộng mở.

Tử vi từ ngày 12.9.2022, người tuổi Thìn được Thần Tài soi chiếu, vận thế chuyển biến không ngừng, đặc biệt là tài vận của con giáp này vô cùng thuận lợi, suôn sẻ.

Tử vi từ ngày 12.9.2022, người tuổi Thìn được Thần Tài soi chiếu, vận thế chuyển biến không ngừng, đặc biệt là tài vận của con giáp này vô cùng thuận lợi, suôn sẻ. Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra con giáp này sẽ có khả năng cao nhận được một tiền thưởng lớn bất ngờ.

Tuổi Mão

Bước sang năm 2022 tuổi Mão sẽ gặp được nhiều may mắn, đặc biệt là về vấn đề tài vận cũng có nhiều cải thiện bất ngờ. Trong thời gian tới, cụ thể từ ngày 12.9.2022, tuổi Mão sẽ cảm nhận được vận may đang dần lội ngược dòng, thần tài lâm môn, quý nhân xuất hiện giúp tuổi Mão thay đổi cục diện hiện tại, mọi việc suôn sẻ và hanh thông hơn, điều đặc biệt là sẽ tìm được cơ hội để tăng thêm thu nhập.

Ngoài ra, thời gian tới, con đường làm giàu của tuổi Mão càng suôn sẻ hơn, nếu như ai đó đang có dự định đầu tư hay tham gia vào dự án nào đó thì hãy nhanh chóng bắt tay thực hiện. Mão có sao cát tinh cao chiếu, không thành đại gia thì tài khoản cũng nhiều số.

Trong thời gian tới, cụ thể từ ngày 12.9.2022, tuổi Mão sẽ cảm nhận được vận may đang dần lội ngược dòng, thần tài lâm môn, quý nhân xuất hiện giúp tuổi Mão thay đổi cục diện hiện tại. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi, tuổi Dậu vốn cần cù, chăm chỉ. Một khi đã bắt tay vào làm việc gì, con giáp này nhất quyết sẽ theo đuổi đến cùng, dù gặp khó khăn, trắc trở cũng không dễ dàng bỏ cuộc giữa chừng. Tuổi Dậu cũng là một trong những con giáp mang số mệnh giàu sang. Những thứ mà con giáp này đạt được đều có thể do bản thân gây dựng từ hai bàn tay trắng. Nhờ vậy, sự nghiệp, thành công của tuổi Dậu đều rất vững chắc.

Tử vi từ ngày 12.9.2022 từ sự nghiệp, tài vận đến đời sống tình cảm đều được nâng lên tầm cao mới. Đặc biệt, vận trình tài lộc trong thời gian tới sẽ có nhiều cải thiện bất ngờ. Dậu sẽ tìm được cơ hội tốt trong công việc, ban đầu có chút khó khăn nhưng đây chính là "hũ vàng" mà tuổi Dậu không nên bỏ qua.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm