Tử vi thứ Sáu ngày 29/12: Chúc mừng 3 con giáp đổi vận giàu sang phú quý, tiền bạc rủng rỉnh ví, đường quan lộ hanh thông

Tâm linh - Tử vi 28/12/2023 16:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây có cơ ngơi ngày một vững chắc, làm một thu mười trong ngày 29/12.

Tuổi Thân

Người sinh năm Thân rất thông minh, lém lỉnh và hoạt bát. Họ mang tính cách hài hước, thích làm mọi người vui vẻ. Trong công việc, họ là người rất nghiêm túc, có trách nhiệm. Người tuổi Thân từ nhỏ đã tự lập, thường tự mình làm tất cả mọi việc thay vì nhờ cậy người khác. Họ thường xuất thân trong những gia đình không mấy khá giả, không có sẵn nền tảng.

Trong ngày 29/12, vận trình tài lộc của người tuổi Thân không ngừng tăng lên. Họ cầu tài được tài, cầu lộc, được lộc, thu nhập từng bước tăng lên. Người làm trồng trọt, chăn nuôi thì nông sản bán chạy, được giá so với thời gian trước.

Người làm công ăn lương thì nhận được thêm nhiệm vụ, dự án giúp kiếm thêm thu nhập. Người tuổi Thân làm kinh doanh buôn bán cũng đắc tài đắc lộc, hàng hóa về đến đâu hết đến đó. Nhờ làm việc chăm chỉ, có tài, có tâm, người tuổi này thu hái bộn tiền, hầu bao căng chặt.

Tử vi thứ Sáu ngày 29/12: Chúc mừng 3 con giáp đổi vận giàu sang phú quý, tiền bạc rủng rỉnh ví, đường quan lộ hanh thông - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu là những người sống có trách nhiệm với tập thể, họ không bao giờ vì lợi ích của bản thân mà quay lưng, mang lại khó khăn cho người khác. Dù có gặp phải những khó khăn, nguy hiểm, họ cũng sẽ không bao giờ nao núng, sợ hãi, ngược lại luôn điềm tĩnh, dũng cảm vượt qua thử thách.

Tử vi dự báo, trong ngày 29/12, tuổi Sửu sẽ tìm kiếm được cơ hội thay đổi cuộc sống lên tầm cao mới. Đặc biệt vào thời điểm này, người tuổi Sửu sẽ hanh thông trong mọi việc, tài lộc dư dả, nhân duyên vượng phát. Trong ngày này, tuổi Sửu thích hợp tham gia vào quản lý tài chính và đầu tư, thu nhập nhờ thế mà không ngừng tăng cao. Đối với những người làm công ăn lương, bạn sẽ có thu nhập cao, lương thưởng hậu hĩnh, tiền gửi ngân hàng có lãi tăng đáng kể.

Tử vi thứ Sáu ngày 29/12: Chúc mừng 3 con giáp đổi vận giàu sang phú quý, tiền bạc rủng rỉnh ví, đường quan lộ hanh thông - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tài lộc của người tuổi Hợi có những bước phát triển đáng mừng trong ngày 29/12. Bạn có thể thu được những khoản lợi nhuận lớn mà chính mình cũng không ngờ tới.

Tuy nhiên, có thể bạn sẽ phải di chuyển khá nhiều, đặc biệt là với những ai làm nghề kinh doanh, buôn bán hoặc bất động sản, vận tải đường dài.

Bạn sẽ cảm thấy khá mệt mỏi, thậm chí phải luôn chân luôn tay làm việc, song đồng lương và tiền thưởng chính là động lực để bạn tiếp tục cố gắng mỗi ngày.

Người làm công ăn lương cũng nhận được khoản tiền lương, tiền thưởng nóng xứng đáng vì bạn đã đưa ra những ý tưởng mới sáng tạo, giúp ích cho sự phát triển của tập thể.

Thậm chí có một số người được chạm tay vào cơ hội thăng chức, tăng lương, giúp cải thiện cuộc sống không chỉ ở hiện tại mà còn ở cả tương lai.

Tử vi thứ Sáu ngày 29/12: Chúc mừng 3 con giáp đổi vận giàu sang phú quý, tiền bạc rủng rỉnh ví, đường quan lộ hanh thông - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

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