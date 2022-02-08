Tử vi thứ Tư 9/2/2022 của 12 con giáp: Tý - Dậu thu hút được hợp đồng, mối làm ăn tốt, Dần - Mùi điềm báo vận xui đeo bám, cẩn trọng tiểu nhân quấy phá

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp, Thân Tý Bán Hợp mang tới cho người tuổi Tý một ngày cát khí lan tràn, làm gì cũng thuận lợi, được may mắn hậu thuẫn. Nhưng yếu tố may mắn chỉ là phần phụ, quan trọng là bản mệnh có chuyên môn vững chắc, tự mình phấn đấu, không phải cầu cạnh ai.

Trong công việc, bản mệnh trở nên năng động, nhanh nhẹn, biết cách phát huy năng lực để thu hút được hợp đồng, mối làm ăn tốt nên vấn đề tiền bạc không phải lo nghĩ nhiều. Lại thêm Chính Tài độ mệnh, những người làm nghề kinh doanh tuyệt đối thắng lớn trong hôm nay.

Người tuổi Sửu bị Kiếp Tài ngáng trở nên đường tài lộc khá bấp bênh, việc kiếm tiền trở nên khó khăn hơn rất nhiều, thậm chí bạn còn có nguy cơ phá tài nếu không có kế hoạch tài chính cẩn thận.

Ngoài ra, bản mệnh cần phải xem xét lại các khoản chi tiêu trong ngày của mình. Thứ gì chưa thực sự cần thiết thì tốt nhất chớ nên chi tiền ra mua, đừng vì tâm lý cuối năm thì thoáng tay, nếu không thì chẳng mấy chốc túi tiền của bạn cũng sẽ rỗng tuếch mà thôi.

Tuổi Dần

Thìn Dần Tương Xung là điềm báo những mối quan hệ công việc, hợp tác, tình cảm của người tuổi Dần trong hôm nay gặp nhiều trục trặc, dễ xảy ra cãi vã hoặc mâu thuẫn. Lời khuyên dành cho bạn là nên tránh đấu khẩu, va chạm là tốt nhất, nhường nhịn một chút chẳng những không thiệt mà còn bình an, bớt rắc rối không đáng có.

Ngày này, chuyện tình cảm của những chú Hổ cũng không được lý tưởng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ rạn nứt. Tuy bề ngoài khá yên ả, nhưng thực chất bên trong đang là những mâu thuẫn âm ỉ, chỉ chực đợi cơ hội để bùng phát. Hai bạn nên dành thời gian để cùng nhau nhìn nhận lại vấn đề, chuyện gì cũng có cách giải quyết một khi cả hai cùng nhau đối mặt.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Chính Quan xuất hiện báo hiệu tuổi Mão sẽ gặp được nhiều may mắn trong công việc. Có cát tinh này ở bên, bạn cảm thấy tự tin và không còn phải nghĩ ngợi quá nhiều về lựa chọn của mình. Những kết quả tốt đẹp ban đầu giúp bạn có đủ dũng khí để tiếp tục thử thách bản thân ở mức độ cao hơn.

Mọi công sức của những chú Mèo cũng sẽ sớm được ghi nhận. Bạn là người làm việc có trách nhiệm, tận tụy với công việc nên những gì bạn nhận được hoàn toàn xứng đáng. Hãy tiếp tục cố gắng để duy trì tốt phong độ hiện tại bạn nhé.

Tuổi Thìn

Cục diện Tam Hợp tăng thêm sự tự tin cho người tuổi Thìn để theo đuổi những mục tiêu mình đặt ra từ lâu. Bạn hiểu rõ mình muốn gì và cần làm gì để có thể đi tới đích. Trong quá trình đó sẽ không tránh được những chông gai, sóng gió, song nếu kiên trì tới cùng, bạn chắc chắn sẽ thu hoạch được những kết quả rất đáng ăn mừng.

Ngày này, những chú Rồng còn được Tỷ Kiên hậu thuẫn, tinh thần mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm của bạn đang được tập thể đánh giá rất cao. Trong mọi trường hợp, bạn luôn là người đi đầu, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khó khăn và dẫn dắt những người khác cùng tiến bước, điều này rất có lợi cho đường thăng tiến của bạn.

Tuổi Tỵ

Thân Tỵ Nhị Hợp mang đến nhân duyên tốt đẹp cho người tuổi Tỵ, đôi lứa bên nhau hạnh phúc. Bản mệnh có thể lên kế hoạch hẹn hò cùng người ấy hoặc tổ chức điều gì đó thật đặc biệt dành riêng cho 2 người để lưu giữ những kỷ niệm ngọt ngào.

Ngày hôm nay những chú Rắn còn được Thiên Ấn trợ mệnh, đường công danh sự nghiệp có nhiều tín hiệu đáng mừng. Con giáp này có thể sẽ đạt được những bước tiến khá bất ngờ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Nhờ Chính Ấn soi đường, người tuổi Ngọ đã tìm được động lực trong công việc, nhanh chóng kiên trì đạt thành mục tiêu cho bản thân. Hãy hoàn toàn tập trung vào mục tiêu đó, mặc kệ ai đó có nói ra nói vào đi chăng nữa. Chỉ có bạn mới hiểu được điều gì phù hợp với mình nhất.

Kim – Hỏa xung khắc cảnh báo con giáp này về nguy cơ xảy ra mâu thuẫn giữa 2 vợ chồng về chuyện tiền bạc. Tốt nhất cả hai nên bàn bạc và thống nhất với nhau, chớ nên tự mình hành động mà khiến cho tình cảm vợ chồng rạn nứt.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trong ngày thứ tư này bị Kiếp Tài ngáng trở, cần đề phòng họa phá tài có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Cuối năm là dịp diễn ra nhiều buổi tụ tập ăn uống, vui chơi, nhu cầu mua sắm cũng tăng lên. Bạn chớ nên vì một phút bốc đồng mà tiêu xài không kiểm soát, khiến cho tiền bạc trong nhà không ngừng thất thoát.

Hung tinh này còn ảnh hưởng không nhỏ đến việc kinh doanh, buôn bán của con giáp này. Hàng hóa lưu thông trì trệ khiến bạn vô cùng sốt ruột. Đã vậy cạnh tranh trên thị trường rất lớn, nếu không sớm tìm ra cách khắc phục, rất có thể bạn sẽ đánh mất lợi thế sẵn có của mình.

Tuổi Thân

Thực Thần mang tin vui đến cho con giáp tuổi Thân trong hôm nay khi mà đường tài lộc khởi vượng, bản mệnh thu tiền về không ngớt. Nhất là người làm kinh doanh thì càng có được nhiều điều thuận lợi, buôn may bán đắt.

Thời gian này nếu muốn mở rộng quy mô kinh doanh hay hợp tác làm ăn, bạn có thể đẩy mạnh, tỷ lệ thành công khá cao. Tuy nhiên, tài lộc trước mắt nhiều nhưng cũng cần phải có kế hoạch chi tiêu rõ ràng, cụ thể. Đừng thấy kiếm tiền quá dễ dàng mà tiêu xài quá trớn, đến lúc hối hận lại cũng đã muộn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Cục diện Tam Hội giúp người tuổi Dậu giữ được mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp, cấp trên. Nhờ đó, môi trường công sở trở nên hài hòa, dễ chịu hơn, bạn làm việc cũng thoải mái và tự tin hơn, hiệu suất nhờ đó mà được cải thiện đáng kể.

Thậm chí, bạn có thể sẽ gặp được quý nhân vào chính thời điểm này. Nếu đang có khúc mắc gì, đừng ngại hỏi han mọi người, bởi có người sẽ đưa ra giúp bạn cách giải quyết đúng đắn. Mọi kế hoạch bản mệnh đặt ra trong ngày hôm nay đều có những bước phát triển đáng mừng. Hãy hết mình vì công việc và bạn sẽ đạt được kết quả tốt đẹp.

Tuổi Tuất

Do tác động của Tỷ Kiên, người tuổi Tuất có thể gặp phải những rắc rối không mong muốn tại nơi làm việc. Người khác có thể kéo bản mệnh vướng vào những cuộc tranh chấp vô nghĩa, tốt nhất hãy cứ làm tốt việc của mình, không nên nghe theo lời xúi giục của người khác kẻo bị hiểu lầm là chia bè kéo phái.

Thổ sinh Kim báo tin mừng về đường tình duyên của con giáp này, bạn và người ấy vẫn duy trì mối quan hệ vô cùng hòa hợp. Cho dù gặp phải chuyện gì đi nữa, bạn cũng sẽ tâm sự và thảo luận cùng với người ấy, nhờ thế mà gia đình lúc nào cũng có bầu không khí bình yên và hạnh phúc.

Tuổi Hợi

Thân Hợi Tương Hại là điềm báo thị phi, tiểu nhân gây cản trở vận trình hôm nay của người tuổi Hợi. Do đó, làm gì cũng phải thận trọng, tránh sai sót để đối phương không có cơ hội bắt lỗi. Quan trọng hơn nữa là bạn phải cư xử chừng mực, kết giao thận trọng để tránh đụng độ tiểu nhân.

Bù lại, có Thiên Tài trợ lực, hôm nay bản mệnh đang có được cơ hội rất tốt để kiếm tiền về đầy túi. Con giáp này cần phải tỉnh táo để không bỏ lỡ cơ hội nhé, ngoài ra chớ nên khoe khoang vội vàng mà để kẻ xấu dòm ngó, tìm cách cướp đoạt lợi thế vốn thuộc về bạn.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.