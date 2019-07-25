Tử vi thứ Sáu ngày 26/7/2019 của 12 con giáp: Tuổi Tý tài lộc thăng hoa, tuổi Dần dính họa thị phi

Nhưng chuyện tình cảm lại không mấy khả quan, những mâu thuẫn vẫn chưa được tháo gỡ, vì vậy nên kiên trì hơn.

Ngày mới của người tuổi Tý khá hanh thông, tài lộc vượng phát, công danh thuận lợi. Bạn chỉ cần cố gắng hết mình, ắt có kết quả tốt đẹp.

Cảm giác không vui xuất phát từ chuyện tình cảm hay gia đạo. Bạn nên dành thời gian để giải quyết triệt để.

Ngày mới, người tuổi Sửu dễ gặp chuyện không hài lòng, tâm trạng không vui. Dù vậy, đừng để ảnh hưởng đến công việc, cho tiểu nhân cơ hội hãm hại.

Tử vi thứ Sáu ngày 26/7/2019 của tuổi Dần

Tử vi thứ Sáu ngày 26/7/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Ngày mới, tuổi Dần cẩn thận họa thị phi, có thể ảnh hưởng tới danh tiếng của bản thân. Những tranh cãi, hiểu lầm không thể tránh khỏi, và bạn nên biết điểm dừng để bảo vệ chính mình.

Dù vận đào hoa của bạn khá vượng nhưng vẫn chưa có người thật sự chân thành với bạn, hãy kiên trì thêm đôi chút.

Tử vi thứ Sáu ngày 26/7/2019 của tuổi Mão

Trong công việc, tuổi Mão có quý nhân giúp đỡ, hãy tận dụng cơ hội này.

Tuổi Mão có điềm hao tài trong ngày mới, dù tiền bạc vẫn có, không túng thiếu.

Về chuyện tình cảm, bạn đừng để áp lực công việc ảnh hưởng, sẽ không tốt cho cả hai.

Tử vi thứ Sáu ngày 26/7/2019 của tuổi Thìn

Tuổi Thìn cẩn thận thị phi rắc rối liên quan đến tiền bạc. Đừng dễ dàng chia sẻ chuyện cá nhân với bất kì ai.

Về sự nghiệp, hãy kiên nhẫn đợi cơ hội để thực hiện những dự định ấp ủ lâu nay.

Tử vi thứ Sáu ngày 26/7/2019 của tuổi Tỵ

Tử vi thứ Sáu ngày 26/7/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ nên tranh thủ giành lấy cơ hội trong công việc vào ngày hôm nay. Nếu thành công thì đây sẽ là bước ngoặt quan trọng trong tương lai.

Tuổi Tỵ nên cẩn thận các bệnh về tim mạch, chú ý giữ gìn sức khỏe và tinh thần tốt.

Tử vi thứ Sáu ngày 26/7/2019 của tuổi Ngọ

Dù tuổi Ngọ có kỳ vọng cao vào công việc nhưng đừng trở nên háo thắng trong mắt người khác, dễ có cơ hội cho tiểu nhân hãm hại.

Chuyện gia đạo hay tình cảm đều rất tốt, bạn có thể yên tâm. Nhưng tài lộc có chút trắc trở, bạn nên cân nhắc chi tiêu hợp lý.

Tử vi thứ Sáu ngày 26/7/2019 của tuổi Mùi

Tài lộc của người tuổi Mùi trong ngày mới vượng phát. Tiền từ kinh doanh càng thêm sinh lời. Người làm công ăn lương có cơ hội được tăng lương.

Dù vậy, bạn nên cẩn thận những người ganh ghét, đố kỵ xung quanh.

Tử vi thứ Sáu ngày 26/7/2019 của tuổi Thân

Tử vi thứ Sáu ngày 26/7/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Ngày mới khá bận rộn với người tuổi Thân. Dù vậy, may mắn trong tài lộc sẽ khiến bạn thấy thoải mái hơn.

Về tình cảm, nếu có hỷ sự thì đừng chần chừ. Người độc thân nên suy nghĩ kỹ trước bước tiến tình cảm mới.

Tử vi thứ Sáu ngày 26/7/2019 của tuổi Dậu

Tuổi Dậu nên cẩn thận trong lời ăn tiếng nói, đặc biệt là với cấp trên. Một lời nói không có ý xấu gì nếu không được trình bày rõ ràng thì rất có thể sẽ bị hiểu lầm.

Về tình duyên gia đạo, tuổi Dần hãy tin rằng dù khó khăn thế nào, bạn cũng không bao giờ một mình, hãy luôn nhớ có gia đình và người ấy ở bên.

Tử vi thứ Sáu ngày 26/7/2019 của tuổi Tuất

Tuổi Tuất cẩn thận họa tiểu nhân nói xấu, gièm pha trong ngày mới. Dù là trong chuyện nhỏ, bạn cũng nên chú ý.

Công việc có bận rộn thì bạn vẫn nên chăm sóc bản thân tốt nhất có thể.

Tử vi thứ Sáu ngày 26/7/2019 của tuổi Hợi

Tử vi thứ Sáu ngày 26/7/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tình cảm của người tuổi Hợi không được suôn sẻ trong ngày mới. Bạn nên xem xét lại liệu bản thân có lỗi không, hay chỉ nằm ở đối phương. Dù sao thì vẫn phải dung hòa để chấp nhận nhau.

Bù lại, tài lộc của tuổi Hợi trong ngày mới khá tốt, bạn có thể có được khoản thu nhập bất ngờ.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.