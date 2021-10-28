Tử vi thứ Sáu, ngày 29/10/2021 của 12 con giáp: Dần - Tỵ được Chính Ấn hỗ trợ, tài vận lên vun vút, Mão - Thìn tiền bạc ảm đạm

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay, cục diện Mão Tý Tương Hình là điềm báo vận trình công việc của người tuổi Tý sa sút khá rõ trong hôm nay. Bản mệnh cần chú ý đến lời ăn tiếng nói của mình hơn, có nhiều khi những chú Chuột nói năng thiếu suy nghĩ, không kiêng nể ai, dễ tự gây họa cho mình.

Bù lại, Thiên Tài cho thấy con giáp này có điểm sáng trên lĩnh vực tiền bạc. Có vẻ như những người chăm chỉ với các công việc làm thêm suốt thời gian qua sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng. Ngoài ra, bạn cũng có thể phát tài nhờ vận may của mình.

Tỷ Kiên xuất hiện mang tới cho người tuổi Sửu sự quyết đoán để nhanh chóng đưa ra lựa chọn phù hợp với bản thân, không để cơ hội trôi qua một cách lãng phí. Nhất là về đường tài lộc, bạn sẽ không còn do dự mà bỏ lỡ cơ hội kinh doanh phát tài.

Tuy nhiên, trong chính gia đình của con giáp này lại xuất hiện nhiều mâu thuẫn. Bạn khó mà cân bằng được thời gian dành cho công việc và nửa kia. Vốn dĩ việc kinh doanh kiếm tiền đòi hỏi đầu tư nhiều thời gian và công sức, trong khi đó người ấy thì luôn trách móc bạn vô tâm.

Tuổi Dần

Hôm nay người tuổi Dần được cát thần Chính Quan che chở mang tới nguồn năng lượng hăng hái để bạn tập trung giải quyết công việc, có những thời điểm tiến độ của bạn vượt cả mong đợi. Chính điều đó đã khiến cấp trên rất hài lòng và đánh giá bạn cao hơn.

Hơn nữa bạn có nhiều tham vọng và mong muốn có thể thực hiện được tất cả bằng chính năng lực của mình và cố gắng hết mình để làm được điều đó. Tinh thần trách nhiệm cao và không để mình lùi bước dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa sẽ giúp bạn sớm chạm tay vào ước mơ của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Thiên Quan xuất hiện trong tử vi hôm nay của người tuổi Mão dễ gây ra những tác động tiêu cực khiến tinh thần của bạn trở nên bất ổn, dễ gây ra sai sót không đáng có. Vì thế, nếu có thể, hãy tránh làm những việc quan trọng trong ngày này.

Thậm chí, nếu bạn tỏ thái khó chịu, có lời nói không đúng mực không đúng địa điểm còn dễ mang họa vào thân, bị tiểu nhân hãm hại, vướng vào thị phi. Trường hợp nặng còn có thể ảnh hưởng tới đường tiến thân trong tương lai. Do đó, hãy thật thận trọng trong hôm nay.

Tuổi Thìn

Dưới tác động của cục diện Mão Thìn Tương Hại, điều mà người tuổi Thìn cần chú ý trong hôm nay là học cách kiểm soát cảm xúc của mình tốt hơn. Tuy có nhiều chuyện nảy sinh bất ngờ ngoài kiểm soát, nhưng đừng để cơn nóng giận bao trùm mất cả lý trí mà làm ra những chuyện ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình.

Kiếp Tài như phủ thêm một màu ảm đạm lên vận trình hôm nay của những chú Rồng khi tiền bạc trong ví cứ thất thoát một cách khó kiểm soát khiến con giáp này khá đau đầu. Nguyên nhân cũng bởi bản mệnh chi tiêu có phần quá trớn nên bị “thủng ví” cũng là điều dễ hiểu.

Tuổi Tỵ

Chính Ấn hỗ trợ cho người tuổi Tỵ có một ngày làm việc như ý. Những vẫn đề khúc mắc trước đây cuối cùng đã được giải quyết khi bạn tìm ra vấn đề cốt lõi ẩn sâu trong đó. Hiệu suất của bạn đang khiến nhiều đồng nghiệp ngưỡng mộ và cấp trên đánh giá cao những nỗ lực của bạn.

Đây là thời gian lý tưởng để bạn thúc đẩy tiến độ trong các mối quan hệ tình cảm của mình. Nếu còn độc thân, bạn có thể chủ động mở rộng mối quan hệ, tăng cơ hội tìm được người thích hợp với mình. Trong trường hợp bạn đang hẹn hò, mối quan hệ sẵn có sẽ trở nên hòa hợp và sâu sắc hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Mão Ngọ Tương Phá nhắc nhở người tuổi Ngọ cần phải hết sức thận trọng trong ngày hôm nay. Có thể kẻ tiểu nhân sẽ xuất hiện xung quanh bạn, thừa cơ bạn không để ý để ném đá giấu tay, gây trở ngại cho công việc của bạn.

Cách tốt nhất để tránh khỏi rắc rối là hãy cứ tập trung làm tốt công việc của mình thay vì đôi co với những kẻ đó. Làm vậy vừa mất thời gian mà bạn còn dễ rơi vào bẫy rập của kẻ tiểu nhân. Mọi người xung quanh đều hiểu rõ con người của bạn và chẳng ai lại tin tưởng những lời dối trá vô căn cứ cả.

Tuổi Mùi

Tam Hợp là cát thần của người tuổi Mùi trong ngày thứ sáu này. May mắn sẽ mỉm cười với bạn trong những vấn đề liên quan đến các mối quan hệ cá nhân, đặc biệt là tình yêu đôi lứa. Hai bên tìm được tiếng nói chung và không còn giận dỗi với nhau nữa. Khúc mắc lúc trước chỉ càng khiến hai bạn thêm hiểu và trân trọng nhau hơn.

Không chỉ vậy, Tam Hợp còn trợ giúp rất nhiều cho việc ký kết, hợp tác làm ăn của bản mệnh. Quý nhân có thể là người ngay bên cạnh hỗ trợ bạn không nhỏ để vận trình ngày càng nhiều điều thuận lợi và suôn sẻ hơn. Hợp tác làm ăn có lợi, tài lộc thu về nhiều không kể xiết.

Tuổi Thân

Thương Quan gây không ít trở ngại cho người Thân trong hôm nay khi thái độ làm việc chểnh mảng của bạn khiến cấp trên không hài lòng. Suy cho cùng mọi thứ cũng do chính con giáp này gây ra, bạn nên tự chấn chỉnh bản thân thay vì đổ lỗi cho hoàn cảnh hay một ai đó.

Dù cho lý do cá nhân là gì, bạn cũng nên rạch ròi giữa việc công và việc tư. Bản mệnh cần phải tuân thủ quy định đã được đặt ra thay vì làm tất cả theo ý mình. Khi ở trong 1 tập thể, bạn cần phải đặt lợi ích của tập thể lên cao nhất.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Ảnh hưởng của Lục Xung đe dọa nghiêm trọng tới chuyện tình cảm của con giáp tuổi Dậu trong hôm nay. Đối với những người đã có đôi có cặp, thời gian này đòi hỏi hai bạn phải chấp nhận và hòa hợp với sự thay đổi từ đối phương thay vì tranh cãi gay gắt nếu không muốn mối quan hệ của mình rơi vào bế tắc.

Bù lại, Thực Thần mang tới cho con giáp này những cơ hội kiếm tiền khá thuận lợi dễ dàng nhờ cát khí vây quanh. Con giáp này kinh doanh làm ăn phát đạt, dễ gặp được những cơ hội tốt mà phất lên.

Tuổi Tuất

Sự xuất hiện của Kiếp Tài trong hôm nay đe dọa vận trình tài lộc của người tuổi Tuất. Tiền bạc trong ví không cánh mà bay. Dù bản mệnh đã rất cố gắng nhưng không thể cứu vãn được tình hình, mọi chuyện diễn tiến ngoài sức tưởng tượng của bạn.

May mắn là bản mệnh luôn có người ấy ở bên hỗ trợ, an ủi kịp thời trong những thời điểm khó khăn như này nhờ Lục Hợp che chở. Vợ chồng yêu thương hòa thuận, chăm sóc lẫn nhau mỗi khi có thể; đôi lứa yêu nhau cũng ngày càng khăng khít hơn.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi được Tam Hợp cục che chở nên đường tình duyên thêm phần khởi sắc như mong muốn. Người độc thân hãy mở rộng lòng mình, quý nhân sẽ trao cho bạn cơ hội để tìm được một nửa phù hợp.

Chính Quan cũng giúp cho công việc của bạn tiến triển theo đúng kế hoạch đã đặt ra. Mọi việc nhìn chung suôn sẻ và thuận lợi hơn gấp nhiều lần ngày thường. Nhờ vậy, bản mệnh được đánh giá cao vì tinh thần hết mình, cống hiến không ngừng nghỉ cho công việc, không ngại khó ngại khổ.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.