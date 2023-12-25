Chúc mừng 3 con giáp ngồi đầu bảng vàng dịp Tết Dương lịch: Tiền bạc tiêu sướng tay, hỷ sự vẹn toàn, chuẩn bị đón tam hỷ lâm môn

Tâm linh - Tử vi 25/12/2023 14:55

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây bình an hưởng phúc, sự nghiệp thành danh trong dịp Tết Dương lịch.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão là người hiền lành, khôn khéo, biết đối nhanh xử thế. Không những thế, con giáp này còn bao dung, nhân hậu, sẵn sàng tha thứ ngay cả khi người khác có lỗi với mình.

Thời gian gần đây, con giáp tuổi Mão bị sao xấu chiếu mệnh, các mối quan hệ không được suôn sẻ. May mắn thay, con giáp này trong dịp Tết Dương lịch, vượt qua khó khăn một cách dễ dàng. Trong công việc, họ đạt thành tích tốt, có chỗ đứng không thể thay thế trong công ty. Người tuổi này làm kinh doanh trước đó từng chật vật, khó khăn thì thời gian tới cũng bắt đầu gặp may mắn.

Một số người sẽ bắt đầu khởi nghiệp kinh doanh trong khi một số người khác nhận cơ hội đầu tư đầy hứa hẹn. Người tuổi này có thể kiếm lời sau thời gian thua lỗ trước đó. Do đó, con giáp này cần giữ tâm trạng thỏa mái để thăng tiến trong sự nghiệp.

Chúc mừng 3 con giáp ngồi đầu bảng vàng dịp Tết Dương lịch: Tiền bạc tiêu sướng tay, hỷ sự vẹn toàn, chuẩn bị đón tam hỷ lâm môn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tuổi Dần lâm tượng Tam Hợp Thái Tuế, lại có nhiều cát tinh che chở, tổng quan vận trình trong dịp Tết Dương lịch hanh thông, mọi phương diện trong cuộc sống đều có dấu hiệu tăng tiến nhất định.

Tử vi tuổi Dần, trong năm bản mệnh được Tam Thai cát tinh trấn mệnh, nhân duyên dồi dào, thúc đẩy sự nghiệp phát triển. Với những ai vừa khởi nghiệp hoặc mới đi làm, có thể nương tựa sức mạnh cát tinh này để ổn định sự nghiệp, biến mọi thứ đi vào quỹ đạo ổn định. Người làm công ăn lương có cơ hội thể hiện khả năng, đề xuất tăng lương được cấp trên chấp thuận.

Tam Thai có lợi cho những trải nghiệm, không ngừng học hỏi, nghiên cứu và khai thác giá trị tiềm ẩn của bản thân. Với những ai có dự định thi công chức, đừng do dự quá nhiều, nhớ là “văn ôn võ luyện”, cộng thêm chút may mắn, bạn sẽ được thỏa nguyện.

Chúc mừng 3 con giáp ngồi đầu bảng vàng dịp Tết Dương lịch: Tiền bạc tiêu sướng tay, hỷ sự vẹn toàn, chuẩn bị đón tam hỷ lâm môn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi cũng sẽ đón kha khá tin vui về đường tài lộc của mình trong dịp Tết Dương lịch đấy nhé. Tiền bạc không ngừng đổ về nhà, đôi khi khiến cho con giáp này không tin nổi vào mắt mình.

Đã vậy, thu nhập ở thời điểm này không chỉ đến từ công việc chính mà còn cả từ công việc phụ, không chỉ người làm công ăn lương mà cả người làm kinh doanh cũng sẽ có nguồn thu tăng vọt lên gấp bội so với bình thường. Đặc biệt là người theo nghiệp kinh doanh, các kế hoạch hợp tác làm ăn, đầu tư của bản mệnh được cát khí hậu thuẫn nên thăng hoa rực rỡ. Lợi nhuận thu về khả quan, thu nhập tăng tiến.

Người làm công ăn lương trải qua một thời gian dài miệt mài phấn đấu, nửa cuối tháng 4/2023 nhận lương và thưởng xứng đáng, mua sắm thoải mái, không phải lo lắng quá nhiều điều.

Nhân lúc tài khí đương vượng đừng quên có kế hoạch tiết kiệm, tích lũy tài sản hợp lý để duy trì nguồn tài lộc dồi dào bạn nhé.

Chúc mừng 3 con giáp ngồi đầu bảng vàng dịp Tết Dương lịch: Tiền bạc tiêu sướng tay, hỷ sự vẹn toàn, chuẩn bị đón tam hỷ lâm môn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

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