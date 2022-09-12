Trúng độc đắc đúng 10 ngày tới, Thần Tài gọi tên 3 con giáp thắng lớn trong công việc, tình duyên đắc ý, gia sản tăng cao, mọi bề suôn sẻ, ngồi êm trên đống tiền

Tâm linh - Tử vi 12/09/2022 07:27

Tử vi 12 con giáp cho hay, đúng 10 ngày tới, 3 con giáp may mắn chưa từng có, nỗ lực bao nhiêu gặt hái thành quả bấy nhiêu, làm gì cũng phất.

Tuổi Thân

Thân là một trong 3 con giáp may mắn vào thời điểm đúng 10 ngày tới. Theo tử vi, cho biết tuổi Thân có quý nhân giúp đỡ nên khá vượng. Con giáp này có nhiều cơ hội thuận lợi trong quá trình làm việc nên dễ dàng vượt qua được những khó khăn, trở ngại trước mắt.

Nhờ đó mà tuổi Thân thêm tự tin hơn. Hãy tận dụng cơ hội này để thể hiện sức mạnh của mình. Nếu làm tốt, con giáp này có thể đạt được những thành tựu rực rỡ. Con giáp này có cơ hội đảo vận xoay chiều, bất cứ khó khăn nào cũng vượt qua. Những hợp đồng lớn kí kết xuôi thuận mang đến cho con giáp này khoản tài chính không nhỏ. Làm trong lĩnh vực bất động sản thì trở thành đại gia, kinh doanh buôn bán lãi mẹ đẻ lãi con, không muốn giàu cũng khó.

Trúng độc đắc đúng 10 ngày tới, Thần Tài gọi tên 3 con giáp thắng lớn trong công việc, tình duyên đắc ý, gia sản tăng cao, mọi bề suôn sẻ, ngồi êm trên đống tiền - Ảnh 1
Tuổi Thân cát khí vượng hơn, xuôi thuận và viên mãn hơn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, thời gian trước, vận may của người tuổi Tý không được như ý, liên tục gặp khó khăn, trắc trở.

Trúng độc đắc đúng 10 ngày tới, mở ra bước ngoặt trong cuộc đời người cầm tinh con giáp tuổi Tý. Công việc của họ đổi chiều may mắn, thu về của cải. Lúc này, con giáp tuổi Tý không còn lo lắng về tài lộc, đếm tiền mỏi tay.

Mặt khác, đối với một số người tuổi Tý ngay trong tuần này có thể gặp sao may mắn, họ có thể trúng giải thưởng đặc biệt, tuy nhiên đừng quá tin vào vận số. Con giáp này càng chăm chỉ làm ăn, đường tương lai của họ rất vượng. Tình cảm lúc này dâng cao, bản mệnh có thể chia sẻ cùng người thân, nhất là tình yêu của mình, mọi chuyện không như ý cũng trở nên thuận xuôi, họ ngày càng hạnh phúc hơn.

Trúng độc đắc đúng 10 ngày tới, Thần Tài gọi tên 3 con giáp thắng lớn trong công việc, tình duyên đắc ý, gia sản tăng cao, mọi bề suôn sẻ, ngồi êm trên đống tiền - Ảnh 2
Con giáp Tý có cơ hội đắc tài đắc lộc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Xem tử vi của 12 con giáp, Chính Quan đem lại cơ hội thăng quan tiến chức cho người tuổi Tuất. Nếu bạn đã cố gắng không ngừng nghỉ trong suốt khoảng thời gian qua thì đây là lúc công lao của bạn được ghi nhận. Lãnh đạo sẽ dành tặng cho bạn một phần thưởng xứng đáng.

Khi đã nhận được sự tin tưởng và đánh giá cao của mọi người, bạn hãy tự tin hơn nữa và tiếp tục phát huy điểm mạnh của bản thân. Đừng vội hài lòng với những gì mà mình vừa giành được, hãy tiếp tục lên kế hoạch để tiến xa hơn nữa trong tương lai. Trúng độc đắc đúng 10 ngày tới con giáp này đang đà thăng tiến nên chuyện làm ăn nảy lộc, cơ số thu hái bộn tiền cao gấp bội.

Chuyện tình cảm của người tuổi Tuất cũng đón nhận tin mừng. Bạn rất thấu hiểu nửa kia của mình, thậm chí mỗi lần mâu thuẫn là một lần đôi bên thêm thấu hiểu nhau hơn. Hai người luôn chung tay cùng giải quyết mọi vấn đề.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi 12 con giáp tuần mới (12 - 18/9): 3 con giáp may mắn nhất tuần, mọi việc ổn định, phú quý về cửa, làm giàu không khó, việc gì cũng suôn sẻ, đuề huề

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Tử vi 12 con giáp tuần mới (12 - 18/9), dường như cát khí vây quanh giúp những con giáp này làm gì cũng suôn sẻ, công việc trở nên dễ dàng, may mắn hơn.

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