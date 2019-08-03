Cẩn thận trong tháng 7 cô hồn: 5 con giáp tuyệt đối không bước chân ra khỏi nhà vào ban đêm

Theo tử vi , 5 con giáp này đặc biệt không nên đi chơi đêm trong tháng 7 này, để tránh tai vạ không may.

Theo quan niệm tâm linh , tháng 7 âm lịch có tên khác là tháng 7 cô hồn , hay là tháng “mở cửa mả”. Trong tháng này, dân gian xưa nay đều kiêng kỵ làm một số việc để tránh những điều không may đến.

Vì thế, để tránh gặp những điều không tốt, tuổi Sửu sinh giờ này nên hạn chế ra đường vào ban đêm trong tháng 7.

Người tuổi Sửu sinh vào giờ Tý (23 giờ đêm đến 1 giờ sáng) thường có mệnh khí yếu, nhạy cảm với âm khí. Bởi thế, con giáp này dễ thấy những hiện tượng lạ. Nhiều người còn có khả năng nhìn thấy những hiện tượng tâm linh.

Để tránh gặp những điều không tốt trong tháng 7 cô hồn, tuổi Sửu sinh giờ này nên hạn chế ra đường vào ban đêm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần sinh vào tháng 7 âm lịch

Người tuổi Dần sinh vào tháng 7 âm lịch thường có tính tình dễ xúc động, bị ảnh hưởng bởi tác nhân bên ngoài, có thể là bị âm khí át chế. Hơn nữa, với tính cách dễ nóng, hay gây bất hòa với người khác, họ dễ tự làm khổ mình.

Đây có thể là con giáp xui xẻo trong tháng 7 cô hồn. Bởi thế, thay vì đi đêm, họ nên ở nhà nhiều hơn.

Tuổi Mão sinh vào giờ Hợi và Tý

Trong tháng 7 cô hồn, họ nên cẩn thận giữ gìn sức khỏe, hạn chế ra đường vào ban đêm - Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Mão sinh vào giờ Hợi (từ 21 giờ đến 23 giờ đêm), và giờ Tý (từ 23 giờ đến 1 giờ sáng), mệnh dễ bị âm khí át chế. Trong tháng 7 này, họ nên cẩn thận giữ gìn sức khỏe, hạn chế ra đường vào ban đêm.

Tuổi Tý sinh giờ Ngọ

Tuổi Tý sinh giờ từ 11 giờ đến 13 giờ trưa thể chất yếu, dễ bị âm khí ảnh hưởng. Trong tháng 7 này, họ hạn chế ra đường vào buổi tối.

Hơn nữa, đây có thể là tháng mang đến nhiều điều không hài lòng trong tình duyên và hôn nhân của con giáp này. Tốt nhất là nên tịnh tâm, giữ bình tĩnh để không gây hối tiếc sau này.

Tuổi Hợi sinh vào tháng 4 âm lịch

Để tinh thần và sức khỏe có thể ổn định hơn, con giáp này nên hạn chế ra đường vào ban đêm trong tháng 7 này - Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Hợi sinh vào tháng 4 âm lịch thường xuyên bệnh tật. Trong công việc hay cuộc sống, họ cũng dễ bị tiểu nhân gài bẫy, quấy phá.

Để tinh thần và sức khỏe có thể ổn định hơn, con giáp này nên hạn chế ra đường vào ban đêm trong tháng 7 này.

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