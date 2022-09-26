Trúng số liên tiếp 10 lần trong tháng 10/2022, 3 con giáp ghi danh vào bảng vàng, một bước thành tỷ phú, đắc tài đắc lộc, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 26/09/2022 13:28

Tử vi 12 con giáp cho hay, trong tháng 10/2022, 3 con giáp này có cơ may trúng số độc đắc, từ đó tiền của sinh sôi, tài lộc rực rỡ, ăn nên làm ra.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Mão thường rất thông minh, linh hoạt, khéo ăn khéo nói. Dù trong công việc hay cuộc sống hàng ngày, con giáp này luôn dễ dàng thu hút được sự chú ý của mọi người.

Tử vi tháng 10/2022 có nói, con giáp tuổi Mão có công việc lẫn đường tình duyên đều hanh thông, như ý. Con giáp may mắn này sẽ nhận được cơ hội tốt để phát triển sự nghiệp. Người làm kinh doanh sẽ ký được hợp đồng lớn và có cơ hội gặp gỡ với nhiều khách hàng tiềm năng. Người chăn nuôi, trồng trọt thì mùa màng bội thu, sản phẩm được bán với giá cao.

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Tử vi tháng 10/2022 có nói, con giáp tuổi Mão có công việc lẫn đường tình duyên đều hanh thông, như ý - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi 12 con giáp cho hay, những người tuổi Mùi có tính cách mạnh mẽ, luôn mưu cầu sự giàu có và quyền lực. So với những con giáp khác, người tuổi Mùi thường gặt hái được nhiều thành công vào giai đoạn tiền vận, nếu không phải là người giàu có thì cũng giữ vị trí quan trọng trong xã hội.

Theo tử vi tháng 10/2022, cuộc sống tuổi Mùi có nhiều thay đổi bất ngờ, mọi khó khăn đều tìm được cách giải quyết. Ngoài ra, tài vận của tuổi Thìn trong năm nay lại cải thiện đáng kể. Đặc biệt, bản mệnh sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, ngoài ra họ còn gặp được nhiều may mắn giúp mọi thứ thăng hoa rực rỡ.

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Theo tử vi tháng 10/2022, cuộc sống tuổi Mùi có nhiều thay đổi bất ngờ, mọi khó khăn đều tìm được cách giải quyết - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi có tính cách hiền lành, sống nhân hậu, biết người biết ta, nên được mọi người yêu thương hết mực. So với những con giáp khác, tuổi Hợi là những người sống có trách nhiệm, luôn biết nỗ lực, cố gắng thay đổi cuộc sống từng ngày.

Đặc biệt, vào tháng 10/2022, người tuổi Hợi sẽ gặp được nhiều may mắn, thậm chí có cơ hội tốt xuất hiện trước mặt, chỉ cần bình tĩnh nắm bắt thì mọi thứ sẽ thăng hoa ngoài mong đợi. Giai đoạn này, người tuổi Hợi làm gì cũng nên mở lòng thoải mái thì tài vận mới dồi dào, cuối năm có thể đổi đời bất ngờ.

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Đặc biệt, vào tháng 10/2022, người tuổi Hợi sẽ gặp được nhiều may mắn - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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