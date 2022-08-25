Tử vi thứ Sáu, ngày 26/8/2022 của 12 con giáp: Dần - Mùi phúc lộc sâu dày, rước lộc về nhà, Mão - Thân tiền của thất thoát, của cải hư hao

Với túi tiền đầy ắp, chòm sao này có thể thoải mái tiêu tiền và hưởng thụ. Đây là những khoản tài chính mà bạn đã chuẩn bị từ trước nên không có gì phải đáng ngại. Ngoài ra, chuyện tình cảm khá ngọt ngào và bình yên. Chính sự quan tâm và chia sẻ chân thành chính là yếu tố để rút ngắn khoảng cách đôi bên.

Tử vi ngày mới 12 con giáp cho thấy vận trình sự nghiệp của người tuổi Tý sẽ gặt hái được những thành quả nho nhỏ. Nhờ sự hỗ trợ, hợp tác của đồng nghiệp mà con giáp này có thể vận hành công việc trơn tru và dễ dàng hơn.

Chuyện tình cảm vô cùng viên mãn. Trong thứ Sáu này, mọi khó khăn trong tình yêu của hai bạn sẽ được giải quyết hoàn toàn, sóng gió sẽ tan và bình minh sẽ tới. Mọi thứ dần ổn định, cả hai có thể thở phào nhẹ nhõm.

Vận trình sự nghiệp của tuổi Sửu trong ngày hôm nay diễn ra suôn sẻ. Cơ hội về nghề nghiệp, thăng tiến sẽ sớm “gõ cửa” cuộc sống của bạn. Điều bạn cần là cố gắng làm việc, xuôi theo tự nhiên và chờ đợi thời cơ đến. Mọi thứ đã sẵn sàng, hãy lên tinh thần để chuẩn bị đón nhận những điều mới mẻ.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần sẽ có nhiều dự định lớn trong tương lai và không ngừng nỗ lực vì điều đó. Nhờ tinh thần trách nhiệm cao, sự chịu thương chịu khó và kiên trì, bền bỉ mà việc thăng quan tiến chức chỉ còn là chuyện sớm muộn. Nguồn thu nhập tăng nhanh đáng kể đem lại cho con giáp này cuộc sống sung túc.

Sau những lần hợp rồi tan, cãi vả và thủ thỉ thì những cặp đôi tuổi này cũng đã trở nên hiểu nhau hơn, từ đây, tình yêu đôi lứa của cả hai cũng mặn nồng, thắm thiết và say đắm hơn. Hiện tại chẳng có gì có thể chia rẽ được đôi bạn nữa.

Tuổi Mão

Vận trình sự nghiệp của tuổi Mão sẽ diễn ra khó khăn trong thời gian này. Khi bạn có ý định tiến hành công việc, bạn phải suy nghĩ cho thật kỹ lưỡng, không nên cao vọng, tốt nhất nên yên phận và cẩn thận đề phòng bất trắc.

Ngoài ra, trong thứ Sáu này, việc cầu tài của bản mệnh chưa được may mắn tốt đẹp cho lắm. Bản mệnh cần chậm rãi quyết định mọi việc liên quan tới tài chính, tốt nhất không nên tính chuyện táo bạo, làm liều vì gây thêm bất lợi, nợ nần vướng víu lôi thôi không tốt.

Vận trình sự nghiệp của tuổi Mão sẽ diễn ra khó khăn trong thời gian này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Thìn trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi. Khi gặp phải áp lực trong công việc, bạn sẽ cố gắng tìm đến những niềm vui khác để giải tỏa căng thẳng, từ từ tĩnh tâm để nghĩ ra giải pháp và vượt qua nghịch cảnh bằng chính sức mình.

Ngoài ra, vấn đề tình cảm vô cùng tích cực. Tuy nhiên, để duy trì mối quan hệ tình cảm được lâu bền, con giáp này cần phải quan tâm và ở cạnh người ấy nhiều hơn. Tình yêu cần sự sẻ chia, cảm thông và bao dung hơn bất cứ thứ nào khác.

Tuổi Tỵ

Sự nghiệp của người tuổi Tỵ sẽ diễn ra không quá dễ dàng. Sự bao đồng và thường lo chuyện không đâu mang lại cho con giáp này không ít điều phiền toái. Tuổi Tỵ nên dành sự tập trung cao nhất cho công việc, hạn chế nói lời thiếu suy nghĩ để hạn chế tuyệt đối các rắc rối không đáng có.

Vận trình tình cảm gặp nhiều trở ngại. Cảm xúc của con giáp này trở nên hỗn độn hơn bao giờ hết trong thời gian này. Các cuộc cãi vã cứ ngày càng nhiều lên do người trong cuộc không có ý muốn nhường nhịn đối phương.

