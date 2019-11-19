Tử vi thứ Tư ngày 20/11/2019 của 12 con giáp: Tuổi Dần ngồi trên biển vàng, tuổi Tuất duyên lành như ý

Vận tình cảm của Tý vô cùng vượng sắc. Người độc thân tìm được ý trung nhân, thích hợp để tính đến chuyện trăm năm. Người có gia đình, người thân nhận tin vui về công việc. Sự nghiệp của hai vợ chồng một bước lên mây, giàu sang ngút trời. Đặc biệt không còn lo lắng về chuyện tiền bạc.

Tử vi thứ Tư ngày 20/11/2019 của 12 con giáp có lúc thăng lúc trầm giúp bản mệnh lường trước được hết những sự việc sẽ xảy ra với mình trong một ngày.

Dần là con giáp mạnh mẽ, bản lĩnh nên có nhiều cơ hội kiếm tiền trong ngày thứ Tư. Bạn ngồi trên đống tiền, tha hồ mua sắm, đi du lịch đó đây. Bạn có thời gian nghỉ ngơi nên mệt mỏi trong công việc cũng nhanh chóng tan biến. Nhờ vậy mà Dần trở thành con người hoàn toàn mới, tự tin và mạnh mẽ hơn trong công việc.

Tình cảm vợ chồng của Sửu vô cùng hòa hợp. Bản mệnh có thể giải quyết hết những khúc mắc trước đây. Tuy nhiên vận tài chính của bạn lại giảm sút, không gặp nhiều may mắn. Công việc gặp nhiều trục trặc nên cấp trên không mấy ưng ý về thái độ của bạn. Thế nên hãy thận trọng lời ăn tiếng nói, đừng nóng giận làm hỏng mọi việc.

Tử vi thứ Tư ngày 20/11/2019 của tuổi Mão

Tử vi thứ Tư ngày 20/11/2019 của tuổi Mão bị tiểu nhân hãm hại - Ảnh minh họa: Internet

Mão bị tiểu nhân hãm hại, cướp mất cơ hội công việc tốt. Điều này khiến bạn vô cùng mệt mỏi, tinh thần tuột dốc không phanh. Thế nên sức khỏe của Mão sa sút, bản mệnh mắc phải những căn bệnh về đau đầu, đau bao tử. Lời khuyên cho Mão là hãy bỏ hết những việc không liên quan đến mình. Đừng ôm đồm chuyện thiên hạ mà thiệt thân.

Tử vi thứ Tư ngày 20/11/2019 của tuổi Thìn

Thìn là con giáp may mắn được cát tinh chiếu mệnh trong ngày thứ Tư. Những việc bạn làm đều được công nhận, được cấp trên trọng dụng ưu ái. Vì vậy mà Thìn có thể trở thành đại gia, gặt hái được nhiều thành tựu đáng nể. Có tiếng tăm khiến nhiều người nể phục sát đất.

Tử vi thứ Tư ngày 20/11/2019 của tuổi Tỵ

Tử vi thứ Tư ngày 20/11/2019 của tuổi Tỵ hao tài tốn của - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, Tỵ cần thận trọng họa hao tài tốn của. Dù kiếm được nhiều tiền nhưng bạn cũng phải chi tiêu hợp lý. Nhất là đừng cho ai vay mượn trong thời điểm này. Có chuyện gì cũng nên biết từ chối để không rước buồn phiền về cho mình.

Tử vi thứ Tư ngày 20/11/2019 của tuổi Ngọ

Đường công danh của Ngọ hanh thông, vượng sắc. Những ý tưởng của bạn được cấp trên công nhận. Vì vậy mà vị trí của bạn lên như diều gặp gió, tiền đổ về liên tục đếm không xuể. Tuy nhiên có thể bạn sẽ đối mặt với nhiều thử thách ở trước mắt. Hãy suy tính kỹ càng, đưa ra những quyết định sáng suốt cho mình.

Tử vi thứ Tư ngày 20/11/2019 của tuổi Mùi

Tử vi thứ Tư ngày 20/11/2019 của tuổi Mùi gặp chuyện không lành - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi mới nhất, Mùi gặp phải nhiều điều không lành. Mới sáng sớm bước ra đường, bạn đã phải gặp nhiều điều xui xẻo. Vì vậy hãy thận trọng trong chuyện xe cộ, hoặc những mối quan hệ xung quanh. Dù có chuyện gì cũng nên cân nhắc lời nói trước khi mở miệng. Đừng nói những lời không hay đánh mất hòa khí đôi bên.

Tử vi thứ Tư ngày 20/11/2019 của tuổi Thân

Thân đón nhận nhiều tài lộc, vận tình duyên đỏ rực. Bạn được quý nhân nâng đỡ nên làm gì cũng hanh thông. Bản mệnh không còn lo lắng về chuyện tiền bạc. Về phương diện công việc, bạn không còn phải lo lắng tiểu nhân phá hoại, cản đường. Về tình duyên, người độc thân tìm được “mối ngon”, có chuyện tình đẹp như trong phim. Người có gia đình, người yêu không còn cãi vã nhiều như trước.

Tử vi thứ Tư ngày 20/11/2019 của tuổi Dậu

Tử vi thứ Tư ngày 20/11/2019 của tuổi Dậu có cơ hội thể hiện khả năng của mình - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi ngày của 12 con giáp, Dậu phụ trách nhiều việc quan trọng. Nhờ vậy mà bạn có cơ hội thể hiện hết khả năng của bản thân. Bạn không còn sợ tiểu nhân hay bất cứ kẻ xấu nào hãm hại. Thế nên hãy thể hiện hết tài năng của mình, chấp nhận đương đầu với thử thách.

Tử vi thứ Tư ngày 20/11/2019 của tuổi Tuất

Vận tình duyên của Tuất vô cùng rực rỡ. Người độc thân trúng số đào hoa, ai gặp cũng đem lòng yêu thương. Bản mệnh tìm được duyên lành, có thể tính đến chuyện trăm năm như bản thân mong muốn. Cả hai hợp mệnh, hợp tính nên con đường tiền bạc cũng hanh thông, thuận lợi.

Tử vi thứ Tư ngày 20/11/2019 của tuổi Hợi

Hợi có trí nhớ không tốt, lại có khả năng tập trung kém khiến bản mệnh gặp nhiều rắc rối. Những kẻ tiểu nhân lợi dụng cơ hội này để hãm hại, cản trở con đường thăng tiến của bạn. Lời khuyên cho Hợi là nên tập trung vào công việc, đừng lo ra những chuyện không đâu.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm