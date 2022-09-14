Tử vi thứ tư ngày 14/9/2022 của 12 con giáp: Dần – Mùi được Thần Tài chính thức ghé nhà phát lộc tiền, Mão – Tuất có chuyện tình cảm tốt đẹp với crush

Thương Quan gây ra những phiền nhiễu không mong muốn mà con giáp tuổi Tý chỉ thích thay đổi ngay lập tức. Thế nhưng, sự thay đổi hình thức không giúp thay đổi nội tâm. Thế nên, đừng đánh giá quá cao việc cần phải biến mình thành một ai đó. Đương nhiên nếu bạn muốn làm mới mình về hình thức thì điều đó lại hoàn toàn chính đáng nhé.

Xuất hiện của Lục Xung dự báo ai đó có thể cứng đầu cứng cổ và khiến cho con giáp tuổi Tý rất khó chịu. Thế nhưng ở một góc độ khác, sự nỗ lực và cống hiến của họ là điều mà bạn có thể học hỏi được đấy. Đừng phủ nhận mọi điểm tốt của họ chứ.

Đừng tức giận vô cớ làm ảnh hưởng tới cả chuyện tình cảm, cuộc sống đã đủ rối ren rồi bạn đừng chuốc thêm rắc rối vào mình nữa nhé. Lúc này bạn nên tôn trọng ý kiến của đối phương, cho họ bày tỏ quan điểm của mình một cách thẳng thắn.

Tuổi Sửu

Dự báo về những điều con giáp tuổi Sửu cảm thấy không hài lòng chỉ vì bạn dồn nhiều tâm sức nhưng kết quả không được như mong đợi. Hãy tự hỏi lần cuối cùng bạn làm một điều gì đó chỉ bởi vì nó mang lại cho bạn thật nhiều niềm vui. Đã đến lúc bạn tự làm cho mình vui, đừng hi vọng điều gì từ người khác.

Chính Ấn cho thấy những kỹ năng quan sát và phán đoán của con giáp tuổi Sửu là cần thiết để tìm ra những điều cần tập trung. Khi bạn có được những kỹ năng này thì mọi công việc sẽ đều được giải quyết tốt.

Ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho những rắc rối của bản mệnh liên quan tới chuyện tiền nong được giải quyết. Có thể lúc này bạn cần tới sự giúp đỡ của người thân để thoát khỏi tình trạng hiện tại đấy.

Tuổi Dần

Nhờ Tam Hợp mà những căng thẳng của tuổi Dần với một nửa của mình sẽ hoàn toàn được gỡ bỏ, niềm tin đang được gây dựng lại vì thế bạn cũng phải nỗ lực từng bước nhỏ một nhé. Người độc thân lúc này hứa hẹn sẽ có cuộc trò chuyện thú vị với người khác giới.

Thiên Tài mang đến tin vui cho con giáp tuổi Dần có cơ hội cải thiện tình hình tài chính của mình. Nếu bạn muốn đi mua sắm thì nay là một ngày thích hợp, bởi vì các chương trình giảm giá có thể đem đến cho bạn cơ hội tậu những món mà mình thích với giá hời.

Ngũ hành tương sinh mang đến tin vui về sức khỏe, một số người ốm đã hoàn toàn hồi phục. Bạn ăn uống tốt hơn, có được nhiều thời gian nghỉ ngơi để tinh thần cảm thấy thoải mái hơn.

Tuổi Mão

Hôm nay là lúc để người tuổi Mão thể hiện bản lĩnh của mình vì có vô số việc bất ngờ xuất hiện trong ngày này khiến bạn cảm thấy rối tinh. Thay vì để ý quá chi tiết bạn nên quan tâm tới tổng thể để sắp xếp lại mọi việc trước khi muốn sửa chữa việc gì đó.

Nhờ có Chính Tài mà cơ hội để con giáp tuổi Mão được trợ giúp về tiền bạc hoặc nhận được món quà mà mình thích, không tốn khoản chi phí nào trong ngày hôm nay.

Ngũ hành tương sinh hậu thuẫn cho tình cảm đôi lứa lúc này được tốt đẹp hơn, tình duyên của những người độc thân đã có dấu hiệu tốt khi bạn biết cách ứng xử phù hợp hơn với người khác giới và bắt đầu chiếm được cảm tình của họ.

Tuổi Thìn

Hôm nay Thiên Ấn nâng đỡ để người tuổi Thìn tự tin thực hiện những dự định của mình theo kế hoạch mà không có ai ngăn trở. Quan trọng là dù có những khó khăn nhất định nhưng vẫn có bạn bè, đồng nghiệp giúp đỡ để hoàn tất nhiệm vụ của mình.

Dự báo về tình hình sức khỏe của bản mệnh đang ổn định, có thể bạn tìm được sự hỗ trợ của người bác sĩ có tâm, họ nhiệt tình giúp bạn tự mình tìm cách cải thiện thể lực, uống đúng thuốc và đảm bảo được chế độ ăn lành mạnh, gia tăng sức đề kháng.

Tuổi Tỵ

Tam Hội là dấu hiệu tốt người tuổi Tỵ có thể chia sẻ cuộc sống của mình một cách cởi mở. Đừng giấu kín bản thân, hãy học cách tương tác và chia sẻ những suy nghĩ của mình cũng như đón nhận những điều khác biệt từ mọi người xung quanh. Như thế, bạn sẽ trưởng thành hơn.

