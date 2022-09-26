Tháng 10 vận trình rực cháy, 3 con giáp trúng số độc đắc, công thành danh toại, may mắn giàu sang, ưu tú vượt trội

Tâm linh - Tử vi 26/09/2022 20:48

Theo tử vi 12 con giáp, tháng 10 mang tới cho 3 con giáp may mắn này vận số rực rỡ, tài lộc hanh thông, cơ hội làm giàu nhiều vô kể.

Tuổi Hợi

Nếu vận thế trước của người tuổi Hợi nhiều trở ngại, chỉ cần đủ ăn đủ mặc, bình an thì tháng 10 tới người tuổi Hợi có sao may mắn chiếu mệnh, tài lộc sẽ tốt hơn các tháng trước rất nhiều, áp lực trong công việc giảm đáng kể, có nhiều cơ hội thăng tiến.

Tử vi 12 con giáp cho thấy, phúc vận của người tuổi Hợi làm gì cũng có quý nhân phù trợ, mọi việc hanh thông, công danh phát đạt, có cơ hội làm ăn lớn bất ngờ nâng cao tài lộc. Đường công danh của tuổi Hợi lên như diều gặp gió, dễ thành công những ước mơ đang ấp ủ.

Tháng 10 vận trình rực cháy, 3 con giáp trúng số độc đắc, công thành danh toại, may mắn giàu sang, ưu tú vượt trội - Ảnh 1
Tháng 10 tới người tuổi Hợi có sao may mắn chiếu mệnh, tài lộc sẽ tốt hơn các tháng trước rất nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần có phúc khí lớn và bản tính chăm chỉ, chịu thương chịu khó nên dễ thành công trong đường đời. Bước vào một giai đoạn này, tuổi Dần nhất định sẽ được tận hưởng cuộc sống khiến ai cũng phải ngưỡng mộ.

Tử vi tháng 10 cho hay, tuổi Dần được dự đoán là một trong những con giáp phát tài, có nhiều may mắn, tài lộc. Trong thời gian này do có quý nhân giúp đỡ liên tiếp, hóa giải những điều chẳng lành. Đặc biệt, những người tuổi Dần có thể gặp cơ hội để phát tài hoặc mở ra nhiều cơ hội hơn trong sự nghiệp để thăng quan, tiến chức.

Tháng 10 vận trình rực cháy, 3 con giáp trúng số độc đắc, công thành danh toại, may mắn giàu sang, ưu tú vượt trội - Ảnh 2
Tử vi tháng 10 cho hay, tuổi Dần được dự đoán là một trong những con giáp phát tài, có nhiều may mắn, tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trong cuộc sống, tuổi Ngọ không ngại khó mà luôn tự mình tiến về phía trước để tìm cơ hội đổi đời. Bước vào một giai đoạn nhất định, những người tuổi Ngọ sẽ thành công viên mãn không ai sánh bằng.

Đặc biệt, tháng 10 này, cuộc sống tuổi Ngọ sẽ bước lên tầm cao mới. Giai đoạn này, tuổi Ngọ làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, càng làm việc càng gặp được nhiều cơ hội mới để phát triển sự nghiệp, nếu không thành đại gia cũng là người giàu có sở hữu tiền bạc rủng rỉnh. 

Tháng 10 vận trình rực cháy, 3 con giáp trúng số độc đắc, công thành danh toại, may mắn giàu sang, ưu tú vượt trội - Ảnh 3
Tháng 10 này, cuộc sống tuổi Ngọ sẽ bước lên tầm cao mới - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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