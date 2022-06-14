Tử vi thứ tư ngày 15/6/2022 của 12 con giáp: Tý có lộc tiền trong tay, Mão được Tam Hợp nâng đỡ thuận lợi làm mọi việc, Mùi có một ngày hạnh phúc bên người yêu

Thiên Tài xuất hiện cho thấy có chút tiền bạc trong tay con giáp tuổi Tý càng trở nên phù phiếm hơn. Đừng vì phóng khoáng mà tiêu dùng hết số tiền mà bạn vừa kiếm được đấy nhé.

Tam Hội nhắc nhở con giáp tuổi Tý đừng vì công việc bận rộn mà quên mất thời gian bên bạn bè, người yêu thương. Hãy chia sẻ những suy nghĩ, tâm tư với người mà bạn tin cậy và lắng nghe những tâm sự của họ nhé.

Thủy khí vượng dự báo rắc rối mà bạn có thể phải đối mặt liên quan tới sức khỏe. Trong thời kỳ dịch bệnh như hiện nay, bạn nhớ tìm cách để bảo vệ bản thân một cách cẩn thận, chớ chủ quan nhé.

Tuổi Sửu

Tam Hội giúp con giáp tuổi Sửu ngày thứ 4 này có nhiều thời gian nghỉ ngơi bên gia đình nhỏ của mình. Cả gia đình có thể quây quần nấu nướng, chuẩn bị một bữa ăn thật ngon lành, vui vẻ bên nhau.

Đời sống của con giáp tuổi Sửu những ngày này có phần cực đoan với tác động của Tỷ Kiên, những niềm vui thì mạnh mẽ và những nỗi buồn cũng thâm sâu. Nếu có ai đó tìm cách hại bạn thì cũng nên bình tĩnh, hãy cho mình thời gian và cơ hội để trải nghiệm, để trưởng thành hơn và đừng suy nghĩ mọi thứ một cách quá tiêu cực.

Thổ - Thủy xung khắc khuyên bản mệnh cần chăm sóc cả sức khỏe tâm hồn mình nữa. Bận rộn đến mấy cũng đừng quên dành một chút thời gian cho âm nhạc và nghệ thuật, nhờ thế những cảm xúc nơi bạn sẽ được nuôi dưỡng, giúp bạn có một ngày vô cùng ý nghĩa và lành mạnh đấy.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần nhờ có Lục Hợp nâng đỡ mà bạn may mắn có cơ hội trút bầu tâm sự với một người bạn, người thân rất hiểu bạn. Thậm chí, sau buổi trò chuyện của họ bạn cũng cảm thấy thoải mái hơn, tìm được hướng đi mới cho mình.

Chính Quan chỉ lối nên con giáp tuổi Dần nhờ đó mà có nhiều quyết định đúng đắn, khôn ngoan trong ngày hôm nay. Dù có vấn đề gì xảy ra bạn cũng nhìn nhận một cách thấu đáo và có hướng giải quyết hợp tình hợp lý.

Ngũ hành tương sinh khuyến khích bạn nên trò chuyện chân thành và cởi mở với người yêu về những điều bạn muốn từ họ và từ mối quan hệ này cũng như lắng nghe mong muốn của họ, thay vì áp đặt những đòi hỏi của bản thân lên đối phương.

Tuổi Mão

Tam Hợp nâng đỡ để con giáp tuổi Mão được tận hưởng hạnh phúc, bạn hiểu ra rằng những người yêu thương nhau sẽ giúp nhau phát huy được những điều đẹp nhất của chính họ mà không phải đánh mất bản ngã của mình. Một tình cảm chân chính sẽ chấp cánh cho ước mơ của mỗi người bay xa hơn.

Thiên Quan dự báo nhiều việc không như ý, con giáp tuổi Mão hãy luôn động viên bản thân nỗ lực thật nhiều, bạn sẽ bất ngờ với những kết quả mà mình đạt được. Đừng vì một chút khó khăn mà vội chùn bước nhé.

Xem tử vi miễn phí Mộc - Thủy tương sinh giúp cho bản mệnh có cơ hội cải thiện tình hình sức khỏe hiện tại chỉ thông qua việc ăn uống và nghỉ ngơi. Những món ăn đủ chất và lành mạnh giúp bạn tiết kiệm thời gian chế biến mà vẫn đảm bảo đủ năng lượng.

Tuổi Thìn

Đừng vì một số hoàn cảnh không thuận lợi, không như ý do ảnh hưởng của Kiếp Tài mà con giáp tuổi Thìn đã nản chí, bỏ cuộc. Nếu có mâu thuẫn trong tập thể hãy xem như đó là việc đương nhiên và bạn cần thời gian để cân nhắc, cân đối lại trước khi thống nhất được ý kiến.

Ngũ hành xung khắc cho thấy bản mệnh dễ bị vỡ mộng về chuyện tình cảm. Những chuyện tình trên phim hoặc trong tiểu thuyết khiến chúng ta hiểu nhầm rằng tình yêu đích thực chính là việc sống chết phải có nhau nhưng thực tế lại không phải như vậy.

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng Nam phía trong phòng, giường và cửa phòng thai phụ. Do đó, không nên lui tới tiếp xúc nhiều, dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Tuổi Tỵ

Ảnh hưởng của Lục Xung dễ khiến các cặp đôi tuổi Tỵ xảy ra tranh cãi có thể vì bạn hoặc người ấy đang kiểm soát nhau quá mức. Hai bạn nên dành cho nhau không gian riêng để phát triển những đam mê và năng lực cá nhân cũng là điều vô cùng quan trọng trong tình yêu.

Chính Ấn xuất hiện cho thấy kết quả tuyệt vời mà con giáp tuổi Tỵ đạt được ngày hôm nay đều là do những cố gắng của bạn. Đây không phải lúc để khiêm tốn, hãy tự tin lên để cảm ơn và để đón nhận những thành quả tuyệt vời mà bạn có được.

Ngũ hành xung khắc khuyên bạn nên giữ gìn sức khỏe, với thời tiết nắng nóng như hiện tại chớ nên cố gắng hoạt động quá sức. Tập luyện là cần thiết nhưng phải tùy thuộc vào tình hình sức khỏe của bản thân mình.

Tuổi Ngọ

Thiên Ấn thúc đẩy đang mang tới liều thuốc mang tên tham vọng mạnh mẽ sẽ giúp cho con giáp tuổi Ngọ thoát khỏi tình trạng trì trệ trong sự nghiệp hiện nay, vì thế bạn hãy mạnh mẽ lên, cứng rắn hơn, và kết quả sẽ đầy bất ngờ.

Hỏa - Thủy xung khắc ảnh hưởng tới mối quan hệ của bạn và một nửa của mình. Bạn đang tự chuốc rắc rối vì muốn thay đổi người ấy, nếu bạn yêu một người nhưng lại luôn cố gắng thay đổi con người họ, có lẽ người bạn yêu chỉ là hình dung hoàn hảo trong đầu bạn mà thôi.

Theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày 17 âm lịch nhân thần ở ngón chân, tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này.

Tuổi Mùi

Tam Hợp mang tới cho người tuổi Mùi cảm giác lâng lâng trong tình yêu, bản mệnh cảm thấy thực sự hạnh phúc khi được nhìn thấy người ấy, dành hàng giờ chỉ để được nói chuyện, hay chỉ đơn giản là được ở bên người ấy.

Tỷ Kiên khuyên con giáp tuổi Mùi có thể bước những bước dài đến tương lai bằng cách đặt những vấn đề cũ kỹ lại phía sau lưng. Hãy dành cho mình thời gian để tận hưởng, suy nghĩ cuộc sống theo một chiều hướng hoàn toàn tích cực và mới mẻ nhé, điều đó rất quan trọng.