Thiên Quan nhắc nhở cho con giáp tuổi Tỵ biết rằng mình cũng cần suy nghĩ kỹ về mọi quyết định mà bạn đưa ra là cần thiết, vì chúng có tác động lớn đến những vấn đề trong tương lai. Tuy nhiên, sự mạnh mẽ lại đóng vai trò quan trọng trong những lựa chọn của ngày này, Nếu không bạn sẽ bỏ lỡ cơ hội của mình.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ tự soi xét bản thân, thế nhưng đừng nhìn nhận theo cách tiêu cực nhé. Quan trọng nhất là bạn cần biết ưu điểm của mình ở đâu để phát huy và nhược điểm ở đâu để tập trung tìm cách cải thiện.

Sự nhẫn nại là một kỹ năng khó để học và áp dụng trong đời sống, nhưng khi bạn đã quen thuộc với nó thì mọi thứ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều đấy. Hãy học cách để thích nghi dần bạn nhé, không việc gì phải vội vàng hay quá nóng lòng cả.

Chính Quan dự báo nay là ngày mà con giáp tuổi Ngọ cần phải chú ý hơn trong mọi sự chuẩn bị của mình, từ lời ăn tiếng nói đến sinh hoạt, bởi vì những cơ hội sẽ gõ cửa nhà bạn bất cứ lúc nào.

Tuổi Mùi

Hôm nay Tam Hội nâng đỡ để con giáp tuổi Mùi có nhiều thời gian hơn để ở bên gia đình nhỏ của mình. Hãy làm cho nó trở nên ý nghĩa bằng việc tìm hiểu rõ hơn về cuộc sống của họ ở hiện tại và nghe họ chia sẻ về các dự định trong tương lai bạn nhé.

Chính Ấn thúc đẩy, hỗ trợ cho con giáp tuổi Mùi đạt được một số điều như ý. Ngày hôm nay, hãy tìm kiếm cho mình những niềm vui đơn thuần đó nhé, bạn sẽ thấy mỗi phút giây đi qua thực sự ý nghĩa hơn rất nhiều.

Ngũ hành tương sinh giúp bản mệnh nhận ra rằng việc bản thân duy trì thói quen tiết kiệm đã giúp bạn thoát ra được thời điểm khó khăn hiện tại như thế nào. Tuy đó chỉ là khoản nhỏ nhưng thực sự đáng giá vì "một miếng khi đói bằng một gói khi no".

Tuổi Thân

Tuổi Thân có phần sai lệch với ảnh hưởng của Tỷ Kiên. Đôi khi có những việc không thể chỉ xử lý bằng cảm tính, mà cần phải dùng lý trí. Hãy sử dụng lý trí và sự nỗ lực hết sức mình để giải quyết những vấn đề của ngày thứ 4, những đóng góp của bạn sẽ được đánh giá cao.

Nhắc nhở bản mệnh cần quan tâm tới người ấy nhiều hơn, bạn càng lơ là và xem tình cảm họ dành cho bạn là điều đương nhiên thì chỉ khiến tình trạng tồi tệ thêm. Đến ngày họ rời xa bạn thì hối hận cũng đã muộn màng.

Tuổi Dậu

Hôm nay Kiếp Tài khiến người tuổi Dậu hiểu rõ mặt xấu của một người nào đó. Sự khách quan là rất cần thiết kẻo bạn chỉ toàn suy nghĩ tiêu cực về họ. Rất may mắn là đây là ngày mà bạn không gặp khó khăn trong việc nhìn mọi việc tổng thể, đa chiều. Đừng đề cao tính cá nhân, nếu không bạn sẽ gặp rắc rối.

Ngũ hành xung khắc khuyên bản mệnh tránh xa những tác nhân tiêu cực trong hôm nay bằng việc tự nấu một bữa ăn ngon, kiếm cho mình một bộ phim hay và thư giãn là cách để bạn có một buổi tối dễ chịu sau những ồn ào, mệt mỏi thời gian gần đây. Sau tất cả, mọi việc sẽ dần tốt thôi.

Tuổi Tuất

Tử vi hôm nay tuổi Tuất được Tam hợp giúp sức nên có cơ hội bày tỏ tình cảm với một nửa mà bạn thầm thương trộm nhớ. Cơ hội thành công của bạn rất cao đấy. Lúc này, vợ chồng cũng nên hâm nóng tình cảm trong ngày nghỉ nữa nhé.

Thiên Ấn cho thấy sáng tạo chính là lợi thế của con giáp tuổi Tuất. Một chút hài hước, một chút linh hoạt trong cách vận dụng ý tưởng sẽ đem đến cho bạn những bước tiến thành công trong mọi công việc, đừng quên điều đó.

Ngũ hành tương sinh chỉ dẫn cho bản mệnh cách thức cải thiện sức khỏe phù hợp với cơ địa của mình. Bạn có thể thử bằng những thay đổi nhỏ thôi và theo thời gian sẽ thấy được những chuyển biến lớn hơn.

Tuổi Hợi

Thực Thần mang tới những điều tốt lành, người tuổi Hợi hãy lắng nghe những âm thanh, những lời mách bảo từ nội tâm, chúng truyền cho bạn cảm giác lạc quan và động lực mạnh mẽ. Nếu muốn, hãy sẵn sàng cho một khởi đầu mới đang đến nhé.

Nhắc nhở bản mệnh đừng để sự bội bạc trong quá khứ làm bạn sợ hãi trước những cơ hội tuyệt vời trước mặt. Hãy cố gắng cởi mở hơn, mạnh dạn hơn để nắm lấy tương lai nhé.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!