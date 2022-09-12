Tử vi 12 con giáp tuần mới (12 - 18/9): 3 con giáp may mắn nhất tuần, mọi việc ổn định, phú quý về cửa, làm giàu không khó, việc gì cũng suôn sẻ, đuề huề

Với người làm đầu tư, bạn thu được một khoản kha khá nhờ những quyết định đúng đắn trước đó. Bạn hiểu được đâu là thế mạnh của mình nên phát huy rất đúng thời điểm.

Tuổi Dần vốn là con giáp may mắn tuần này, do đó đừng vì sự an ổn mà trở nên lười biếng. Bạn nên chủ động nắm bắt các cơ hội xung quanh mình và cố gắng hết sức để khẳng định bản thân.

Lĩnh vực tình cảm sẽ là điểm sáng trong tuần đặc biệt là với những ai vẫn còn đang độc thân. Đây là khoảng thời gian tuyệt vời để bạn đưa mối quan hệ của cả hai sang một trang mới.

Sự chăm chỉ của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng khi túi tiền rủng rỉnh, khách hàng, đối tác đều đến với bạn tấp nập không ngớt.

Nếu có tình cảm với ai, hãy bày tỏ một cách chân thành, bởi biết đâu đối phương cũng chỉ chờ lời thổ lộ của bạn thôi đấy.

Tuổi Tỵ

Được sao Thái Dương hậu thuẫn, người tuổi Tỵ đón những thuận lợi trong sự nghiệp khi con giáp này dễ dàng tiến hành các kế hoạch đề ra. Trong quá trình làm việc, bản mệnh còn gặp may mắn, được đồng nghiệp và cấp trên giúp đỡ rất nhiều.

Nhìn chung mọi thứ đang đi theo đúng hướng mà Tỵ mong muốn. Chỉ cần tập trung phát huy hết khả năng, không khó để bạn có thể đạt được mục tiêu mà mình đã đặt ra, bao gồm cả kế hoạch được thăng tiến lên vị trí xứng đáng với năng lực và công sức đã bỏ ra.

Tử vi 12 con giáp tuần mới (12 - 18/9), đường tài lộc trong tuần của Tỵ cũng khá vượng, tuy nhiên nếu con giáp này có ý định khai trương mở cửa hàng, cầu tài lộc thì tốt nhất bản mệnh nên để đến cuối tuần hãy tiến hành. Đó là thời điểm tốt nhất để đạt được mục tiêu của mình.

Con giáp Tỵ gặp hung hóa cát, may mắn khó cản. Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, chuyện tình cảm không được vui vẻ cho lắm, nguyên nhân là do bạn dồn hết thời gian, tâm sức vào công việc và chuyện kiếm tiền nên bỏ lỡ những giây phút bên nửa kia. Tình cảm vợ chồng cũng vì thế mà có phần xa cách, lúc này bạn nên dành thời gian để hâm nóng tình yêu nhé.

Tuổi Sửu

Con đường công danh của người tuổi Sửu có dấu hiệu khởi sắc trong tuần mới (12 - 18/9) Con giáp này may mắn có nhiều cơ hội để khẳng định bản thân, mở ra con đường thăng tiến cho mình.

Bản mệnh được giao những nhiệm vụ quan trọng mà một khi hoàn thành sẽ lập tức thăng tiến, chuyện tăng lương, thưởng nóng nằm trong lòng bàn tay.

Chuyện tài lộc của bạn phát triển hơn bao giờ hết tính từ trước đến nay, đặc biệt là những người đã cần mẫn dành thời gian cho cả công việc chính lẫn việc làm thêm.

Vận trình công danh sự nghiệp đôi khi cũng xuất hiện nhiều vấn đề nhưng con giáp này luôn chứng tỏ được mình là một người đa tài, có khả năng xử lý nhiều việc khác nhau. Tuổi Sửu ngày càng biết cách bộc lộ bản lĩnh khi cần, đạt được sự tin tưởng của cấp trên.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm