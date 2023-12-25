3 con giáp bước vào thời kỳ hoàng kim liên tiếp 5 ngày (26, 27, 28, 29 và 30/12): Số tài khoản nhảy số không ngừng, trúng mánh làm ăn, vạn sự như ý, vương giả tột cùng

Tâm linh - Tử vi 25/12/2023 10:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây tình duyên đỏ rực, hóa thành đại gia liên tiếp 5 ngày (26, 27, 28, 29 và 30/12).

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần tương đối ổn định về tính cách, sống lạc quan, vui vẻ. Họ rất được yêu thích cả trong và ngoài nơi làm việc.

Con giáp tuổi Dần vừa biết quan tâm đến cảm xúc của người khác vừa có khả năng tìm hiểu thông tin, nắm bắt được những điều trọng yếu.

Nhờ vậy, họ không làm mất lòng người khác và biết vận dụng thông tin để giúp cho công việc làm ăn của mình có hiệu quả tốt hơn, có nhiều cơ hội mở rộng làm ăn.

Người tuổi Dần ngày càng leo lên cao và khiến cho cuộc sống của mình ngày càng thú vị, sôi đọn hơn. Họ nắm bắt được quy luật làm việc, biết cách cư xử với mọi người, vì vậy tốc độ thành công của con giáp tuổi Dần ngày càng nhanh hơn.

Liên tiếp 5 ngày (26, 27, 28, 29 và 30/12), con giáp này đạt được tiến triển như ý, công việc làm ăn ngày càng phát đạt, cuộc sống ngày càng an nhàn, không bao giờ lo tụt dốc.

3 con giáp bước vào thời kỳ hoàng kim liên tiếp 5 ngày (26, 27, 28, 29 và 30/12): Số tài khoản nhảy số không ngừng, trúng mánh làm ăn, vạn sự như ý, vương giả tột cùng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi dự báo rằng liên tiếp 5 ngày (26, 27, 28, 29 và 30/12), tài lộc của người tuổi Tý nhìn chung được cải thiện hơn so với giai đoạn trước. Không chỉ có lương thưởng được cải thiện mà các nguồn thu từ việc kinh doanh nhỏ, làm thêm, nghề tay trái cũng tăng lên đáng kể.

Bản mệnh xông xáo, chủ động trong công việc, dám thử sức với những điều mới. Tuổi Tỵ biết cách phá vỡ giới hạn, khai phá năng lực của bản thân nên càng dễ thu được nhiều lợi nhuận. Nếu chỉ an phận thì con giáp này sẽ chẳng tạo ra được sự đột phá cũng như không thể có những thành tựu lớn hơn trong tương lai.

Trong thời điểm này, tuổi Tỵ cần chú ý các mối quan hệ xã giao, hợp tác làm ăn. Nếu không quan tâm đến vấn đề này thì một số mối quan hệ có thể rạn nứt, ảnh hưởng đến công việc và lợi ích lâu dài. Bản mệnh cần đề cao cảnh giác, cẩn thận với chiêu trò của đối thủ cạnh tranh.

3 con giáp bước vào thời kỳ hoàng kim liên tiếp 5 ngày (26, 27, 28, 29 và 30/12): Số tài khoản nhảy số không ngừng, trúng mánh làm ăn, vạn sự như ý, vương giả tột cùng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Dậu là người hiền lành, tốt bụng, luôn biết suy nghĩ cho người khác và không ngừng nỗ lực vươn lên. Đối với những ai gặp khó khăn, con giáp này cũng đều sẵn sàng giúp đỡ dù cho cả 2 chỉ mới gặp nhau lần đầu. Cũng chính vì vậy mà họ được nhiều người nể trọng và yêu quý hết mực.

Theo tử vi 12 con giáp, liên tiếp 5 ngày (26, 27, 28, 29 và 30/12) tuổi Dậu có vận trình hanh thông, công danh phát đạt. Được Thần Tài chiếu cố, quý nhân giúp sức, sau khoảng thời gian cố gắng không ngừng, con giáp may mắn cuối cùng cũng có được những gì xứng đáng với công sức mình bỏ ra. Đường kinh doanh cũng giai đoạn này cực kỳ vượng khi những dự án đầu tư có bước phát triển đáng kể, hợp đầu ký kết thuận lợi mang về cho bản mệnh khoản tiền lớn.

3 con giáp bước vào thời kỳ hoàng kim liên tiếp 5 ngày (26, 27, 28, 29 và 30/12): Số tài khoản nhảy số không ngừng, trúng mánh làm ăn, vạn sự như ý, vương giả tột cùng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

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