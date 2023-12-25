Tử vi 5 ngày cuối tháng 12 (27, 28, 29, 30 và 31/12): 3 con giáp đổi đời siêu giàu, hưởng trọn vinh hoa phú quý đất trời, ước gì được đó, tài chính tăng vọt

Tâm linh - Tử vi 25/12/2023 15:55

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây phát tài liên miên, bạc vàng đầy tay trong 5 ngày cuối tháng 12 (27, 28, 29, 30 và 31/12).

Tuổi Tý

Chuột là con vật dễ thương và thông minh trong số các con giáp, và thường được miêu tả là "tỉnh như chuột". Chuột được đặc trưng bởi trí thông minh, khả năng phản ứng nhanh và tầm nhìn xa, khiến chúng trở nên nổi bật trong lĩnh vực kinh doanh và tài chính.

Trong 5 ngày cuối tháng 12 (27, 28, 29, 30 và 31/12), vận tài lộc của tuổi Tý sẽ thăng tiến nhảy vọt, dễ dàng có được cơ hội kiếm tiền. Đồng thời, do bản tính con giáp tuổi Tý thích kết bạn và hợp tác nên đây cũng là thời điểm họ có mối quan hệ rộng rãi và giao tiếp suôn sẻ nhất..

Với sự khéo léo và nhiều cơ hội, công việc kinh doanh của con giáp tuổi Tý có thể nhanh chóng thành công. Ở giai đoạn này, con giáp tuổi Tý cũng sẽ tận dụng triệt để kỹ năng giao tiếp và sức ảnh hưởng của mình để tạo ra của cải và nâng cao địa vị kinh doanh..

Tử vi 5 ngày cuối tháng 12 (27, 28, 29, 30 và 31/12): 3 con giáp đổi đời siêu giàu, hưởng trọn vinh hoa phú quý đất trời, ước gì được đó, tài chính tăng vọt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tuổi Dần lâm tượng Tam Hợp Thái Tuế, lại có nhiều cát tinh che chở, tổng quan vận trình trong 5 ngày cuối tháng 12 (27, 28, 29, 30 và 31/12) hanh thông, mọi phương diện trong cuộc sống đều có dấu hiệu tăng tiến nhất định.

Tử vi tuổi Dần, trong khoảng thời gian này bản mệnh được Tam Thai cát tinh trấn mệnh, nhân duyên dồi dào, thúc đẩy sự nghiệp phát triển. Với những ai vừa khởi nghiệp hoặc mới đi làm, có thể nương tựa sức mạnh cát tinh này để ổn định sự nghiệp, biến mọi thứ đi vào quỹ đạo ổn định. Người làm công ăn lương có cơ hội thể hiện khả năng, đề xuất tăng lương được cấp trên chấp thuận.

Tam Thai có lợi cho những trải nghiệm, không ngừng học hỏi, nghiên cứu và khai thác giá trị tiềm ẩn của bản thân. Với những ai có dự định thi công chức, đừng do dự quá nhiều, nhớ là “văn ôn võ luyện”, cộng thêm chút may mắn, bạn sẽ được thỏa nguyện.

Tử vi 5 ngày cuối tháng 12 (27, 28, 29, 30 và 31/12): 3 con giáp đổi đời siêu giàu, hưởng trọn vinh hoa phú quý đất trời, ước gì được đó, tài chính tăng vọt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Nhanh nhẹn, thông minh và cực nhạy bén với thời cuộc nên Thân dù là đàn ông hay phụ nữ đều có công danh xán lạn, sự nghiệp hiển vinh. Đặc biệt, trong 5 ngày cuối tháng 12 (27, 28, 29, 30 và 31/12) được thần tài điểm danh nên Thân sẽ kiếm được khoản tiền khá lớn từ công việc kinh doanh.

Tuy nhiên, Thân cần đề cao cảnh giác với phường tiểu nhân. Đừng dại cho bất cứ ai vay mượn tiền bạc, cũng đừng vì cả nể mà nhún nhường trước những yêu sách kẻo tự làm hại mình, rước họa thị phi vào người. 

Tử vi 5 ngày cuối tháng 12 (27, 28, 29, 30 và 31/12): 3 con giáp đổi đời siêu giàu, hưởng trọn vinh hoa phú quý đất trời, ước gì được đó, tài chính tăng vọt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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