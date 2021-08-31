Tử vi thứ Tư ngày 1/9/2021 của 12 con giáp: Dần 'tiền rơi trúng đầu', Thìn mất tiền vì “vạ miệng”, Ngọ thăng quan tiến chức

Xem tử vi thứ 4 ngày 1/9/2021 của 12 con giáp cho thấy, người tuổi Tý hôm nay tài lộc sa sút, áp lực gia tăng, các kế hoạch không thể tiến hành suôn sẻ và bạn liên tiếp gặp phải rắc rối khiến bạn mệt mỏi, kiệt quệ. Tài lộc không được như ý muốn nên bạn phải thận trọng khi hợp tác với người khác kẻo bị lừa gạt, đồng thời bạn cần chi tiêu tiết kiệm kẻo thâm hụt ngân sách hoặc mua bị đắt.

Sự nghiệp của tuổi Sửu có trắc trở nhưng cũng có ngọt ngào. Thời điểm đầu tuần, con giáp này dễ bị cô lập vì mâu thuẫn với cấp trên, tranh chấp với đồng nghiệp. Tuy nhiên, nếu con đường đang đi là đúng đắn thì đến cuối tuần, mọi người sẽ phải nhìn bản mệnh bằng con mắt khác xưa.

Tử vi thứ 4 ngày 1/9/2021, cơ hội kiếm tiền của tuổi Sửu không có nhiều trong tuần này, nên cần thêm thời gian để tiếp tục cố gắng mới mong nhận lại được thành quả. Cát thần xuất hiện vào đầu tuần cho thấy những người làm nghề tự do có thể nhận được một khoản tiền lương xứng đáng với công sức đã bỏ ra.

Sự nghiệp của tuổi Sửu có trắc trở nhưng cũng có ngọt ngào. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tiếp nối Tử vi ngày 31/8/2021 của 12 con giáp, Chính Quan mang lại nguồn năng lượng dồi dào để con giáp tuổi Dần thực hiện các kế hoạch của mình trong ngày hôm nay. Thế nhưng nên nhớ rằng nhiều chưa hẳn đã là tốt. Hãy hiểu rằng chất lượng quan trọng hơn hình thức.

Ngày 1/9/2021 được xem là ngày xấu, theo dân gian thì nên hạn chế thực hiện những việc quan trọng, nếu không có việc gì gấp gáp thì bạn nên ở nhà sẽ tốt hơn.

Tuổi Mão

Tử vi thứ 4 ngày 1/9/2021, người tuổi Mão thường hay tìm cách che giấu những điều mình chưa rõ hoặc trốn tránh trách nhiệm ở những công việc khó vì không muốn bị người khác chê cười. Tuy nhiên, bạn có biết nếu cứ tiếp tục giữ tình trạng này, bạn không những gây thêm nhiều rắc rối cho tập thể mà còn khiến bản thân dần thụt lùi hay không?

Tuổi Thìn

Hôm nay cục diện Thìn – Thìn Tự Hình là điềm báo những điều không mấy may mắn có thể xảy tới với người tuổi Thìn trong ngày thứ 4 này. Bạn có xu hướng nói năng mà chẳng hề kiêng nể, dễ gây tổn thương, thậm chí phản cảm cho mọi người. Họa thị phi kéo đến cũng vì những lần bạn “vạ miệng” như vậy.

Tuổi Tị

Theo tử vi ngày 1/9/2021 sự nghiệp của tuổi Tỵ tưởng đang thuận lợi nhưng lại có rắc rối bất ngờ xảy đến. Cũng có lúc thất vọng vì gặp khó khăn, nhưng ngay sau đó lại được người trợ giúp. Vì thế, thời điểm này, con giáp này cần giữ trạng thái tinh thần ổn định.

Vận trình tài lộc không có nhiều điểm sáng. Cả tuần này tuổi Tỵ sẽ phải làm việc tương đối vất vả mới mong nhận lại được một phần thành quả. Tài tinh cho thấy một vài người có thể có may mắn trúng thưởng nhưng khoản tiền không đáng là bao, không thể dựa dẫm vào số tiền đó.

