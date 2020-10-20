Tử vi thứ Tư ngày 21/10/2020 của 12 con giáp: Tuổi Mùi tiền tăng đều đều, tuổi Tuất tình duyên phai nhạt

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Tý được quý nhân nâng đỡ, tiền bạc đổ về trong thời điểm này. Vận trình của bạn vô cùng hanh thông, muốn gì được nấy, tha hồ tiêu xài. Trong công việc, bạn được đánh giá cao, được mọi người yêu mến, nể phục sát đất vì tài ăn nói giỏi giang hơn người.

Tử vi thứ Tư ngày 21/10/2020 của 12 con giáp hung cát đan xen giúp bạn lường trước được một ngày của mình như thế nào để tìm cách đề phòng.

Công việc của Dần có nhiều áp lực, làm việc nhiều nhưng không được công nhận. Trong ngày, bạn gặp khá nhiều chuyện buồn, công việc gặp nhiều thử thách. Một mình Dần phải đối mặt với những khó khăn mà không ai đứng ra giúp sức khiến bạn vô cùng mệt mỏi, ảnh hưởng đến vận trình tiền bạc.

Sửu bị nói xấu sau lưng, nhất là những người thân thiết nhất với bạn. Bạn nên tỉnh táo, sáng suốt lựa bạn mà chơi trong thời điểm này để tránh rước thêm họa vào người. Trong chuyện tình cảm, bạn cũng nên mở lòng nhiều hơn để có được mối nhân duyên như ý muốn.

Tử vi thứ Tư ngày 21/10/2020 của tuổi Mão

Theo tử vi mới nhất, Mão không nhận được nhiều lời khen, chăm chỉ bao nhiêu cũng không được cấp trên công nhận. Công việc của bạn có dấu hiệu đi xuống, trì trệ, không nhận được nhiều sự giúp đỡ của mọi người xung quanh. Điều này khiến tâm trạng của bạn vô cùng mệt mỏi, tiền bạc không mấy ổn định.

Tử vi thứ Tư ngày 21/10/2020 của tuổi Thìn

Tử vi thứ Tư ngày 21/10/2020 của tuổi Thìn tài năng được công nhận - Ảnh minh họa: Internet

Thìn là con giáp bản lĩnh, được công nhận có tài năng thiên phú về lãnh đạo. Bạn được cấp trên giao cho nhiều nhiệm vụ, phụ trách công việc lớn. Tuy nhiên bạn cũng vượt qua được và được đề bạt lên vị trí mới khiến ai cũng nể phục, tiếng nói được nhiều người công nhận.

Tử vi thứ Tư ngày 21/10/2020 của tuổi Tỵ

Tỵ được đánh giá cao tài năng, công việc cũng nhận được khá nhiều tin vui. Trong công việc, bạn được nhiều người ngưỡng mộ vì tài kiếm tiền siêu đỉnh, kiếm về được nhiều hợp đồng lớn cho công ty. Trong chuyện tình cảm, Tỵ độc thân cũng đón nhận nhiều tin vui lớn, không còn sợ ai hãm hại hay cản đường.

Tử vi thứ Tư ngày 21/10/2020 của tuổi Ngọ

Theo tử vi ngày của 12 con giáp, Ngọ vướng phải nhiều họa thị phi, chuyện buồn đổ về liên tục. Công việc của bạn đạt được nhiều thành tựu hơn bản thân mong đợi. Mối quan hệ tình cảm cũng có nhiều tin vui, cả hai có nhiều thời gian dành cho nhau nên tinh thần vô cùng vui vẻ.

Tử vi thứ Tư ngày 21/10/2020 của tuổi Mùi

Tử vi thứ Tư ngày 21/10/2020 của tuổi Mùi tài vận sáng chói - Ảnh minh họa: Internet

Mùi có con đường kiếm tiền sáng chói, đi đến đâu là được quý nhân soi đường dẫn lối đến đó. Trong chuyện tình cảm, bạn và người kia cũng có nhiều thay đổi, bắt đầu thông cảm và thấu hiểu nhau nhiều hơn. Điều này giúp ích khá nhiều cho công việc của bạn.

Tử vi thứ Tư ngày 21/10/2020 của tuổi Thân

Tiền tài của Thân có nhiều chuyển biến, tiền bạc đổ về tha hồ tiêu xài như ý muốn. Bạn không còn sợ thiếu trước hụt sau, hay gặp phải vận trình xui xẻo như thời gian trước đây. Trong chuyện tình cảm, bạn nên cởi mở nhiều hơn để đối phương hiểu và thông cảm cho bạn.

Tử vi thứ Tư ngày 21/10/2020 của tuổi Dậu

Vận trình của Dậu gặp nhiều chuyện buồn, sức khỏe yếu hơn thời gian trước đây. Công việc của bạn cũng không ở mức ổn định, thường xuyên gặp nhiều rắc rối. Tình duyên cũng không như ý bản thân muốn, có nhiều chuyện buồn đổ về cùng lúc khiến bạn vô cùng mệt mỏi.

Tử vi thứ Tư ngày 21/10/2020 của tuổi Tuất

Tử vi thứ Tư ngày 21/10/2020 của tuổi Tuất tình duyên phai nhạt - Ảnh minh họa: Internet

Tuất có chuyện tình duyên phai nhạt. Người độc thân không tìm được ý trung nhân. Người có gia đình, người yêu không có nhiều thời gian dành cho nhau nên mối quan hệ dần nhạt nhòa. Bạn không tìm được tiếng nói chung, bất đồng quan điểm sống nên cả hai có nhiều mâu thuẫn, xích mích nhỏ.

Tử vi thứ Tư ngày 21/10/2020 của tuổi Hợi

Hợi được đánh giá có tài năng tiềm ẩn, có tài lãnh đạo hơn người. Bạn được cấp trên trọng dụng, công danh thành đạt, toại nguyện trong ngày. Những dự định ấp ủ bấy lâu nay của bạn cũng được thực hiện suôn sẻ, không gặp bất cứ khó khăn nào.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm