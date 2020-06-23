Tử vi thứ Tư ngày 24/6/2020 của 12 con giáp: Tuổi Ngọ tưởng mơ mà thật, tuổi Mão trúng ‘mánh’

Tâm linh - Tử vi 23/06/2020 05:13

Tử vi thứ Tư ngày 24/6/2020 của 12 con giáp: tuổi Ngọ gặp chuyện như mong ước đã lâu, tuổi Mão trúng "mánh" lớn. Còn vận trình ngày mới của bạn thì như thế nào?

Xem tử vi thứ Tư ngày 24/6/2020 của 12 con giáp để biết vận trình công việc, tài lộc và tình duyên trong ngày.

Tử vi thứ Tư ngày 24/6/2020 của tuổi Tý

Theo tử vi ngày mới, tuổi Tý có vài việc phát sinh cần xử lý, nhưng sẽ có người sẵn sàng giúp đỡ bạn.

Tài lộc có dấu hiệu giảm, nhưng không nhiều, bạn vẫn đủ tiêu xài.

Tử vi thứ Tư ngày 24/6/2020 của tuổi Sửu

Tuổi Sửu khá vất vả trong hôm nay, vì cả công việc và tình cảm đều gặp vấn đề. Bạn nên giữ bình tĩnh để giải quyết từng việc.

Niềm vui ít ỏi trong ngày là gia đình sẽ cho bạn một chỗ dựa vững chắc.

Tử vi thứ Tư ngày 24/6/2020 của tuổi Dần

tu vi thu Tu ngay 24/6/2020 cua 12 con giap 4

Tử vi thứ Tư ngày 24/6/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần đừng chủ quan trong chuyện tiền bạc, đầu tư. Bạn nên cân nhắc và tính toán kỹ hơn.

Gia đạo có chút căng thẳng, bạn cần là người đứng ra làm hòa.

Tử vi thứ Tư ngày 24/6/2020 của tuổi Mão

Tuổi Mão trúng “mánh” lớn trong hôm nay. Người kinh doanh tìm được hợp đồng lớn, người đi làm có cơ hội tăng lương.

Tình duyên không khả quan, người có đôi nên dành nhiều thời gian cho nhau hơn.

Tử vi thứ Tư ngày 24/6/2020 của tuổi Thìn

Tuổi Thìn đối mặt với tiểu nhân trong hôm nay. Bạn không sợ hãi, càng thể hiện bản lĩnh của mình.

Quý nhân sẽ giúp đỡ cho bạn nhiều trong chuyện tiền bạc.

Tử vi thứ Tư ngày 24/6/2020 của tuổi Tỵ

tu vi thu Tu ngay 24/6/2020 cua 12 con giap 3
Tử vi thứ Tư ngày 24/6/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi mới nhất, tuổi Tỵ gặp chuyện buồn trong hôm nay. Đây là điều bạn không hề mong muốn.

Tài lộc tăng nhẹ, vẫn phải cân nhắc khi chi tiêu.

Tử vi thứ Tư ngày 24/6/2020 của tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ có một ngày mới nhiều bất ngờ. Điều bạn chỉ nghĩ là trong mơ cuối cùng đã thành sự thật.

Dù vậy, đừng quá chủ quan, vẫn nên giữ trạng thái cân bằng trong công việc.

Tử vi thứ Tư ngày 24/6/2020 của tuổi Mùi

Tuổi Mùi có vận may trong công việc. Có thể được cấp trên tin tưởng hoặc có một khoản tiền thưởng.

Người độc thân nên chọn người mình tin tưởng nhất.

Tử vi thứ Tư ngày 24/6/2020 của tuổi Thân

tu vi thu Tu ngay 24/6/2020 cua 12 con giap 2
Tử vi thứ Tư ngày 24/6/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân vì qua loa trong công việc mà dễ mắc sai lầm.

Tài lộc có dấu hiệu giảm, bạn phải chi cho vật dụng bị hư hỏng.

Tử vi thứ Tư ngày 24/6/2020 của tuổi Dậu

Tuổi Dậu cần kiên nhẫn và đặt niềm tin vào bản thân nhiều hơn.

Tài lộc chưa tăng, nên tiết kiệm khi chi tiêu.

Tử vi thứ Tư ngày 24/6/2020 của tuổi Tuất

Tuổi Tuất có một ngày khá thoải mái, bạn có thể dành thêm thời gian cho gia đình hoặc người ấy.

Tài lộc tăng, không phải lo thiếu thốn.

Tử vi thứ Tư ngày 24/6/2020 của tuổi Hợi

tu vi thu Tu ngay 24/6/2020 cua 12 con giap 1
Tử vi thứ Tư ngày 24/6/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi thứ Tư ngày 24/6/2020 của 12 con giáp, tuổi Hợi giữ suy nghĩ tích cực, sẽ giúp bạn giải quyết được nhiều vấn đề.

Tài lộc khởi sắc vào giữa ngày.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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