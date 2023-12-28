Tử vi tháng mới (1/2024): Top 3 con giáp có tên nằm trên sổ vàng của Nam Tào, công việc thăng tiến như diều gặp gió, tiền của đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 28/12/2023 08:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây làm ăn phất lên như diều gặp gió, đếm tiền mỏi mắt trong tháng mới.

Tuổi Thân

Tử vi 12 con giáp thông báo vận trình công việc trong tháng mới của bạn có nhiều chuyển biến tích cực, bạn nhất định phải nắm bắt thời cơ, tận dụng sự quý mến của cấp trên để có được nhiều cơ hội hơn trong công việc nhé.

Vận tài chính cũng khá là hanh thông, dù chưa có được nhiều tiền nhưng nói chung cũng ổn định. Một khi tài chính ổn định thì làm việc gì cũng sẽ thành công. Bạn nên biết ai mới là người để bạn tin tưởng giao tài chính hoặc cho vay tiền khi họ cần, đừng cho vay mượn lung tung nhé.

Chuyện tình cảm viên mãn. Phải nói tuổi Thân luôn là người biết quan tâm chăm lo gia đình nên chẳng mấy khi vợ chồng cãi vã. Dù bận rộn thế nào bạn cũng biết dành thời gian cho mọi người.

Tử vi tháng mới (1/2024): Top 3 con giáp có tên nằm trên sổ vàng của Nam Tào, công việc thăng tiến như diều gặp gió, tiền của đầy nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trong tháng mới, vận may của người tuổi Mùi cũng theo đó mà đến. Trong công việc, chỉ cần người tuổi Mùi đưa ra những lựa chọn chính xác, những bất lợi, khó khăn trước đây cũng sẽ nhanh chóng bị đẩy lùi vào dĩ vãng.

Thời gian trước, do vận may trong công việc giảm sút, người tuổi Mùi thường hay bị khách hàng hoặc cấp trên gây khó dễ, cản trở, khiến bản thân mệt mỏi, muộn phiền. Tuy nhiên tại thời điểm này, được cát tinh soi chiếu hộ mệnh, may mắn gõ cửa, vận may của người cầm tinh con dê không mời cũng đến.

Trong công việc, các bạn cũng sẽ có được những bước phát triển mới, trong sự nghiệp như cá gặp nước, mọi việc đều suôn sẻ, có hi vọng giành được cơ hội thăng tiến, tăng lương trong công việc.

Tử vi tháng mới (1/2024): Top 3 con giáp có tên nằm trên sổ vàng của Nam Tào, công việc thăng tiến như diều gặp gió, tiền của đầy nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi, những người tuổi Dậu rất độc lập, biết suy nghĩ, có lý tưởng. Họ tuy phải chịu nhiều thiệt thòi khi còn nhỏ nhưng sẽ nỗ lực vươn lên, tự rèn luyện cho mình sự mạnh mẽ, ngoan cường.

Người tuổi này rất kiên nhẫn, một số người có thể khá nóng nảy nhưng nhìn chung đều rất linh hoạt, một khi đã phát hiện ra vấn đề sẽ biết sửa sai kịp thời. Cũng nhờ vậy mà con giáp này rất dễ thành công trong công việc.

Bên cạnh đó, người tuổi Dậu còn biết ăn nói, giao tiếp khéo léo, được quý nhân yêu mến và sẵn sàng giúp đỡ. Trong tháng mới, họ nhờ có sự giúp đỡ của quý nhân mà làm ăn thuận buồm xuôi gió, phát đạt hơn nhiều phần.

Tử vi tháng mới (1/2024): Top 3 con giáp có tên nằm trên sổ vàng của Nam Tào, công việc thăng tiến như diều gặp gió, tiền của đầy nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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