Tử vi thứ tư ngày 21/9/2022 của 12 con giáp: Sửu – Dậu nhận tín hiệu tốt lành liên quan đến công việc, Tỵ - Mùi có lộc ăn uống từ những người xung quanh

Thiên Quan cho thấy các hoạt động liên quan đến bảo dưỡng, bảo trì, ví dụ như xe cộ, nhà cửa, hoặc tài khoản ngân hàng đều cần thiết và ích lợi cho tuổi Tý. Hãy cố gắng để sắp đặt lại mọi thứ vào một guồng mới mẻ và tích cực hơn nhé.

Tuổi Tý có tính tình ôn hòa trong ngày hôm nay. Có những người làm việc trái ý bạn nhưng bản mệnh vẫn cố hiểu cho họ, không trách mắng mà còn tỏ ra thương cảm. Hơn ai hết, bạn hiểu rằng mỗi cá nhân đều có mặt hạn chế nhất định, quan trọng là hiểu và bản thân điều chỉnh cho phù hợp mà thôi.

Các cặp đôi vì giữa hai người thường xuyên xảy ra bất đồng ý kiến vào hôm nay. Bạn nên biết nhún nhường một chút, ít nhất là họ nói thì bạn cũng phải biết lắng nghe đã chứ.

Tuổi Sửu

Thực Thần mang tới cho tuổi Sửu nhiều lựa chọn hơn nhưng sự linh hoạt rất quan trọng ngày hôm nay, nhất là khi bạn giải quyết công việc. Hãy cố gắng để thay đổi lịch trình sao cho phù hợp với thực tế, nhờ thế bạn sẽ thoát khỏi những vấn đề phức tạp, đau đầu không cần thiết.

Hãy mở lòng mình ra chờ đón những điều thú vị trong cuộc sống, thậm chí ai đó chê rằng bạn quá mơ mộng cũng mặc họ. Bạn cần những giây phút như vậy để có lại niềm tin, có thêm động lực mới trước khi quay lại thực tế của cuộc sống.

Tuổi Dần

Chính Ấn xuất hiện là cơ hội để con giáp tuổi Dần thử tay nghề với một điều gì đó mới mẻ. Thử trổ tài với một món ăn thật ngon cho gia đình, người thân đi nào, điều đó cũng khiến cho bạn rất vui đấy.

Vợ chồng bạn lúc này khó tìm được tiếng nói chung, ngay cả một vấn đề đang hot trên mạng xã hội hai người cũng có thể vì bất đồng mà cãi nhau. Nhất là khi bạn cứ cho rằng mình đúng vào gân cổ lên cãi để bảo vệ ý kiến của mình cho bằng được.

Tuổi Mão

Hôm nay cho biết Thiên Ấn cho thấy tuổi Mão có lý lẽ riêng của mình vì bạn đủ khả năng cho những việc tốt hơn. Giữa rất nhiều những ngã rẽ khác nhau, hãy chọn cho mình một lối đi phù hợp. Sự kiên định và tự tin sẽ giúp bạn đi hết con đường và đạt được thành quả mà mình muốn.

Bạn có thể gặp rắc rối tiền bạc trong ngày hôm nay. Ban không nên trốn tránh làm gì và cũng đừng quên thẳng thắn nói chuyện này với vợ/chồng của bạn để tìm cách xử lý. Chớ để sự việc đi quá xa tới mức không thể cứu vãn nổi.

Tuổi Thìn

Hôm nay không phải là ngày thuận lợi cho tuổi Thìn, do đó con giáp này không nên vội quyết định việc gì. Nếu có thể, tốt hơn hết là bạn giữ bí mật cho những kế hoạch của bản thân.

Thương Quan báo hiệu cho tuổi Thìn biết rằng cuộc trao đổi nào đó khiến cho bạn cảm thấy có phần mệt mỏi. Nếu bạn chưa thực sự sẵn sàng thì tốt nhất là hãy dành thời gian cho các hoạt động xã hội nhiều hơn và tạm gác cuộc thảo luận ấy lại cho đến khi bạn thoải mái nhé.

Điều bạn cần nhất đó là sự linh hoạt, đừng cố bám víu vào điều gì quá cũ kỹ và không còn đúng chỉ vì tính bảo thủ của mình. Học hỏi và thử làm theo điều mới xem sao, cuộc sống này rất nên có trải nghiệm mới dù nó là đúng hay là sai.

Tuổi Tỵ

Câu chuyện tưởng chừng chỉ là chuyện phiếm có thể phát triển thành những tin đồn sai sự thật, gây tổn hại đến người khác dưới sức ép của Kiếp Tài. Vì thế, người tuổi Tỵ hãy tập trung cho công việc của mình thay vì đưa ra những thông tin không chính xác nhé.

Có dấu hiệu tốt khi bên bạn luôn có người ủng hộ và tin tưởng. Một nửa sẽ mang lại cho bạn chỗ dựa tinh thần tuyệt vời trong lúc khó khăn và nhờ thế mà tình cảm của cả hai ngày càng thăng hoa.

Tuổi Ngọ

Con giáp tuổi Ngọ đánh giá mọi thứ tiêu cực, bạn thiếu đi sự tin tưởng. Bản mệnh cần cho mình thời gian để có thể nắm bắt một ý tưởng nào đó. Hãy học cách tin tưởng chính mình, bởi mọi việc đều cần đến một tiến trình cụ thể thay vì sự vội vàng, hấp tấp.

Người tuổi Ngọ đang cảm thấy quá tải vì quá nhiều những trọng trách đổ lên vai mình dưới sự tác động của Tỷ Kiên. Hãy tìm cho mình một địa điểm để thư giãn và tạm gác những trọng trách ấy lại, nếu không bạn sẽ mệt mỏi lắm đấy.

Tinh thần của bản mệnh được kéo lại trong ngày hôm nay. Có thể là chỉ một câu an ủi của người thân hoặc người yêu/vợ/chồng của bạn là bạn đã thoát được ra khỏi tình trạng tiêu cực hiện tại.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi lúc cảm thấy tức giận thì đừng kìm nén. Hãy để cảm xúc ấy được thoát ra ngoài, nếu không chúng sẽ bùng nổ trong lòng bạn và khiến bạn thêm mệt mỏi cộng với suy nghĩ tiêu cực mà thôi.

Thực Thần mang tới lời mời ăn uống, gặp gỡ thú vị với bạn bè, người tuổi Mùi hãy nhận lời ngay nhé. Ngoài việc kiếm tiền thì việc duy trì những mối quan hệ tốt đẹp sẽ khiến tinh thần của bạn trở nên tốt hơn rất nhiều đấy.

Khi có thời gian bên người thân thì đừng than thở quá nhiều vì họ không có trách nhiệm phải nghe vấn đề của bạn đâu. Thay vào đó, hãy nói về ước muốn, dự định tương lai, kế hoạch thực hiện thế nào và cùng góp ý cho nhau.

Tuổi Thân

Chính Tài hối thúc để con giáp tuổi Thân khao khát hơn trong việc kiếm tiền, bạn đang nuôi sự quyết tâm trong mình và bắt đầu thực hiện mong muốn. Hãy tập trung cao độ để thực hiện mục tiêu nhé vì nếu lơ là thì kết quả khó được như ý.

Dự báo tin vui về chuyện tình cảm, nhờ thế mà bản mệnh cảm thấy an lòng hơn sau những sóng gió vừa qua. Khi hiểu nhầm được tháo bỏ, bạn và người ấy cùng bao dung cho nhau hơn, biết tìm cách để vun vén hạnh phúc hơn rất nhiều.

Tuổi Dậu

Hôm nay Tam Hợp mang tới tin vui đoàn tụ cho những gia đình có vợ/chồng, con cái tạm xa nhau trong thời gian dài. Cơ hội cho người độc thân cũng đang mở ra để bạn tự do chọn lựa người phù hợp cho mình.

Thiên Tài mang tới cho tuổi Dậu những khoản tiền. Việc quản lý tài chính, quy về một mối rất quan trọng. Bạn cần phải biết đồng tiền của mình đi đâu, về đâu, nếu không muốn đau đầu vì vấn đề đó thêm nữa.

Tín hiệu tốt đẹp liên quan tới sức khỏe, đó thực sự là vốn quý ngay lúc này. Bạn hãy cảm ơn vì may mắn mình đang có và cố gắng bảo vệ sức khỏe của mình thật tốt nhé.

Tuổi Tuất

Ảnh hưởng của Hình hại đặc quyền nên một số con giáp tuổi Tuất tỏ ra trịch thượng trong ngày, thái độ của bạn rất dễ gây mất lòng. Nhất là khi nói chuyện với người nhà, giọng điệu bề trên của bạn hoàn toàn không phù hợp chút nào.

Thương Quan mang tới cho tuổi Tuất sự nuối tiếc, buồn khổ. Bạn hãy nhớ rằng, sự kết thúc cũng đồng nghĩa với sự mở đầu, cho nên trong mọi tình huống, đừng bi quan. Hãy sẵn sàng cho một hành trình mới thú vị và khép lại những gì đã thuộc về quá khứ nhé.

Thổ khí vượng ảnh hưởng tới sức khỏe của bản mệnh do đó không được lơ là chủ quan. Nhất là ai đang bị bệnh thì luôn phải tự tìm cách bảo vệ bản thân đấy nhé.

Tuổi Hợi

Tam Hội nâng đỡ giúp con giáp tuổi Hợi có những phút giây quây quần vui vẻ bên người thân hoặc bạn bè của mình. Hoặc bạn gặp được một người cho bạn lời khuyên quý giá, giúp bạn có định hướng phù hợp cho tương lai của mình.

Những điều mới mẻ, sáng tạo là cần thiết cho tuổi Hợi, nhưng không phải là ngay lúc này. Chính Quan nhắc nhở đây là ngày mà bạn nên quan tâm tới những gì đã được thử nghiệm và có tính chính xác, nếu muốn có một khoảng thời gian hiệu quả.

Ảnh hưởng của ngũ hành xung khắc nên sức khỏe là điều bạn lo lắng nhiều nhất lúc này, thậm chí thấy có dấu hiệu không ổn là bạn suy diễn rằng mình đang bị bệnh rất nặng. Hãy giải tỏa vấn đề áp lực tâm lý trước tiên và nếu cần bạn nên đi khám bệnh xem sao.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!