Đúng 3 ngày tới (27, 28, 29/9), bước đến đỉnh vinh quang, 3 con giáp gặp thời thịnh vượng, tiền tài đầy túi, công danh viên mãn, may mắn bình an

Tâm linh - Tử vi 26/09/2022 19:48

Tử vi 12 con giáp cho hay, vào đúng 3 ngày tới (27, 28, 29/9), 3 con giáp này thành công vang dội, tiền của dồi dào, gia tài bạc tỷ, ăn nên làm ra.

Tuổi Tuất

Đúng 3 ngày tới (27, 28, 29/9), những người tuổi Tuất có cơ hội hô mưa gọi gió tự mình làm nên sự nghiệp lớn vẻ vang cho chính mình. Trong thời gian này, những người tuổi Tuất đang làm ăn kinh doanh sẽ dễ dàng trở thành đại gia có số má. Với những người làm công ăn lương, giờ là lúc tuổi Tuất được cấp trên cất nhắc tăng lương tăng bổng.

Theo tử vi 12 con giáp, trên con đường tài chính, người tuổi Tuất có những khoảng thu nhập ngoài lương, tiền bạc lúc nào cũng rủng rỉnh thoải mái tiêu pha. Trong thời gian này, những người tuổi Tuất còn độc thân cũng sẽ có cơ hội để tìm kiếm được tình yêu đích thực của mình.

Đúng 3 ngày tới (27, 28, 29/9), bước đến đỉnh vinh quang, 3 con giáp gặp thời thịnh vượng, tiền tài đầy túi, công danh viên mãn, may mắn bình an - Ảnh 1
Đúng 3 ngày tới (27, 28, 29/9), những người tuổi Tuất có cơ hội hô mưa gọi gió tự mình làm nên sự nghiệp lớn vẻ vang cho chính mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi 12 con giáp có nói, người tuổi Thân vốn luôn nhạy cảm với thời cuộc, lại có sự dũng cảm, thích tìm hiểu những điều mới lạ nên luôn có được cơ hội phát triển tốt. Đứng trước những thời cơ, con giáp này sẵn sàng học hỏi. Ngoài ra, họ thường tham gia vào hoạt động đầu tư bên cạnh công việc chính.

Đúng 3 ngày tới (27, 28, 29/9), tuổi Thân gặt hái được nhiều thành tựu, thu về khoản lợi nhuận kha khá giúp cuộc sống trở nên thoải mái. Trong thời gian này, vận may về tài chính của tuổi Thân sẽ không ngừng tăng thêm.

Đúng 3 ngày tới (27, 28, 29/9), bước đến đỉnh vinh quang, 3 con giáp gặp thời thịnh vượng, tiền tài đầy túi, công danh viên mãn, may mắn bình an - Ảnh 2
Đúng 3 ngày tới (27, 28, 29/9), tuổi Thân gặt hái được nhiều thành tựu, thu về khoản lợi nhuận kha khá - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Đúng 3 ngày tới (27, 28, 29/9), người tuổi Ngọ có các sao tốt "chiếu mệnh" ở cung tài lộc, nên vận may tự tìm đến. Con giáp này suốt một thời gian nỗ lực nhưng thời cơ chưa tới nên tiền bạc cũng chỉ đủ sống qua ngày. Nếu nắm bắt được vận may này, tài khoản tiết kiệm sẽ tăng lên chóng mặt, mở ra một chương mới trong đời.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ liên tiếp nhận tin vui từ các dự án, đối tác làm ăn tự tìm đến. Vì vậy công việc suôn sẻ, việc kiếm tiền trở nên dễ dàng hơn nhiều. Tuy nhiên, nhiều việc, con giáp cũng cần điều chỉnh lại thời gian làm việc và nghỉ ngơi.

Đúng 3 ngày tới (27, 28, 29/9), bước đến đỉnh vinh quang, 3 con giáp gặp thời thịnh vượng, tiền tài đầy túi, công danh viên mãn, may mắn bình an - Ảnh 3
Đúng 3 ngày tới (27, 28, 29/9), người tuổi Ngọ có các sao tốt 'chiếu mệnh' ở cung tài lộc, nên vận may tự tìm đến - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Trúng số liên tiếp 10 lần trong tháng 10/2022, 3 con giáp ghi danh vào bảng vàng, một bước thành tỷ phú, đắc tài đắc lộc, vận trình hanh thông

Trúng số liên tiếp 10 lần trong tháng 10/2022, 3 con giáp ghi danh vào bảng vàng, một bước thành tỷ phú, đắc tài đắc lộc, vận trình hanh thông

Tử vi 12 con giáp cho hay, trong tháng 10/2022, 3 con giáp này có cơ may trúng số độc đắc, từ đó tiền của sinh sôi, tài lộc rực rỡ, ăn nên làm ra.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp may mắn tử vi 12 con gíp tử vi 3 ngày tới tử vi ngày 27/9 tử vi ngày 27/9/2022 12 con giáp tử vi ngày mai

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Giảm cân 2 giờ 46 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 16 phút trước
Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 8 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch