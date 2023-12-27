3 con giáp kiếm tiền dễ như chơi, vận mệnh tỏa sáng như sao Thái Dương từ ngày 28/12 đến ngày 31/12: Trúng đậm giàu to, hỷ sự hảo duyên

Tâm linh - Tử vi 27/12/2023 14:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây đại phú đại quý, chính thức hết khổ từ ngày 28/12 đến ngày 31/12.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ rất nhiệt tình, chân thành, sẵn sàng giúp đỡ người khác. Trong công việc, người này có óc quan sát nhạy bén, bản lĩnh vững vàng.

Không những thế, con giáp này còn là người khôn khéo, giao tiếp tốt, biết xử lý các mối quan hệ cá nhân. Vì vậy nên họ được nhiều người yêu mến, ủng hộ.

Từ ngày 28/12 đến ngày 31/12, người tuổi Tỵ nhận tài lộc từ Thần Tài, có nhiều cơ hội tiến thân. Người đang muốn chuyển việc cũng tìm được công việc tốt hơn. Trong khi đó, những người làm công ăn lương sẽ có cơ hội đi công tác xa, mang về nhiều thành quả.

Con giáp tuổi này làm kinh doanh thì một vốn bốn lời, tiền bạc ào ào chảy vào túi. Người tuổi này có vận đào hoa vượng, gặp được người nguyện ý với mình, sớm có nhân duyên như ý.

3 con giáp kiếm tiền dễ như chơi, vận mệnh tỏa sáng như sao Thái Dương từ ngày 28/12 đến ngày 31/12: Trúng đậm giàu to, hỷ sự hảo duyên - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Những người tuổi Thân thường có tính cách hiền lành, thành thật với mọi người. Họ luôn tích cực, nỗ lực phấn đấu. Họ có thể vì gia đình mà đánh đổi tất cả mọi thứ.

Trong cuộc sống mỗi khi làm điều gì Thân đều đứng trên góc độ của mọi người để suy nghĩ chứ không chỉ quan tâm đến lợi ích của riêng mình.

Thân sống tử tế, thích làm việc thiện và sẵn lòng giúp đỡ người khác. Từ ngày 28/12 đến ngày 31/12, Thân được Thần Phật che chở, phù hộ, có “Phúc tinh” soi chiếu. Nhờ vậy mà nguồn lực tài chính phát triển. Cuộc sống từ nay đến cuối năm sẽ không còn phải lo lắng về tiền bạc.

Nếu Thân một lòng hướng Phật thì phúc khí bao bọc càng nhiều, cuộc sống càng thêm viên mãn.

3 con giáp kiếm tiền dễ như chơi, vận mệnh tỏa sáng như sao Thái Dương từ ngày 28/12 đến ngày 31/12: Trúng đậm giàu to, hỷ sự hảo duyên - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu thông minh, hiểu biết và biết đối nhân xử thế. Không những thế, con giáp này có con mắt nhìn xa trông rộng, có thể đoán trước được những tình huống sẽ xảy ra. Tuy vậy, trong một số chuyện, con giáp này tỏ ra chần chừ, thiếu quyết đoán.

Đây cũng là nguyên nhân khiến họ khó đạt được thành công như mong đợi. Thời gian gần đây, công việc của người tuổi Dậu gặp nhiều khó khăn do tác động ngoại cảnh, đối thủ cạnh tranh nhiều. Con giáp này cảm thấy khá căng thẳng.

Từ ngày 28/12 đến ngày 31/12, người tuổi này có tài vận tăng lên thấy rõ, con đường kiếm tiền suôn sẻ hơn. Người tuổi này nếu làm công ăn lương sẽ chủ động giải quyết khó khăn trong công việc, được cấp trên tin tưởng. Nếu làm kinh doanh, trong thời điểm này, họ cũng buôn may bán đắt, gặp thời gặp thế hơn. 

Tuy nhiên, trong thời gian tới, con giáp này chớ nên đầu tư kinh doanh vì có thể sẽ bị lừa gạt. Hãy tính toán, cân nhắc kỹ trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào.

3 con giáp kiếm tiền dễ như chơi, vận mệnh tỏa sáng như sao Thái Dương từ ngày 28/12 đến ngày 31/12: Trúng đậm giàu to, hỷ sự hảo duyên - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

3 con giáp ngồi không có tiền, ngồi chơi có vàng đúng 17h thứ Ba ngày 26/12: Hưởng lộc vô biên, sự nghiệp sáng chói, giàu nứt vách đổ tường

3 con giáp ngồi không có tiền, ngồi chơi có vàng đúng 17h thứ Ba ngày 26/12: Hưởng lộc vô biên, sự nghiệp sáng chói, giàu nứt vách đổ tường

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây bản mệnh tỏa sáng không ngừng, hóa rồng hóa phượng đúng 17h thứ Ba ngày 26/12.

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi ngay 27/12 tu vi ngay 28/12 tu vi hang ngay

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 4 giờ 39 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 4 giờ 41 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 4 giờ 44 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 4 giờ 46 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 1 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 5 giờ 46 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 6 giờ 46 phút trước
Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Tâm sự gia đình 7 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề