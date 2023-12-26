Tử vi thứ Ba ngày 26/12/2023: 3 con giáp đón HỶ SỰ liên miên, hóa thành đại gia giàu nứt tiếng, tài khoản theo cấp số nhân

Tâm linh - Tử vi 26/12/2023 05:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây làm ăn viên mãn như ý, ngân khố đầy ắp trong ngày 26/12.

Tuổi Tỵ

Thầy tử vi chỉ rõ rằng những người tuổi Tỵ trong ngày 26/12, vận thế của người tuổi Tỵ sẽ có bước chuyển biến tích cực, bạn sẽ có cơ hội nhận được những khoản tiền rủng rỉnh. Những người tuổi Tỵ không chỉ có vô số cơ hội kiếm tiền, công danh, sự nghiệp cũng thăng tiến như diều gặp gió. Dường tài lộc cũng như công việc của Tỵ sẽ thuận lợi bất ngờ, khiến bạn muốn gì được nấy.

Tuổi Tỵ hãy nắm bắt lấy cơ hội này để tạo nên bứt phá cho mình, con giáp này sẽ càng phát huy được thế mạnh của mình. Vì vậy, tuổi Tỵ hãy cứ kiên trì theo đuổi đam mê, nắm bắt cơ hội rồi thần tài sẽ ban cho bạn vô số tài lộc.

Tử vi thứ Ba ngày 26/12/2023: 3 con giáp đón HỶ SỰ liên miên, hóa thành đại gia giàu nứt tiếng, tài khoản theo cấp số nhân - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi học có nói, trong ngày 26/12, nhờ được quý nhân che chở nên đường tài lộc của người tuổi Thân vô cùng vượng phát. Với những người làm nghề kinh doanh, việc buôn bán sẽ càng thuận lợi và suôn sẻ vì được cát tinh trợ giúp.

Tuy nhiên, bạn đừng quá tin tưởng vào những lời mật ngọt của bản thân. Đặc biệt, với chuyện đầu tư tiền bạc là vô cùng quan trọng, luôn luôn phải xem xét, cân nhắc trước sau, nhưng hôm nay bạn lại đưa ra những quyết định quá nhanh đấy.

Đường tài lộc trong cuộc sống của người tuổi Thân cũng gặp nhiều may mắn tiền bạc rủng rỉnh, khiến cho bạn muốn làm gì cũng rễ. Người tuổi Thân cần biết nắm bắt cơ hội để tạo dựng sự nghiệp của mình.

Tử vi thứ Ba ngày 26/12/2023: 3 con giáp đón HỶ SỰ liên miên, hóa thành đại gia giàu nứt tiếng, tài khoản theo cấp số nhân - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn sinh ra với số mệnh tốt. Họ có thể đạt được nhiều thành tích nhờ tài năng của bản thân và sự chăm chỉ, nỗ lực không ngừng. Con giáp này có EQ cao, đi đến đâu cũng có thể gây dựng được các mối quan hệ tốt đẹp, mang lại nhiều lợi ích cho cuộc sống cũng như công việc.

Tuổi Thìn có nhiều bạn bè và biết cách chọn lọc để học hỏi, kết thân. Nhờ sự giúp đỡ của quý nhân, vận trình của con giáp này phát triển khá tốt và ổn định. Trong thời gian tới, tài lộc của tuổi Thìn mỗi tháng một nhiều hơn.

Tử vi học cho rằng không ít người tuổi Thìn có thể trở nên giàu có trong ngày 26/12. Trong thời điểm này, họ sẽ tương đối bận rộn, cũng không thể tránh khỏi có những lúc gặp khó khăn, trắc trở nhưng nhờ sự kiên trì, cố gắng không ngừng thành quả đạt được sẽ xứng đáng với công sức mà Thìn đã bỏ ra.

Tử vi thứ Ba ngày 26/12/2023: 3 con giáp đón HỶ SỰ liên miên, hóa thành đại gia giàu nứt tiếng, tài khoản theo cấp số nhân - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi 5 ngày cuối tháng 12 (27, 28, 29, 30 và 31/12): 3 con giáp đổi đời siêu giàu, hưởng trọn vinh hoa phú quý đất trời, ước gì được đó, tài chính tăng vọt

Tử vi 5 ngày cuối tháng 12 (27, 28, 29, 30 và 31/12): 3 con giáp đổi đời siêu giàu, hưởng trọn vinh hoa phú quý đất trời, ước gì được đó, tài chính tăng vọt

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây phát tài liên miên, bạc vàng đầy tay trong 5 ngày cuối tháng 12 (27, 28, 29, 30 và 31/12).

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi ngay 26/12 tu vi ngay 27/12 tu vi hang ngay

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 5 giờ 28 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 5 giờ 31 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 5 giờ 33 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 5 giờ 35 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 51 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 6 giờ 35 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 7 giờ 35 phút trước
Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Tâm sự gia đình 8 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề