Tử vi thứ Ba 8/2/2022 của 12 con giáp: Mùi - Tuất khởi đầu ngày mới rực rỡ, Ngọ - Thân kiếp tài chiếu mệnh, tiền bạc dễ hao hụt

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay, ngày đầu năm mới chưa chắc đã trôi qua một cách suôn sẻ đối với người tuổi Tý. Để tránh vướng phải những chuyện phiền phức không đáng có, bạn nên chú ý đến cách hành xử của mình.

Thực Thần là dấu hiệu đáng mừng cho tình hình tài lộc của người tuổi Tý, đặc biệt là với những người làm nghề tự do hoặc làm chủ công ty, doanh nghiệp. Bản mệnh có thể nhận được nhiều khoản tiền mừng do các mối quan hệ rộng rãi mang lại.

Thiên Ấn chiếu mệnh, người tuổi Sửu cảm thấy đầu óc mình vô cùng tỉnh táo và minh mẫn trong những ngày đầu năm, bạn sẵn sàng bắt tay vào bất cứ công việc gì. Việc này gây ấn tượng tốt cho tất cả mọi người, khiến ai cũng cảm thấy vui vẻ.

Thời điểm này, những công việc lặt vặt trong gia đình cũng có thể đem đến cho bạn những trải nghiệm thật hào hứng, đặc biệt nếu nửa kia của bạn luôn ở bên cạnh. Thậm chí, một cuộc đàm thoại đơn giản cũng có thể đem lại tác dụng thú vị.

Tuổi Dần

Hôm nay người tuổi Dần bước qua một tuần mới với một tinh thần cực kỳ phấn chấn. Bạn đã có sẵn những kế hoạch cần thực hiện trong năm mới và chỉ còn chờ thời điểm thích hợp để thực hiện nữa mà thôi.

Trong ngày này, hãy chúc mọi người những điều tốt đẹp nhất, đồng thời luôn có những suy nghĩ tích cực, tin rằng thực tế dù có khó khăn đến thế nào đi chăng nữa cũng sẽ có cách khắc phục và trôi qua nhanh chóng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trong ngày 8/2/2022, nguồn tài chính của người tuổi Mão trở nên rất dồi dào nhờ có Thiên Tài ghé thăm. Bên cạnh khoản tiền thưởng, tiền lương từ trước đó, bạn cũng có cơ hội nhận được tiền mừng tuổi, tiền chúc tết của đồng nghiệp trong những ngày đầu đi làm lại.

Bản mệnh là người ôn hòa và rộng rãi nên luôn nhận được rất nhiều sự yêu mến. Đây là thời điểm thích hợp để gây ấn tượng với mọi người, khiến ngày xuân của bạn thêm vui và còn có thể giúp ích cho sự phát triển tương lai nữa.

Tuổi Thìn

Hôm nay người tuổi Thìn cảm thấy không mấy vui vẻ. Bạn cảm thấy mình đang phải làm quá nhiều việc mà người thân xung quanh không biết giúp đỡ, thông cảm.

Bản mệnh không nên giấu mãi những điều gây khó chịu trong lòng, bởi điều đó sẽ chỉ khiến bạn càng lúc càng cảm thấy ức chế, bất mãn mà thôi. Hãy thử nói rõ ràng mọi điều ra, rất có thể mọi người sẽ suy nghĩ khác và sẵn sàng giúp đỡ bạn đấy.

Tuổi Tỵ

Nhân duyên của người tuổi Tỵ vô cùng tốt trong ngày hôm nay. Những người độc thân chú ý ăn vận đẹp đẽ, hành xử duyên dáng sẽ dễ thu hút ánh nhìn của người khác giới. Có thể sẽ có một vài đối tượng khác giới chủ động tiếp cận bạn đấy.

Chính Quan cho thấy bạn nên cởi mở hơn trong cách nghĩ, cách nhìn nhận sự việc của mình. Cái nhìn lạc quan, cởi mở sẽ giúp bạn cảm thấy mọi việc đến với mình đều nhẹ nhàng hơn, không còn băn khoăn, lo lắng quá nhiều nữa.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ sẽ phải chi tiêu khá tốn kém trong ngày hôm nay, nhất là với những người đã đi làm, có công việc ổn định. Bạn có thể phải mất một khoản kha khá cho các hoạt động sau khi đi làm trở lại.

Trong chuyện tình cảm gia đình, mối quan hệ giữa bạn và các thành viên trong gia đình đang rất hài hòa. Ngày hôm nay, bạn “chín bỏ làm mười”, không muốn to tiếng với bất cứ ai và dành cho mọi người xung quanh những cử chỉ chăm sóc dịu dàng nhất.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi có những suy nghĩ lạc quan, tốt đẹp, thậm chí có phần mơ mộng trong ngày hôm nay. Điều đó là dấu hiệu rất tốt, bởi những suy nghĩ ấy sẽ giúp bạn hướng tới niềm vui trong cuộc sống, không bi quan hoặc đầu hàng.

Bạn có thể bắt đầu lập ra một vài kế hoạch năm mới cho mình và cách thức cũng như thời gian thực hiện cụ thể. Trong năm mới 2022 này, hãy tích cực chứng tỏ cho mọi người biết bạn là ai và bạn có khả năng làm được những gì.

Thiên Ấn ghé thăm, với đầu óc tỉnh táo và thông minh, bạn có thể đưa ra nhiều cách giải quyết công việc khác nhau, nhờ vậy, bạn dễ dàng gây ấn tượng với mọi người xung quanh và được mọi người tin tưởng.

Tuổi Thân

Kiếp Tài tác động, người tuổi Thân nên học cách lắng nghe ý kiến của mọi người xung quanh. Đặc biệt là trong khoảng thời gian đầu năm như thế này, bạn chớ nên hành động theo cảm xúc của mình mà không quan tâm đến cảm nhận của người khác.

Thói quen thích làm mọi việc theo ý mình cũng cần được cải thiện trong năm 2022 này. Nếu cứ thích gì làm nấy, bạn sẽ dễ gây khó chịu cho mọi người xung quanh, cho dù bạn rất tài giỏi đi chăng nữa.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Hôm nay người tuổi Dậu nhanh nhẹn, luôn hoàn thành mọi việc một cách hoàn hảo nhưng lại quá nóng nảy, không hài lòng với những việc người khác đang làm.

Tỷ Kiên cho thấy bạn là một người kiên định với mục tiêu của mình. Nếu muốn đạt được thành công trong năm mới, bạn hãy xác định rõ ràng đích đến cho mình để có chí hướng phấn đấu.

Tuổi Tuất

Trong ngày thứ Ba, người tuổi Tuất luôn để ý đến hình tượng của bản thân. Chỉ cần chú ý cách ăn mặc cũng như cư xử một chút thôi là bạn có thể gây ấn tượng sâu sắc với tất cả mọi người, khiến mọi người đều muốn làm thân.

Chính Ấn còn cho thấy hôm nay là một ngày cực kỳ may mắn cho con giáp này trên phương diện xây dựng quan hệ. Dù rơi vào tình huống khó giải quyết, bạn cũng tìm ra cách làm đẹp lòng cả đôi bên, không khiến ai phải khó xử.

Tuổi Hợi

Hôm nay người tuổi Hợi có nhân duyên tốt với người khác giới. Dù bạn không làm gì nổi bật cũng vẫn có thể thu hút được ánh mắt của mọi người. Bạn hãy mở lòng để người khác có cơ hội hiểu rõ hơn về mình.

Tuy nhiên, người đã lập gia đình lại cần phải giữ một khoảng cách thích hợp với mọi người, không để những hành động vô tình của mình khiến nửa kia rơi vào tình huống khó xử, nghi ngờ. Dù làm gì đi nữa, bạn cũng nên quan tâm đến cảm nhận của đối phương.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.