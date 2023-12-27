Bồ Tát độ trì cho 3 con giáp từ gà hóa phượng trong 7 ngày tới: Tài khoản tăng phi mã, còng lưng gánh vàng về nhà, phúc khí đầy mình

Tâm linh - Tử vi 27/12/2023 13:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây trả hết nợ nần, làm nên nghiệp lớn trong 7 ngày tới.

Tuổi Ngọ

Trời sinh những người tuổi Ngọ đã thông minh, hoạt bát, nhanh nhẹn hơn người. Họ mang trong mình hoài bão, khát khao bay cao, bay xa khiến nhiều người kiêng dè.

Tuổi Ngọ cũng lương thiện, biết trên dưới, đối nhân xử thế chu toàn nên ra đời được nhiều người giúp đỡ, từ đó bạn có nhiều mối quan hệ tốt, tạo ra nhiều lợi ích cho bản thân.

Khát vọng đổi đời của Ngọ sẽ đến trong 7 ngày tới, bạn tự mình nỗ lực, xây dựng nền tảng kinh tế vững chắc, vị thế trong sự nghiệp của Ngọ cũng được nâng cao.

Người tuổi Ngọ không thành tỷ phú cũng là đại gia của chính mình. Cũng nhờ vận son tiền bạc, bạn liên tục mua nhà tậu xe, gia tăng tài sản đáng kể.

Bồ Tát độ trì cho 3 con giáp từ gà hóa phượng trong 7 ngày tới: Tài khoản tăng phi mã, còng lưng gánh vàng về nhà, phúc khí đầy mình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Dường như chẳng khó khăn nào có thể làm Hợi ngã gục khi mà luôn có quý nhân bên cạnh. Bản mệnh dũng cảm, kiên cường, làm gì cũng nỗ lực hết mình nên dễ được mọi người yêu mến, cũng được không ít người giúp đỡ, ủng hộ trong công việc cũng như trong cuộc sống, nhờ thế mà đường đời cũng bằng phẳng hơn gấp nhiều phần vào thời điểm này.

Sự may mắn cũng như vận quý nhân của bản mệnh không chỉ đơn giản do mệnh tốt mệnh quý mà có được, còn là nhờ chính bản thân con giáp này tốt bụng, chân thành trong cách đối nhân xử thế.

Dù đang trong hoàn cảnh khó khăn thì con giáp này cũng sẽ lạc quan yêu đời, coi việc giúp người cũng là giúp mình chứ chẳng đòi hỏi được báo đáp. Mệnh quý cả đời luôn có quý nhân ở bên tương trợ cũng một phần nhờ thế, may mắn luôn ở bên mình, muốn gì được nấy trong 7 ngày tới.

Bồ Tát độ trì cho 3 con giáp từ gà hóa phượng trong 7 ngày tới: Tài khoản tăng phi mã, còng lưng gánh vàng về nhà, phúc khí đầy mình - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Mão đa số có vẻ ngoài ưa nhìn, tính cách hòa đồng, nhẹ nhàng, luôn khéo léo trong cách ứng xử nên được nhiều người xung quanh yêu quý, sẵn lòng giúp đỡ.

Những nỗ lực trước đây của người tuổi Mão cuối cùng cũng được đền áp. Đặc biệt trong 7 ngày tới, công việc của con giáp này sẽ ngày càng thăng tiến, việc thăng chức tăng lương là điều chắc chắn sẽ xảy ra nên không cần phải lo lắng về tiền bạc. Ngoài ra, do có quý nhân giúp đỡ nên người tuổi Mão độc thân sẽ sớm đón nhận hỷ sự về hôn nhân.

Cũng trong thời điểm này, vận may liên tiếp kéo đến với người tuổi Mão, con giáp này sẽ vô cùng may mắn trong việc kiếm tiền, dường như đi đến đâu cũng kiếm được tiền, làm điều gì cũng thu lại lợi nhuận.

Bồ Tát độ trì cho 3 con giáp từ gà hóa phượng trong 7 ngày tới: Tài khoản tăng phi mã, còng lưng gánh vàng về nhà, phúc khí đầy mình - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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