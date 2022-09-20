Trúng số độc đắc vào 9 ngày cuối tháng 9, Thần Tài nhét thẳng cọc tiền vào tay 3 con giáp, chuyển khoản thêm trăm tỷ vào tài khoản, giàu sang vẫy gọi, muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 20/09/2022 15:31

Tham khảo bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào chuẩn bị nhận tiền lộc lớn từ Thần Tài vào 9 ngày cuối tháng 9 nhé!

Trúng số độc đắc vào 9 ngày cuối tháng 9, Thần Tài nhét thẳng cọc tiền vào tay 3 con giáp, chuyển khoản thêm trăm tỷ vào tài khoản, giàu sang vẫy gọi, muốn nghèo cũng khó - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn có bộ não rất minh mẫn, hữu dụng. Họ sống nhân hậu, nhiệt tình nên rất được lòng người. Con giáp này có thể được hỗ trợ về nhiều mặt, giúp cho hiệu quả công việc của họ tốt hơn, nâng cao giá trị của họ, công việc cũng ngày càng phát triển, thuận buồm xuôi gió.

9 ngày cuối tháng 9, con giáp tuổi Thìn sẽ có vận trình đặc biệt suôn sẻ, tiền bạc rủng rỉnh, không lo thiếu tiền tiêu. Dù áp lực nghề nghiệp vẫn có nhưng họ có thể đối mặt một cách tích cực nên không phải trả giá nặng nề.

Người tuổi Thìn giỏi nắm bắt cơ hội trong cuộc sống nên việc kiếm tiền của họ ngày càng thuận lợi, các áp lực âm thầm giảm bớt, mọi rắc rối, khó khăn đều được giải quyết hoàn hảo. Nhờ vận trình khá suôn sẻ, con giáp tuổi Thìn là người thắng lợi.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão có bản lĩnh và nhân cách tốt, ứng phó linh hoạt trong nhiều việc, không dễ mắc lỗi lầm. Con giáp tuổi Mão có thể suy tính trước các tình huống có thể xảy ra nên hạn chế được các rắc rối hoặc có khó khăn cũng không thiệt hại quá nặng nề. Nhờ đó, họ dễ dàng đạt được các thành công cũng như thu hoạch lớn.

9 ngày cuối tháng 9, con giáp tuổi Mão có nhiều khí lực, không thua kém người khác trong lĩnh vực kinh doanh, dễ thu được lợi lộc mới, tiền tài ngày càng cao, gia đình hạnh phúc.

Bản thân người tuổi Mão có thể đạt được những mục tiêu và thành tựu mới, họ không bao giờ từ bỏ bất kỳ cơ hội nào đến tay. Công việc kinh doanh của con giáp này ngày càng phát đạt, được mọi người ghi nhận, thành công sớm đến.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu tương đối ổn định, giữ chữ tín. Dù thực tế có khó khăn nhưng con giáp này vẫn kiên định, không thay đổi mục tiêu đã định và nỗ lực vượt khó để tiếp tục duy trì tốc độ phát triển.

9 ngày cuối tháng 9, công việc của họ ngày một ổn định, họ cũng gặp được quý nhân để có sự thay đổi mấu chốt trong sự nghiệp. Dù thành công bước đầu nhưng họ không chủ quan, lơ là mà tiếp tục nỗ lực, không ngại khó khăn nhờ đó trong tương lai sự nghiệp phát triển tương đối ổn định.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

 

Từ khóa:   12 con giáp con giáp may mắn tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Video 51 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Video 1 giờ 47 phút trước
Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước
Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 3 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng