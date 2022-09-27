Tử vi thứ Tư ngày 28/9/2022 của 12 con giáp: Mão - Mùi đón ngàn may mắn, sự nghiệp thành toại, một bước đổi đời, Dần - Hợi bị tiểu nhân hãm hại, hao tài tốn của, công danh lụi bại

Tử vi 12 con giáp cho hay, bản mệnh có thể yên tâm rằng nếu mình luôn tập trung vào công việc thì chắc chắn sẽ hạn chế được sai sót và sẽ không có những chuyện quá tồi tệ xảy ra đâu. Tỷ Kiên như đem lại cho tuổi Tý thêm sức mạnh, để bạn luôn chắc chắn, kiên định với hướng đi của mình.

Theo tử vi thứ Tư ngày 28/9/2022 , người tuổi Tý cần chuẩn bị sẵn sàng đối diện với những sự kiện không như mong muốn xảy ra vào ngày hôm nay. Dưới tác động của cục diện Tương Phá, bạn chớ bất cẩn khi bắt tay vào công việc, cũng như đừng tin người quá dễ dàng.

Theo tử vi 12 con giáp, tài lộc trong thứ Tư ngày 28/9/2022 khá dồi dào, người tuổi Sửu có thể thoải mái chi tiêu, đi chơi cùng bạn bè mà không phải quá lo lắng chuyện tiền bạc bị thiếu trước hụt sau. Cả công việc chính và phụ đều có thu nhập ổn định, có hướng phát triển mở rộng hơn giúp cho con giáp này có thêm thu nhập.

Tử vi thứ Tư ngày 28/9/2022 có nói, người tuổi Sửu có thể đạt được những bước thăng tiến lớn trong sự nghiệp. Con giáp may mắn này rút ra nhiều bài học, kinh nghiệm từ những khó khăn, trở ngại đã vượt qua và trở nên mạnh mẽ, vững vàng hơn trong tương lai dù có phải đối diện với bất cứ thử thách nào.

Tử vi thứ Tư ngày 28/9/2022 của tuổi Dần

Theo tử vi thứ Tư ngày 28/9/2022, Thương Quan giáng họa, người tuổi Dần sẽ gặp đủ loại khó khăn trên con đường sự nghiệp trong ngày hôm nay. Những việc tưởng như thành công bất ngờ gặp thất bại, bạn khó mà đạt được mục tiêu đã đặt ra.

Đáng tiếc, tình cảm của con giáp này và người nhà cũng không yên ổn. Đôi bên có thể xích mích, mâu thuẫn với nhau vì quan điểm bất đồng. Hãy kìm nén cơn nóng giận, đừng hành động dưới sự chi phối của cảm xúc, khiến nửa kia tổn thương.

Tử vi thứ Tư ngày 28/9/2022 của tuổi Mão

Theo tử vi thứ Tư ngày 28/9/2022, người tuổi Mão này đừng bỏ lỡ cơ hội phát tài khi mà Thực Thần đã đến tận cửa mời chào. Có nhiều cơ hội để bản mệnh có thể áp dụng và triển khai vào chuyện làm ăn của mình. Hôm nay sẽ khá bận rộn nhưng công sức mình bỏ ra là hoàn toàn xứng đáng.

Lợi nhuận tăng cao, tiền bạc ùn ùn đổ về nhà, người tuổi Mão đón vận trình tiền bạc rủng rỉnh, thoải mái chi tiêu, không phải lo lắng gì nhiều về vấn đề tài chính. Cát thần này giúp cho bản mệnh thu nhập ổn định và bền vững.

Theo tử vi thứ Tư ngày 28/9/2022, người tuổi Mão này đừng bỏ lỡ cơ hội phát tài khi mà Thực Thần đã đến tận cửa mời chào - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Tư ngày 28/9/2022 của tuổi Thìn

Tử vi thứ Tư ngày 28/9/2022 có nói, đường tài lộc của tuổi Thìn vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, vì thế mà con giáp này không có quá nhiều thứ cần phải suy tư. Tuy nhiên bản mệnh đừng có chủ quan mà tiêu xài vô độ vì sau đó lúc hối hận thì cũng đã muộn.

Theo tử vi 12 con giáp, vận trình sự nghiệp thuận lợi, hợp tác làm ăn đều tiến triển suôn sẻ nhờ cát tinh nâng đỡ. Những quyết định của tuổi Thìn trong thời gian qua đều đang đúng hướng. Về phương diện tình cảm, gia đạo yên ổn, mọi hiểu lầm đều được hóa giải. Con giáp này nên dành thời gian cho gia đình của mình nhiều hơn.

Tử vi thứ Tư ngày 28/9/2022 của tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ trong thứ Tư ngày 28/9/2022 này cần phải xem lại cách làm việc của mình. Không nên tiếp tục có thái độ lười biếng, thiếu tập trung, nếu tiếp tục như vậy bạn sẽ mất đi vị trí hiện tại chứ đừng nói là được cấp trên khen thưởng như mong muốn.

Trong tình cảm, có vẻ tuổi Tỵ hôm nay không được may mắn cho lắm. Hai người không cảm thấy tin tưởng lẫn nhau, vì thế nên hãy nói chuyện và thành thật với nhau hơn để tránh những xung đột, cãi vã gây mệt mỏi cho cả hai.

Tử vi thứ Tư ngày 28/9/2022 của tuổi Ngọ

Tử vi thứ Tư ngày 28/9/2022 dự đoán, Thiên Tài giúp sức hỗ trợ người tuổi Ngọ vượt qua những khó khăn liên quan tới tiền bạc. Có thể trong ngày hôm nay sẽ có người giúp đường tài lộc của bạn ngày càng vững chắc hơn, vượt qua một số khó khăn hiện tại.

Chính Tài cho thấy đường tài lộc của con giáp tuổi Ngọ trong ngày hôm nay khá tốt, có thể bạn nhận được tiền lương tiền thưởng. Tuy nhiên, đừng vì vừa nhận được tiền mà tiêu xài hoang phí để thỏa mãn sở thích cá nhân, thời gian tới sẽ có nhiều khó khăn, bạn nên sống tiết kiệm hơn.

Tử vi thứ Tư ngày 28/9/2022 dự đoán, Thiên Tài giúp sức hỗ trợ người tuổi Ngọ vượt qua những khó khăn liên quan tới tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Tư ngày 28/9/2022 của tuổi Mùi

Theo tử vi thứ Tư ngày 28/9/2022 của 12 con giáp, người tuổi Mùi may mắn có Chính Tài che chở nên tài lộc đang vô cùng rủng rỉnh. Bản mệnh có cách kiếm tiền vô cùng thông minh, vừa dựa vào năng lực của bản thân lại vừa khéo tận dụng các mối quan hệ sẵn có để thu lợi về mình.

Người tuổi Mùi có thể nhân cơ hội này mở rộng quy mô hơn nữa. Nếu có lời mời đầu tư, chung vốn, làm ăn kinh doanh hay gợi ý làm thêm việc, nhận thêm nhiệm vụ thì đừng ngại ngần nhận lời, đó sẽ là cơ hội để mở ra những nguồn thu nhập cực kì dồi dào cho bản mệnh đấy.

Tử vi thứ Tư ngày 28/9/2022 của tuổi Thân

Chính Quan xuất hiện trong tử vi thứ Tư ngày 28/9/2022 của tuổi Thân mang tới cho bạn nhiều tin tích cực ở phương diện công danh sự nghiệp. Bạn có thể phát huy tối đa trí tưởng tượng của mình để giải quyết những vấn đề rắc rối. Khi đó con giáp này sẽ tự có câu trả lời mình mong muốn sớm thôi.

Theo tử vi 12 con giáp, vận trình công việc suôn sẻ nên con giáp tuổi Thân không cần phải lo lắng gì về vấn đề tài chính nhờ nguồn thu nhập ổn định và đều đặn, nhờ đó bạn có thể thoải mái chi tiêu theo ý muốn của mình. Nhưng nhớ là hãy luôn tiết kiệm để đảm bảo cho tương lai không phải nhờ vả hay dựa dẫm vào ai nhé.

Tử vi thứ Tư ngày 28/9/2022 của tuổi Dậu

Theo tử vi thứ Tư ngày 28/9/2022, người tuổi Dậu bị Kiếp Tài hung tinh án ngữ nên có nguy cơ mất tiền khá lớn. Bản mệnh chủ quan trong quá trình làm ăn hay tính toán sai sót, dẫn tới những rủi ro phải trả giá bằng tiền bạc của bản thân. Một vài hạng mục đầu tư cũng chưa thực sự hiệu quả như mong đợi, bạn nên xem xét lại thì hơn.

Trong công việc, bản mệnh khó có thể phát huy điểm mạnh của mình khi liên tục bị tiểu nhân gây khó dễ. Tiến độ công việc trì trệ cũng là nguyên nhân khiến con giáp này bị cấp trên khiển trách, bày tỏ sự thất vọng.

Theo tử vi thứ Tư ngày 28/9/2022, người tuổi Dậu bị Kiếp Tài hung tinh án ngữ nên có nguy cơ mất tiền khá lớn - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Tư ngày 28/9/2022 của tuổi Tuất

Tử vi 12 con giáp dự báo, vào thứ Tư 28/9/2022, người tuổi Tuất được quý nhân soi đường, vận trình công danh thăng tiến không ngừng. Bản thân không hề bị chùn bước bởi những thử thách, khó khăn cản đường.

Đường tài lộc của tuổi Tuất có biểu hiện phát triển rõ rệt, chủ yếu từ công việc chính. Đây là nguồn thu ổn định có thể giúp cho con giáp này chi trả hóa đơn cho các nhu cầu cấp thiết, thậm chí còn dư dôi đủ để đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực yêu thích của mình.

Tử vi thứ Tư ngày 28/9/2022 của tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, Thiên Quan dự báo về một ngày thứ Tư ngày 28/9/2022 khá vất vả đối với người tuổi Hợi. Khối lượng công việc khá nhiều mà thời gian lại eo hẹp, buộc bạn phải tăng ca hoặc đem việc về nhà làm tiếp. Cảm giác lúc nào cũng bận bù đầu nhưng việc chẳng vơi bớt ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần làm việc của những người tuổi Hợi.

Bên cạnh đó, hung tinh này cũng cảnh báo nguy cơ bị lợi dụng, chiếm đoạt tài sản của tuổi Hợi không nhỏ. Tiểu nhân rình rập từ lâu, chỉ đợi bạn sơ hở là giở trò lừa đảo tiền bạc. Bản mệnh nên tự nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo và sáng suốt hơn để không mất tiền oan.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.