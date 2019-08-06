Tử vi thứ Tư ngày 7/8/2019 của 12 con giáp: Tuổi Dần tiền bạc thất thoát, tuổi Hợi may mắn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 06/08/2019 12:20

Tử vi thứ Tư ngày 7/8/2019 của 12 con giáp: Tuổi Dần có điềm phá tài, tuổi Hợi gặp nhiều may mắn, vận xui đều tan biến. Tử vi của bạn thì thế nào?

Tử vi thứ Tư ngày 7/8/2019 của tuổi Tý

Ngày mới, người tuổi Tý có điềm báo không tốt. Bạn có thể thất vọng vì một người thân cận không giúp đỡ khi bạn gặp khó khăn.

Dù vậy, bạn vẫn có thể cố gắng để cải thiện tình hình. Hãy kiên trì vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Tử vi thứ Tư ngày 7/8/2019 của tuổi Sửu

Công việc và sức khỏe của tuổi Sửu trong ngày mới có phần kém sắc. Công danh không khởi sắc, sức khỏe có thể giảm sút.

Bạn nên giữ tinh thần ổn định, tránh ảnh hưởng đến công việc. Về sức khỏe, bạn nên dành thời gian chăm sóc bản thân hơn.

Tử vi thứ Tư ngày 7/8/2019 của tuổi Dần

tu vi thu tư ngay 7/8/2019 4

Tử vi thứ Tư ngày 7/8/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần có điềm phá tài trong ngày mới. Bạn cẩn thận mất tiền bạc vì đặt lòng tin sai chỗ.

Về tình duyên, cả hai vẫn chưa tìm được tiếng nói chung trong vài vấn đề, hãy kiên trì hơn.

Tử vi thứ Tư ngày 7/8/2019 của tuổi Mão

Ngày mới, công danh sự nghiệp thăng tiến bất ngờ. Bạn biết mình muốn gì sẽ càng biết cách khẳng định bản thân.

Về tình cảm, bạn nên can đảm bày tỏ hơn.

Tử vi thứ Tư ngày 7/8/2019 của tuổi Thìn

Vận trình công việc của tuổi Thìn trong ngày mới có điềm tiểu nhân phá hoại. Người tuổi Thìn nên cẩn trọng trong mọi việc.

Tài lộc cũng không có khởi sắc, nên có kế hoạch tiêu xài hợp lý.

Tử vi thứ Tư ngày 7/8/2019 của tuổi Tỵ

tu vi thu tư ngay 7/8/2019 3
Tử vi thứ Tư ngày 7/8/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Sự nghiệp công danh của tuổi Tỵ trong ngày khá thuận lợi. Bạn được đồng nghiệp, quý nhân tương trợ trong mọi việc.

Tài lộc khởi sắc, tương lai có thể có khoản tiền bất ngờ.

Tử vi thứ Tư ngày 7/8/2019 của tuổi Ngọ

Ngày mới khá tốt lành với người tuổi Ngọ. Tài lộc vượng phát, buôn may bán đắt.

Về công việc, tuổi Ngọ có khả năng phát huy khả năng, có thành tựu mới.

Tử vi thứ Tư ngày 7/8/2019 của tuổi Mùi

Ngày mới của tuổi Mùi không được vui vẻ lắm. Đây đều là vì bạn khá cố chấp, nên cảm thấy không có người đồng cảm với bạn.

Điểm sáng trong ngày là người kinh doanh có thành công bất ngờ. Quý nhân giúp bạn làm ăn thuận lợi.

Tử vi thứ Tư ngày 7/8/2019 của tuổi Thân

tu vi thu tư ngay 7/8/2019 2
Tử vi thứ Tư ngày 7/8/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi ngày mới, tình duyên của tuổi Thìn có chút mâu thuẫn. Cả hai cần tìm cách giải quyết các mâu thuẫn, khúc mắc.

Bù lại, trong ngày mới quý nhân sẽ giúp bạn chuyện công việc và tài lộc.

Tử vi thứ Tư ngày 7/8/2019 của tuổi Dậu

Vận trình tình cảm của tuổi Dậu trong ngày mới khá tốt. Cả hai có những khoảnh khắc khó quên bên nhau.

Tài lộc cũng khởi sắc. Người làm công ăn lương có cơ hội tăng thu nhập.

Tử vi thứ Tư ngày 7/8/2019 của tuổi Tuất

Trong ngày mới, người tuổi Tuất có thể gặp trục trặc trong ngày mới. Điềm tiểu nhân đang đeo bám bạn, hãy cẩn thận. Đừng vội tin người khác mà tự đem họa đến cho mình.

Bên cạnh đó, bạn nên tập trung vào công việc hơn, đừng để mất uy tín.

Tử vi thứ Tư ngày 7/8/2019 19 của tuổi Hợi

tu vi thu tư ngay 7/8/2019 1
Tử vi thứ Tư ngày 7/8/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Hợi gặp nhiều may mắn trong ngày mới, vận xui đều tan biến.

Tình duyên trong ngày mới khá suôn sẻ, viên mãn. Gia đình cũng là nơi khiến tuổi Hợi thấy thoải mái hơn sau một ngày làm việc mệt mỏi.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

3 con giáp được định sẵn số mệnh vượng gia, sau 30 tuổi đem nhiều tài lộc và may mắn cho cả nhà, cuối năm 2019 cuộc sống hưng thịnh

3 con giáp được định sẵn số mệnh vượng gia, sau 30 tuổi đem nhiều tài lộc và may mắn cho cả nhà, cuối năm 2019 cuộc sống hưng thịnh

Trong số 12 con giáp, có 3 con giáp được định sẵn mang số mệnh vượng gia. Đặc biệt vào cuối năm Kỷ Hợi 2019 này, họ không những xây dựng được sự nghiệp vững chắc ổn định mà còn có khả năng làm giàu chỉ trong một đêm.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi thứ tư tử vi ngày mới

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 1 giờ 18 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 48 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 2 giờ 18 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 2 giờ 48 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 3 giờ 18 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 3 giờ 48 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 18 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 4 giờ 48 phút trước
Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 5 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi