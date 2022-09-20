Tử vi thứ Tư ngày 21/9/2022 của 12 con giáp: Mão - Thân 'áo gấm về làng', tiền của dư dôi, giàu càng thêm giàu, Thìn - Mùi gặp họa tiểu nhân, tài chính thất thoát, của cải hao hụt

Tuy vậy, Ngũ hành Thủy sinh Mộc báo hiệu chuyện tình cảm của con giáp tuổi Tý này đang có dấu hiệu tiến triển hơn trước. Các cặp đôi có thể tính đến chuyện về chung một nhà sau khi vượt qua những sóng gió này.

Theo tử vi thứ Tư ngày 21/9/2022 , cục diện Tương Hình mang đến ảnh hưởng chẳng mấy tích cực đến vận trình của người tuổi Tý. Công việc liên tục gặp trở ngại khiến con giáp này chịu không ít áp lực về tinh thần. Chưa kể Thiên Quan chiếu mệnh, điềm báo tiểu nhân luôn rình rập hòng chiếm đoạt mọi công sức mà bạn gây dựng từ bấy lâu nay.

Tình hình tài chính của tuổi Sửu trong ngày này có khá nhiều tin vui. Những khoản thưởng, hoa hồng hay lợi nhuận liên tục báo về khiến bạn không khỏi mừng vui. Tiếp tục duy trì tình hình kinh doanh tốt như bạn đang làm hiện tại, tương lai của bạn sẽ được rạng rỡ hơn nhiều.

Tử vi thứ Tư ngày 21/9/2022 cho thấy, xuất hiện điềm báo những điều may mắn và thuận lợi cứ liên tục đến bên người tuổi Sửu. Quý nhân có thể là người ở ngay gần bạn, từng ngày dõi theo bạn, nâng bước chân bạn trên con đường tiến đến thành công. Đừng bỏ lỡ những cơ hội quý giá này nhé.

Tử vi thứ Tư ngày 21/9/2022 của tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, cục diện Tương Hội mang theo tin vui báo về cho con giáp tuổi Dần trong thứ Tư ngày 21/9/2022. Công việc của bạn tiến triển vô cùng thuận lợi, bạn nhanh chóng có được những thành tích mà không phải ai cũng có được.

Sự xuất hiện của Chính Ấn như lời khẳng định chắc nịch về năng lực của bản mệnh. Chẳng ai có thể phủ nhận sự xuất chúng của bạn, tuy nhiên, đừng vì thế mà quá ỷ lại vào bản thân. Hãy luôn học hỏi và làm mới chính mình, cơ hội thăng tiến của bạn sẽ còn thênh thang rộng mở hơn nữa.

Tử vi thứ Tư ngày 21/9/2022 của tuổi Mão

Theo tử vi thứ Tư ngày 21/9/2022, Tài Thần xuất hiện hứa hẹn những điều rất tốt đẹp đang đợi chờ tuổi Mão ở phía trước. Hãy chuẩn bị tinh thần để nắm bắt lấy chúng, thay vì thụ động, năng lượng tích cực sẽ giúp ích cho con giáp này.

Tử vi 12 con giáp có nói, cục diện Thổ Hỏa tương sinh cho thấy tình hình tài chính của tuổi Mão ổn định, con giáp này may mắn nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ từ những người xung quanh mình. Bản mệnh cũng xây dựng được nền tảng mới và cảm thấy tự tin hơn với bản thân.

Theo tử vi thứ Tư ngày 21/9/2022, Tài Thần xuất hiện hứa hẹn những điều rất tốt đẹp đang đợi chờ tuổi Mão ở phía trước - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Tư ngày 21/9/2022 của tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp có nói, Hung Tinh xuất hiện là biểu hiện không tốt liên quan tới cuộc sống của tuổi Thìn, có những người bị mất quyền, mất việc, không thi đỗ, làm ăn thất thoát... Luôn có những bất trắc xảy ra như thế bản mệnh hãy luôn có kế hoạch phòng bị thích hợp thì sẽ hạn chế được thiệt hại hơn cho bản thân.

Thổ Mộc xung khắc còn nhắc nhở tuổi Thìn nên lưu ý hơn tới vấn đề tiền bạc, đừng vội cho rằng mình tiêu tiền vì mục đích tốt là được. Tốt hơn hết là chớ chi tiêu hoang phí, thiếu tính toán, nếu không bản mệnh sẽ không thể nào đạt được mục tiêu mà mình đề ra đâu.

Tử vi thứ Tư ngày 21/9/2022 của tuổi Tỵ

Một vài rắc rối xảy đến trong công việc khiến mọi cảm hứng và năng lượng của Tỵ trong thứ Tư ngày 21/9/2022 trở nên tiêu cực hơn bao giờ hết. Nếu con giáp này cứ tiếp tục để cảm xúc chi phối như vậy thì sớm muộn mọi cố gắng của bạn trong suốt thời gian qua sẽ như “muối bỏ biển”. Vậy nên điều mà Tỵ nên làm ngay lúc này là xốc lại tinh thần của mình và trở lại với công việc bằng sự nỗ lực, cố gắng hơn.

May mắn thay, đường tài lộc của Tỵ vẫn vô cùng tốt đẹp. Những nguồn thu nhập ổn định từ công việc, làm ăn kinh doanh sẽ khiến lòng bạn cảm thấy được an ủi phần nào trong ngày hôm nay.

Tử vi thứ Tư ngày 21/9/2022 của tuổi Ngọ

Theo tử vi thứ Tư ngày 21/9/2022, Cát Khí lan tràn cũng giúp dân kinh doanh có một ngày làm ăn phát đạt, hàng hóa bán chạy như tôm tươi. Con giáp tuổi Ngọ có duyên buôn bán, được khách hàng tin tưởng nhờ chất lượng hàng hóa tốt. Mệnh chủ tạo dựng được uy tín nên luôn có lượng khách hàng cố định, cần tiếp tục phát huy ưu điểm này.

Tử vi 12 con giáp cho hay, lại thêm Thiên Ấn trợ mệnh, tuổi Ngọ có thể sẽ giành được những bước tiến mới trên con đường sự nghiệp của mình. Những khó khăn chỉ càng tạo điều kiện cho con giáp này thể hiện những góc khuất trong năng lực của mình. Hãy cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa để có được những thành công mới trên con đường sự nghiệp.

Theo tử vi thứ Tư ngày 21/9/2022, Cát Khí lan tràn cũng giúp dân kinh doanh có một ngày làm ăn phát đạt - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Tư ngày 21/9/2022 của tuổi Mùi

Tử vi thứ Tư ngày 21/9/2022 dự đoán, hôm nay người tuổi Mùi không được may mắn cho lắm. Con giáp này làm gì cũng có vấn đề rắc rối, phát sinh sự cố khiến kết quả không được như ý. Điềm báo có kẻ tiểu nhân xuất hiện quấy phá nên bao công sức và cố gắng của bản thân đều tiêu tan hết.

Tài lộc của tuổi Mùi cũng không quá dồi dào, con giáp này không nên chi tiêu bừa bãi dù thu nhập có tốt tới đâu nhưng nếu cứ mua sắm hoang phí thì rất dễ phải rơi vào tình trạng thiếu trước hụt sau. Điều đó không có nghĩa là Tuổi Mùi phải chi tiêu một cách tằn tiện, những khoản thật sự cần thiết thì không nên tính toán quá chi li.

Tử vi thứ Tư ngày 21/9/2022 của tuổi Thân

Theo tử vi thứ Tư ngày 21/9/2022, con đường tài lộc của người tuổi Thân xuất hiện nhiều dấu hiệu may mắn nhờ có Thiên Tài chiếu cố. Bản mệnh có thể phát tài nhanh chóng hoặc nhận thành quả xứng đáng với công sức lao động suốt bấy lâu.

Vận trình công việc của người tuổi Thân tiến triển vô cùng thuận lợi nhờ có Tam Hội nâng đỡ. Bạn chỉ cần hết mình vì công việc thì sẽ đạt được mục tiêu đã đề ra, thậm chí thành quả mà bạn gặt hái được còn vượt xa mong đợi.

Tử vi thứ Tư ngày 21/9/2022 của tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, bị Kiếp Tài ngáng trở, chuyện làm ăn của người tuổi Dậu trong thứ Tư ngày 21/9/2022 trở nên khó khăn hơn hẳn, có nguy cơ thất thoát tiền bạc. Những chuyện không đâu xảy ra khiến bản mệnh trở tay không kịp, nhiều khi chỉ đành ngồi nhìn tiền bạc trôi đi trước mắt mà không thể làm gì khác.

Con giáp này cần phải thận trọng trong chuyện đầu tư, đừng ham rẻ, ham lãi lời trước mắt mà không cân nhắc hậu quả phía sau. Không có miếng bánh nào là từ trên trời rơi xuống, cũng chẳng có bữa ăn nào là miễn phí, đừng để lòng tham khiến mình sập bẫy.

Bị Kiếp Tài ngáng trở, chuyện làm ăn của người tuổi Dậu trong thứ Tư ngày 21/9/2022 trở nên khó khăn hơn hẳn - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Tư ngày 21/9/2022 của tuổi Tuất

Tử vi 12 con giáp dự báo, trong thứ Tư ngày 21/9/2022, người tuổi Tuất được quý nhân soi đường, vận trình công danh thăng tiến không ngừng. Bản thân không hề bị chùn bước bởi những thử thách, khó khăn cản đường. Ước vọng đạt được những thành công to lớn đòi hỏi con giáp này phải có những nỗ lực phi thường.

Đường tài lộc của Tuổi Tuất có biểu hiện phát triển rõ rệt, chủ yếu từ công việc chính. Đây là nguồn thu ổn định có thể giúp cho con giáp này chi trả hóa đơn cho các nhu cầu cấp thiết, thậm chí còn dư dôi đủ để đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực yêu thích của mình.

Tử vi thứ Tư ngày 21/9/2022 của tuổi Hợi

Theo tử vi thứ Tư ngày 21/9/2022, cát tinh giúp tuổi Hợi mở ra những cánh cửa cơ hội mà trước đây nghĩ chỉ là một bức tường. Đây cũng là ngày mà con giáp này nên trân trọng mọi cơ hội, mọi nhân vật tiếp cận với mình, thay vì thái độ coi thường, vì bất cứ lý do nào.

Ngũ hành tương sinh dự báo có nhân vật có tầm ảnh hưởng, có nhiều trải nghiệm nào đó sẽ hỗ trợ tuổi Hợi. Vậy thì đây chính là cơ hội tốt để con giáp này có thể thể hiện những năng lực của mình và vươn tới một vị trí tốt hơn trong công việc, nếu đó là điều mà bản mệnh muốn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.