3 con giáp thay phiên nhau gánh vàng gánh bạc vào nhà từ nay đến Tết Nguyên Đán: Phúc khí tăng vọt, tiền vào như nước, vận đỏ như son

Tâm linh - Tử vi 28/12/2023 10:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây sở hữu cơ ngơi cực khủng khiến ai cũng ngưỡng mộ từ nay đến Tết Nguyên Đán.

Tuổi Dần

Trời sinh tuổi Dần vốn là những người thông minh, tài giỏi và có tính cách độc lập. Thời gian qua, tuổi Dần đã phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách, có lúc còn tưởng rằng bản thân rơi vào bế tắc không lối thoát.

Tuy nhiên, với sự linh hoạt trong cuộc sống, tuổi Dần đã từng bước tháo gỡ nút thắt của vấn đề. Tử vi học có nói, tuy rằng thời gian trước  không phải là thời điểm may mắn của tuổi Dần nhưng vận may sẽ bất ngờ chuyển biến thay đổi vào đúng 12 giờ ngày 21/4.

Đặc biệt, từ nay đến Tết Nguyên Đán, công việc và tài vận của tuổi Dần sẽ ổn định bất ngờ, nếu may mắn tuổi Dần sẽ gặp được quý nhân tạo điều kiện để họ làm giàu.

Thời điểm này, những món nợ tưởng chừng như không thể đòi được thì bất ngờ quay về ngoạn mục, nhờ vậy mà lúc này tài vận của tuổi Dần có khả năng phất lên như diều gặp gió, dư dả sống trong thời gian dài.

3 con giáp thay phiên nhau gánh vàng gánh bạc vào nhà từ nay đến Tết Nguyên Đán: Phúc khí tăng vọt, tiền vào như nước, vận đỏ như son - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Xem tử vi từ nay đến Tết Nguyên Đán, có thể thấy rõ tình hình tài chính của tuổi Sửu thăng tiến vượt bậc khi có được tài tinh chiếu mệnh. Tài lộc của những chú Trâu đều trên đà khởi sắc rực rỡ.

Sự cố gắng của bản mệnh trong suốt thời gian qua dần được đền đáp xứng đáng. Những người làm công ăn lương có được lương thưởng xứng đáng với công sức mình đã bỏ ra. Đối với người làm trong lĩnh vực kinh doanh buôn bán nhận về nhiều lợi nhuận hơn trước kia.

Từ nay đến Tết Nguyên Đán, bản mệnh sẽ nhận thấy rõ vận trình của mình càng ngày càng thăng hoa. Dù có khó khăn nhưng với ý chí và lòng quyết tâm chắc chắn bản mệnh sẽ nhận được nhiều tin vui.

3 con giáp thay phiên nhau gánh vàng gánh bạc vào nhà từ nay đến Tết Nguyên Đán: Phúc khí tăng vọt, tiền vào như nước, vận đỏ như son - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Những người tuổi Mùi mạnh mẽ, phóng khoáng nên giải quyết nhiều vấn đề khó khăn trong nháy mắt. So với những con giáp khác, tuổi Mùi có vận trình may mắn vượt bậc, nhất là về vấn đề tiền bạc cứ hết rồi lại đầy tha hồ tiêu xài không lo thiếu hụt.

Trong thời gian vừa qua, tuổi Mùi gặp không ít khó khăn nhưng sang giai đoạn này, mọi việc sẽ thay đổi, chuẩn bị đón nhận tin vui lớn về con đường tài lộc. Những việc được giao đều hoàn thành tốt nên con giáp này không còn gặp tình trạng mất ăn mất ngủ, mệt mỏi không yên.

Từ nay đến Tết Nguyên Đán, Mùi có nhiều cơ hội đạt được nhiều thành công, giữ vai trò lớn. Vận may đổ về ồ ạt khiến bạn không kịp trở tay, thu nhập tăng chạm đỉnh. Hãy tận dụng cơ hội tốt này để thực hiện được nhiều dự định riêng của bản thân vào thời điểm này nhé.

3 con giáp thay phiên nhau gánh vàng gánh bạc vào nhà từ nay đến Tết Nguyên Đán: Phúc khí tăng vọt, tiền vào như nước, vận đỏ như son - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

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