Thổ - Thủy xung khắc không tốt cho những ai đang bị bệnh nền, sức khỏe vì một lý do khách quan nào đó mà bị giảm sút. Bạn nên cố gắng làm theo lời bác sĩ để hạn chế tối thiểu những rắc rối có thể xảy ra với mình nhé.

Tuổi Thân

Thân Hợi Tương Hại dự báo một vấn đề trong quá khứ đang làm tuổi Thân thấy buồn phiền hơn. Dù đầy tiếc nuối, nhưng hãy cất những kỷ niệm đẹp đẽ đó vào trái tim mình và rút ra kinh nghiệm cho bản thân để cư xử đúng đắn hơn trong tương lai.

Ảnh hưởng của Thương Quan nên con giáp tuổi Thân rất dễ bị tổn thương trong ngày này. Nhưng hãy xem rằng đó là bài học cần thiết để bạn trưởng thành.

Ngũ hành tương sinh cho thấy sức khỏe của bạn như ý, nhìn chung bạn không có vấn đề gì phải lo lắng, thời gian này bạn ăn cũng ngon miệng và ngủ đủ giấc. Có thể thấy, bạn rất giỏi trong việc giải tỏa những căng thẳng trong cuộc sống của mình.

Tuổi Dậu

Thực Thần hỗ trợ cho con giáp tuổi Dậu có được những điều kiện thuận lợi. Ngay cả khi mọi thứ đang tốt đẹp, hãy cứ nghe những cảm xúc trong lòng bạn mách bảo để biết thực tế mọi việc đang như thế nào và bạn cần phải làm gì nhé. Hãy luôn đặt niềm tin vào chính mình.

Ngũ hành tương sinh giúp cho các mối quan hệ của tuổi Dậu được hài hòa. Nhờ đó mà lúc này mà bạn vẫn có được sự cân bằng trong công việc, sức khỏe, sở thích hay những mối quan hệ xã hội khác.

Tuổi Tuất

Kiếp Tài xuất hiện giúp bạn nhận ra một số người chống đối. Sự thiếu nhiệt tình của ai đó khiến cho người tuổi Tuất không hào hứng dấn thân vào một trải nghiệm tập thể nào đó ngày thứ 4. Dường như bạn muốn làm việc độc lập và chủ động với những công việc của mình thì hơn.

Ngũ hành xung khắc khiến tuổi Tuất nhận ra rằng bạn mãi cũng không thể hòa hợp với tính cách của người ấy, có lẽ hai bạn không phải là một nửa hoàn hảo của nhau. Thay vì cố gắng thay đổi điều này, hãy tìm cho mình người khác phù hợp hơn.

Ngày 15/6/2022 dương lịch là ngày Can Kỷ: Ngày can Kỷ không trị bệnh ở tì. Do đó, bản mệnh lưu ý để tránh tác động lên vị trí này trong ngày hôm nay.

Tuổi Hợi

Hợi Hợi Tự Hình khiến con giáp tuổi Hợi có nhiều điều khiến bạn phải suy tư, băn khoăn suy nghĩ cũng không ích gì, tốt hơn hết là hành động. Khi bạn hoạt động chân thay nhiều hơn, bận rộn hơn thì bạn cũng sẽ bớt nghĩ ngợi mông lung hơn.

Một ngày mà cơ hội của con giáp tuổi Hợi tăng cao khi có Chính Quan ghé thăm, vì vậy hãy nắm bắt lấy cơ hội của bạn và có định hướng rõ ràng cho những mục tiêu mà mình cần thực hiện, nếu bạn muốn có một ngày hiệu quả nhé.

Khi bạn tìm thấy ước mơ, khát vọng của mình, bạn chắc chắn sẽ muốn giúp đỡ những người đang có cuộc sống không được tích cực. Hãy để mong muốn đó dắt lối cho bạn đi con đường mà bạn muốn nhé.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!