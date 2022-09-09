Tử vi thứ sáu ngày 9/9/2022 của 12 con giáp: Thìn – Thân được hỗ trợ phát triển công việc tối đa, Dậu – Hợi có tín hiệu vui trong chuyện tình cảm

Một ngày mà người tuổi Tý được Thiên Ấn khuyến khích nuôi dưỡng trí tưởng tượng của mình bằng cách hướng tới những góc nhìn mới mẻ, những nền văn hóa mới, nhờ thế mà mỗi bước đi của bạn sẽ tích cực hơn. Đừng sống mãi trong vỏ ốc của chính bạn nữa.

Tam Hội cho thấy nay là một ngày để con giáp tuổi Tý hướng đến các hoạt động cộng đồng. Hãy tham gia giúp đỡ những người xung quanh, họ rất cần đến sự quan tâm và hỗ trợ của bạn đấy.

Bản mệnh mất thời gian xử lý các vấn đề liên quan tới sức khỏe. Nếu thường xuyên ốm yếu bạn cũng nên tìm tới sự trợ giúp của bác sĩ, đừng chủ quan bạn nhé, nếu bị bệnh mà được chữa sớm cũng sẽ tốt hơn đấy.

Tuổi Sửu

Hôm nay Thiên Tài xuất hiện cho con giáp tuổi Sửu cảm thấy vững tin hơn với kế hoạch kiếm tiền của mình, nhất là khi bạn đang kiên nhẫn tìm cách gia tăng thu nhập. Một số người tìm được nghề tay trái để có thể kiếm thêm chút tiền trong thời gian rảnh.

Thổ khí vượng là tác nhân khiến sức khỏe của bản mệnh không được đảm bảo trong ngày thứ 6. Cơ thể không được khỏe nên nếu bạn không chăm sóc đúng cách sẽ chỉ càng khiến tình trạng tồi tệ hơn, bạn cần hiểu rõ vấn đề của mình để tìm cách chữa trị phù hợp, quan trọng là bạn cũng thường xuyên đảm bảo giấc ngủ ngon, đừng quá lo nghĩ nhé.

Tuổi Dần

Tuổi Dần hãy kiểm soát cảm xúc của bạn, nhất là khi có Kiếp Tài tác động. Câu trả lời mà bạn trông đợi có thể không rõ ràng cho lắm, tuy nhiên hãy yên tâm, bởi vì mọi thứ sẽ trở nên dần sáng tỏ trong những ngày tiếp theo mà thôi.

Ngũ hành xung khắc nhắc nhở bạn chớ cả tin. Bạn cần phải học cách để phân biệt giữa những điều hợp pháp và những điều giả mạo nhé. Khi bạn có được đánh giá khách quan nhất cho mọi việc thì bạn sẽ không gặp khó khăn để giải quyết vấn đề.

Tuổi Mão

Hôm nay cho biết Tỷ Kiên dự báo những thay đổi đang diễn ra nơi một người bạn nào đó khiến cho tuổi Mão cảm thấy khó hiểu. Hãy nhẫn nại chờ khi họ trải qua giai đoạn này. Khi có thời gian và bình tĩnh lại, họ sẽ chia sẻ với bạn nhiều điều.

Bản mệnh nên xem xét lại kế hoạch của mình và có sự điều chỉnh sao cho phù hợp vì sớm còn hơn không, phải không nào. Khi bạn làm chủ được tình huống thì mọi việc sẽ dễ hơn rất nhiều.

Tuổi Thìn

Hôm nay Sửu - Thìn Tương Phá khiến người tuổi Thìn có cảm giác muốn chùn bước vì bị ngăn trở. Hãy để những sự quan tâm, sự chú ý trở thành nguồn cảm hứng cho bạn, chứ không phải là mối đe dọa đối với bạn. Điều quan trọng nhất là bạn cần phải tự tin vào năng lực của chính mình.

Vận may tài chính đang xuất hiện với sự hướng dẫn của Chính Tài. Điều quan trọng lúc này là bạn có đủ kiến thức và thông thái để nhận diện ra vận may của mình và tận dụng nó hay không mà thôi.

Dù bản thân đã có chút thành tích thì cũng luôn giữ thái độ không ngừng học hỏi để phát triển bản thân bạn nhé. Kiến thức ở trên thế giới này vô hạn, càng học bạn càng được mở mang và trở nên thông thái hơn đấy nhé.

Tuổi Tỵ

Tử vi ngày mới có Tam Hợp mà sau thời gian tuổi Tỵ trải qua cảm giác đớn đau thì nay bạn đã được đón nhận hạnh phúc. Bạn trân trọng giây phút được bên người thương yêu khi mà hiểu rằng điều này đáng quý tới mức nào. Có lúc bạn còn thầm cảm ơn những gì đã qua và mang lại cho bạn ngày hôm nay.

Thiên Ấn cho thấy tuổi Tỵ đang đi đúng hướng, có lẽ sẽ cần thêm một chút thời gian, nhưng những nỗ lực của bạn cuối cùng sẽ được trả công xứng đáng. Hãy điềm tĩnh và chờ đợi nhé, bạn sẽ không mất quá nhiều thời gian đâu.

Ngũ hành tương sinh hỗ trợ để bản mệnh có thể cải thiện sức khỏe, nếu mệt bạn nên chợp mắt một lúc, đó là khi cơ thể của bạn đang cần được nghỉ ngơi. Hạn chế việc uống thuốc theo lời khuyên của ai mà không phải là bác sĩ bạn nhé.

Tuổi Ngọ

Hôm nay do ảnh hưởng Sửu Ngọ Tương Hại mà chán nản vì công sức bỏ ra không được ghi nhận. Đây là ngày để bạn chú ý tới mọi vấn đề trong đời sống của mình, thay vì thờ ơ bỏ qua chúng. Có rất nhiều những câu hỏi cần phải được trả lời, và bạn là người duy nhất có thể đưa ra được đáp án như vậy.

Một ngày mà tâm trí người tuổi Ngọ có cơ hội được bay bổng, lang thang với sự che chở của Thực Thần. Nhờ thế bạn có thể dành thời gian cho những kế hoạch sắp tới và biến chúng thành hiện thực một cách nhanh chóng và đầy bất ngờ.

Ngũ hành tương sinh dự báo tin vui liên quan tới chuyện tình cảm của bản mệnh. Thế nhưng người độc thân cũng đừng vội quá tin tưởng với những lời mật ngọt khi họ đang tán tỉnh, bạn cứ vui nhưng đừng vì thế mà nuôi hi vọng quá nhiều nhé.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi dễ bức xúc với ai đó đang nói một đằng, làm một nẻo, nhưng dù sao đi nữa thì cũng đừng vội lên tiếng. Hãy quan sát, suy ngẫm và giữ những phán xét của bạn lại đã. Bạn cần có thời gian để nhìn nhận thêm.

Thực ra với những chuyện nhỏ bạn nên sớm tìm cách để loại bỏ chúng khỏi tâm trí để có thời gian tập trung cho việc quan trọng trong ngày hôm nay. Hơn nữa, sự tức giận không mang lại lợi ích gì mà còn có thể là tác nhân của bệnh tật.

Khi bạn chín chắn hơn trong các quyết định tiền bạc với sự nhắc nhở của Thiên Tài cũng là vì người tuổi Mùi trang bị cho mình đủ kiến thức phù hợp. Vì thế, hãy tiếp tục thể hiện sự trưởng thành trong lối sống, trong hiểu biết của bạn, nhờ thế bạn sẽ thấy mỗi ngày đi qua đều ý nghĩa hơn.

Tuổi Thân

Chính Quan mang lại cho người tuổi Thân nhiều điều kiện tốt đẹp để phát triển công việc, sự nghiệp trong ngày thứ 6. Khi bạn thực sự tập trung là dấu hiệu cho thấy bạn đã tiến bộ vượt bậc.

Ngũ hành tương sinh có thể hứa hẹn niềm vui trong chuyện tình cảm, mối quan hệ đang giúp cho bản mệnh lấy lại được tinh thần sau những ngày khó khăn, vất vả đã qua. Thậm chí khả năng thích nghi với hoàn cảnh của bạn lúc này cũng đã được cải thiện giúp bạn luôn cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Tuổi Dậu

Hôm nay có Tam Hợp mà người tuổi Dậu và một nửa của mình có những kỷ niệm đẹp đẽ để lưu giữ từ nay về sau. Những người độc thân bắt đầu có những tín hiệu vui khi bạn tìm được người phù hợp để tìm hiểu, chia sẻ những niềm vui, sở thích cùng nhau.

Thiên Quan dự báo cho con giáp tuổi Dậu biết rằng có người thất vọng về bạn. Những thứ ngoài tầm kiểm soát sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh cũng như cách người khác nhìn nhận bạn ngày hôm nay. Tuy nhiên đừng quá lo lắng, bởi vì chỉ cần bạn là chính mình, mọi việc sẽ tốt thôi.

Ngũ hành tương sinh dự báo tín hiệu tích cực về chuyện tiền bạc, ai đang khó khăn sẽ gặp được người hỗ trợ. Bên cạnh đó, những ai làm ăn cũng đã tìm ra hướng đi phù hợp cho mình.

Tuổi Tuất

Tử vi hôm nay Hình hại đặc quyền khiến người tuổi Tuất có cảm giác bị ai đó lấn át, bạn khó có thể nêu lên quan điểm cá nhân của mình trong ngày này.

Nhờ có Chính Tài mà tiền bạc ở trong ví của con giáp tuổi Tuất sẽ là tốt nhất so với mọi người. Thế nhưng, đừng chi tiêu thiếu tính toán và khiến cho hầu bao của bạn thâm hụt đáng kể nhé, bạn sẽ đau đầu lắm đấy.

Sức khỏe của những ai đang có bệnh lúc này bị suy giảm. Bạn cần đề phòng cả dịch bệnh lẫn việc tìm cách để chữa trị bệnh của mình ở hiện tại để đảm bảo an toàn đấy nhé.

Tuổi Hợi

Khó để có thể xác định được các mức độ ưu tiên trong ngày này. Tam Hội xuất hiện gợi ý cho bạn hãy hướng tới gia đình và những người thân yêu bởi vì đó mới chính là trọng tâm trong cuộc sống của chúng ta.

Chính Ấn cho con giáp tuổi Hợi cơ hội để nhìn nhận mọi việc ở góc độ tổng thể, cho bạn hiểu rõ hơn về những tình huống mà mình phạm phải. Sự sáng tỏ sẽ giúp cho bạn không còn phải bối rối nữa.

Ngũ hành xung khắc nhắc nhở bạn lưu ý một chút trong việc chi tiêu nhé, bởi vì tài khoản của bạn đang hao hụt đáng kể do những khoản chi không chính đáng đấy. Nên có giới hạn trong mức chi dùng bạn nhé.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!