Tỵ tưởng đang thuận lợi nhưng lại có rắc rối bất ngờ xảy đến. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Hôm nay do sự tác động tiêu cực của Thương Quan, người tuổi Ngọ sẽ khá đau đầu khi đối mặt với vận trình thăng trầm bất định. Nếu vẫn giữ thói quen làm việc thiếu khoa học, không tuân thủ kỷ luật thì bạn sẽ khó bề mà thăng tiến trong sự nghiệp. Dù có năng lực thực sự nhưng làm việc tùy tiện theo cảm hứng cũng có thể lấy mất những cơ hội thăng quan tiến chức của bạn đấy.

Tuổi Mùi

Hôm nay Cát tinh Chính Tài xuất hiện trong tử vi thứ 4 của người tuổi Mùi báo hiệu niềm vui về tài lộc sẽ đến với bản mệnh. Bạn đang có nguồn thu nhập ổn định vững vàng, từ đó có thể giúp con giáp này hóa giải được nhiều nỗi khó khăn tài chính không có cách nào giải quyết trước đó.

Chỉ hiềm nỗi công việc của con giáp này không ngừng nảy sinh rắc rối do ảnh hưởng của Tứ Hành Xung. Bản mệnh cần phải chú ý hơn đến tinh thần làm việc của mình, chớ đắc ý quá sớm, cũng chớ ngủ quên trên chiến thắng.

Ngày Thổ vượng tác động không nhỏ đến sức khỏe của bản mệnh gây ra những vấn đề khiến bạn thường xuyên cảm thấy cơ thể uể oải.

Tuổi Thân

Tử vi ngày mới cho biết nhờ có Tam Hợp che chở nên vận trình của người tuổi Thân có nhiều điểm thuận lợi, công việc hanh thông, tài lộc cũng vượng sắc. Những lĩnh vực bạn muốn đầu tư, hợp tác đều có hướng phát triển tốt; công việc thuận lợi nên thu nhập đều đặn.

Tuy nhiên, mọi việc đương lúc thuận lợi như vậy rất dễ khiến những chú Khỉ sinh chủ quan và đây chính là cơ hội thuận lợi để kẻ tiểu nhân thừa cơ bày mưu tính kế khi thấy bạn thành công như vậy. Nhất là khi có Thiên Quan nhập cục, bản mệnh cần chú ý và tập trung vào công việc của mình, đừng lơ là cảnh giác để kẻ xấu có cơ hội cướp công của mình.

Tuổi Dậu

Theo tử vi ngày 1/9/2021 của 12 con giáp, tình hình tài lộc của tuổi Dậu rực rỡ. Tài thần cho thấy con giáp này sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng với công sức của mình. Bên cạnh đó, người làm đầu tư, kinh doanh cũng có thể tìm hiểu được những đối tác đáng tin cậy.

Tuy nhiên, sự nghiệp của bản mệnh chưa chắc đã được thuận lợi như thế. Hung tinh xuất hiện mang lại cho con giáp này nhiều điều phiền phức. Tuần này, tốt nhất là tuổi Dậu không nên mâu thuẫn với cấp trên và đồng nghiệp, có chuyện gì thì nên bình tĩnh thảo luận với nhau.

Tình hình tài lộc của tuổi Dậu rực rỡ trong ngày 1/9/2021. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuất phải đối mặt với khối lượng công việc khổng lồ, bạn nên chú ý tới thái độ làm việc vì hiệu suất công việc đang giảm sút đấy.

Tình hình tài chính giảm sút, bạn đừng tham lam vướng vào những trò đỏ đen.

Về tình cảm, các cặp đôi có thể xảy ra hiểu lầm vì những lời đồn thất thiệt.

Tuổi Hợi

Sự nghiệp của tuổi Hợi về cơ bản là bình ổn trong ngày thứ 4 ngày 1/9/2021. Con giáp này vẫn sẽ vướng phải sự cạnh tranh của đồng nghiệp dưới tác động của hung tinh, nhưng sự cạnh tranh đó là cần thiết nếu con giáp này muốn vươn lên khẳng định bản thân.

Tuy nhiên, dù cạnh tranh dưới hình thức nào đi chăng nữa, bản mệnh vẫn cần phải chú ý cách hành xử của mình, tránh mang lại cho người khác ấn tượng xấu. Nếu đạt được thành tích tốt mà lại không được lòng lãnh đạo thì con giáp này vẫn khó có thể được cất nhắc.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm