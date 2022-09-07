Từ đây đến Tết Trung Thu (15/8 âm lịch), chú Cuội chỉ hướng may mắn, chị Hằng phát tiền khủng, tài vận tỏa sáng như trăng rằm

Tham khảo bài viết dưới đây để biết những con giáp nào may mắn từ đây đến Tết Trung Thu nhé!

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Tuổi Hợi

Từ đây đến Tết Trung Thu, con giáp tuổi Hợi tài lộc hanh thông, vạn sự như ý. Người tuổi này làm trồng trọt, chăn nuôi sẽ có mùa màng bội thu, thu hái nhiều thành quả.

Trong khi đó, con giáp tuổi này làm kinh doanh cũng có quý nhân phù trợ giúp đỡ về nguồn vốn. Họ làm ăn ngày càng phất phát, ký được nhiều hợp đồng lớn, nhỏ, tạo lại công ăn việc làm cho nhiều người.

Tuổi Dậu

Từ đây đến Tết Trung Thu, con giáp tuổi Dậu nhận điềm báo may mắn. Họ có năng lực vững vàng lại được quý nhân che chở nên phúc khí tràn đầy. Họ nhận được nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp và cần sẵn sàng cho những chuyến đi công tác xa.

Con giáp tuổi này làm kinh doanh dự báo sẽ trúng quả đậm, thu về lời lớn. Trong khi những người làm công ăn lương thì cơ hội thăng chức, tăng lương ngày càng rộng mở.

Tuổi Mão

Từ đây đến Tết Trung Thu, con giáp này có điềm báo may mắn về tài lộc. Họ cần cố gắng nắm bắt cơ hội thì sự nghiệp ngày càng thăng hoa. Con giáp này có quý nhân phù trợ, bạn bè xung quanh giúp đỡ nên làm đâu thắng đó.

Những người làm kinh doanh cũng được tạo điều kiện làm ăn, không còn cảnh thua lỗ. Trong khi đó, người làm trồng trọt, chăn nuôi cũng được hỗ trợ về vật nuôi, hạt giống. Công việc của con giáp tuổi Mão ngày càng thuận lợi, suôn sẻ.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tu-day-den-tet-trung-thu-15-8-am-lich-chu-cuoi-chi-huong-may-man-chi-hang-phat-tien-khung-tai-van-toa-sang-nhu-trang-ram-499987.html