Tuổi Ngọ

Vận trình sự nghiệp của bạn hôm nay diễn ra có chút bất ổn. Người tuổi Ngọ có xu hướng làm việc một mình, song sức mạnh của tập thể bao giờ cũng lớn hơn. Do đó cần cố gắng tạo mối quan hệ tốt với đồng nghiệp bằng sự hòa đồng, thân thiện.

Vận trình tình cảm của con giáp này lại khá khởi sắc. Đào hoa nở rộ giúp tình cảm gia đình càng thêm khăng khít, bền chặt. Đây là cơ hội tốt để người độc thân ngỏ lời yêu thương hay cầu hôn người mà bản mệnh thầm thương trộm nhớ.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi nhận về nhiều sự hâm mộ, thán phục từ những người xung quanh sau khi gặt hái những thành tựu rực rỡ trong công việc. Quý nhân giúp việc làm ăn, kinh doanh của con giáp này gặp nhiều thuận lợi. Bằng sự nhiệt tình trong công việc và tinh thần trách nhiệm cao, con giáp này có nhiều cơ hội thăng tiến trên con đường công danh bổng lộc.

Đây cũng sẽ là khoảng thời gian để bản mệnh tận hưởng niềm hạnh phúc tuyệt vời khi được ở bên nửa kia. Những mong cầu về hạnh phúc nay đã trở thành hiện thực, đôi bạn hãy cùng đắm chìm trong tình yêu ngọt ngào.

Người tuổi Mùi nhận về nhiều sự hâm mộ, thán phục từ những người xung quanh sau khi gặt hái những thành tựu rực rỡ trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Sự nghiệp của người tuổi Thân khá trắc trở. Bản mệnh bắt tay vào việc gì cũng đều gặp trở ngại, rắc rối, nhiều khả năng vướng chuyện thị phi và kiện tụng. Con giáp này cần phải thận trọng trước các mối quan hệ xung quanh, đề phòng kẻ xấu lợi dụng.

Vận trình tình cảm kém sắc. Có một vài chuyện xảy đến trong đời sống hôn nhân, tình cảm khiến con giáp này không biết đâu là đúng, đâu là sai. Tốt nhất, bạn hãy lắng nghe trực giác của mình, cố gắng nhìn thẳng vào sự thật, đừng cố suy diễn bất kỳ điều gì.

Tuổi Dậu

Vận trình tài lộc của người tuổi Dậu không mấy tốt đẹp. Con giáp này nên cẩn thận trong việc chi thu tiền bạc, đề phòng trộm cắp, lường gạt, không nên cho vay mượn, hoặc không nên cho tạm ứng trước. Tốt nhất là bạn không nên để mình vướng mắc vào lời hứa hẹn, nên lấy trước tiền cọc hoặc cẩn thận về mặt văn tự, giấy tờ, giao kèo, hợp đồng.

Chuyện tình cảm đang gặp rào cản. Con giáp này sẽ cảm thấy hơi mất phương hướng và không chắc chắn trong mối quan hệ của mình. Có một số thứ bạn nghĩ rằng mình đã đúng nhưng thực ra lại không hoàn toàn như con giáp này tưởng tượng.

Tuổi Tuất

Sự nghiệp của người tuổi Tuất diễn ra thuận lợi. Kinh nghiệm từ những công việc trước đây có thể giúp ích rất nhiều cho công việc hiện tại. Ngoài ra, bạn khá thất vọng về nơi làm việc hiện tại, có vẻ như bạn có xu hướng muốn đổi việc mới.

Vận trình tình cảm không mấy vui vẻ. Cả hai người đều không có sự tôn trọng quyền riêng tư của đối phương nên dễ làm mất hoà khí gia đình vẫn luôn tốt đẹp. Ngoài ra, sự áp đặt suy nghĩ của bản thân lên người kia là nguyên nhân khiến tình cảm gia đình kém đi.

Tuổi Hợi

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Hợi trong ngày hôm nay diễn ra tương đối bình ổn. Sự giúp sức của quý nhân giúp bản mệnh tỉnh táo, lý trí hơn bao giờ hết. Con giáp này nhận ra những thiếu sót của bản thân và nhờ có sự hậu thuẫn từ gia đình, bạn bè mà dễ dàng vượt qua được những lúc nguy nan ấy.

Vận trình tình cảm như ý hòa hợp. Các mối quan hệ trong gia đình tìm được sự hòa hợp trong cảm xúc lẫn quan điểm. Tinh thần thoải mái còn giúp con giáp này đưa ra được nhiều ý tưởng tuyệt vời để làm mới tình cảm.

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Hợi trong ngày hôm nay diễn ra tương đối bình ổn - minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.