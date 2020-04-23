Tử vi thứ Sáu ngày 24/4/2020 của 12 con giáp: Tuổi Mão tài khoản tăng mạnh, tuổi Thìn khốn đốn thiếu hụt

Tâm linh - Tử vi 23/04/2020 05:00

Dưới đây là tử vi thứ Sáu ngày 24/4/2020 của 12 con giáp, tuổi Mão có số dư trong tài khoản tăng mạnh. Tuổi Thìn khốn đốn vì thiếu hụt tiền bạc.

Tử vi thứ Sáu ngày 24/4/2020 của 12 con giáp có lúc thăng lúc trầm không thể lường trước được, hãy đọc bài viết dưới đây để biết rõ hơn.

Tử vi thứ Sáu ngày 24/4/2020 của tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, Tý có cơ hội gặt hái được nhiều thành công lớn. Những ý tưởng của bạn được cấp trên đánh giá cao, thuận lợi vượt qua nhiều thử thách. Đồng nghiệp bắt đầu có cái nhìn khác tốt hơn về bạn. Những khó khăn vừa qua đã không còn khiến bạn phải buồn phiền.

Tử vi thứ Sáu ngày 24/4/2020 của tuổi Sửu

tu vi thu sau ngay 24/4/2020 cua 12 con giap 1
Tử vi thứ Sáu ngày 24/4/2020 của tuổi Sửu bị gạt mất tình tiền - Ảnh minh họa: Internet

Sửu bị lừa gạt mất tình tiền trong ngày thứ Sáu. Vì tính quá tin người nên bạn bị bạn bè gạt tiền. Họ vay mượn của bạn một số tiền khá lớn nhưng lại không trả. Điều này ảnh hưởng xấu đến tâm trạng khiến công việc của bạn cũng sa sút.

Tử vi thứ Sáu ngày 24/4/2020 của tuổi Dần

Dần đánh mất nhiều cơ hội kiếm tiền vì tật lười biếng của mình. Vận trình của bạn khá nhàn, không có chuyện gì làm nên bị cấp trên đánh giá không tốt. Những cố gắng trước đây của bạn cũng không còn ý nghĩa, giá trị nào trong mắt họ. Vì vậy mà bạn vô cùng cô đơn trong ngày cuối tuần.

Tử vi thứ Sáu ngày 24/4/2020 của tuổi Mão

Theo tử vi mới nhất, Mão gặp nhiều chuyện vui đổ về cùng lúc. Số dư trong tài khoản của bạn tăng mạnh đến mức chóng mặt. Bạn có nhiều cơ hội kiếm tiền tỷ nhờ đầu tư bất động sản. Tuy nhiên mối quan hệ của bạn gặp nhiều vấn đề, cả hai cãi nhau vì bất đồng quan điểm, không có nhiều thời gian để nói chuyện.

Tử vi thứ Sáu ngày 24/4/2020 của tuổi Thìn

tu vi thu sau ngay 24/4/2020 cua 12 con giap 2
Tử vi thứ Sáu ngày 24/4/2020 của tuổi Thìn mệt mỏi - Ảnh minh họa: Internet

Con đường tài lộc của Thìn vô cùng khốn đốn, mệt mỏi. Bạn bị thiếu tiền trầm trọng nhưng không có người cho vay mượn. Điều này khiến bạn không được vui, thậm chí còn suy nghĩ tiêu cực ảnh hưởng đến những dự án bản thân đang làm. Lời khuyên cho Thìn nên tập trung, thay đổi suy nghĩ để nhận được nhiều cơ hội hơn trong công việc lẫn chuyện tình cảm.

Tử vi thứ Sáu ngày 24/4/2020 của tuổi Tỵ

Vận trình của Tỵ gặp nhiều chuyện vui buồn lẫn lộn. Nửa ngày đầu, bạn bị cấp trên khiển trách, đồng nghiệp bàn ra tán vào nói xấu bạn. Nửa ngày sau, tâm trạng tốt hơn vì công việc đúng tiến độ, bạn không phải tăng ca hay làm thêm giờ.

Tử vi thứ Sáu ngày 24/4/2020 của tuổi Ngọ

Theo tử vi ngày của 12 con giáp, Ngọ không nên ôm đồm chuyện của người khác mà thiệt thân. Bạn nên nghỉ ngơi nhiều một chút, ăn uống điều độ hơn. Đừng cố gắng làm hài lòng người khác mà khiến bản thân mệt mỏi, mất sức.

Tử vi thứ Sáu ngày 24/4/2020 của tuổi Mùi

tu vi thu sau ngay 24/4/2020 cua 12 con giap 3
Tử vi thứ Sáu ngày 24/4/2020 của tuổi Mùi vận trình thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Mùi có nhiều dự định được thực hiện dễ dàng. Vận trình của bạn khá thuận lợi vì được quý nhân giúp đỡ, tận tình chỉ bảo. Bạn không còn bất cứ ai hãm hại, cản đường thăng tiến trong tương lai. Chuyện tình cảm của bạn cũng gặp nhiều chuyện vui vẻ, hạnh phúc.

Tử vi thứ Sáu ngày 24/4/2020 của tuổi Thân

Thân nhận được nhiều lời khen ngợi của cấp trên, đồng nghiệp. Bạn biết rõ năng lực của mình nên khá khiêm tốn, dù có thành công cũng không kiêu ngạo. Nhờ vậy mà vận trình thứ Sáu của bạn vô cùng thuận lợi, được nhiều người yêu mến.

Tử vi thứ Sáu ngày 24/4/2020 của tuổi Dậu

Tuổi Dậu trúng được nhiều hợp đồng béo bở, được cấp trên trọng dụng giao cho nhiều dự án lớn. Những người làm công ăn lương nhận được quyết định thăng tiến. Người làm ăn kinh doanh kiếm được nguồn khách hàng tiềm năng, tiền bạc đổ về tiêu xài không hết.

Tử vi thứ Sáu ngày 24/4/2020 của tuổi Tuất

Tuất gặp nhiều chuyện không hay trong ngày cuối tuần. Bạn thẳng tính nên gây nhiều hiểu lầm, nhất là với đồng nghiệp. Nói chung vận trình của bạn trong ngày không mấy thuận lợi. Tuất gặp phải nhiều vấn đề lớn cần phải tập trung để giải quyết triệt để. Trong chuyện tình cảm, mối quan hệ của bạn không có nhiều tiến triển. Vì tập trung cho công việc nên bạn không có nhiều thời gian dành cho người kia.

Tử vi thứ Sáu ngày 24/4/2020 của tuổi Hợi

tu vi thu sau ngay 24/4/2020 cua 12 con giap 4
Tử vi thứ Sáu ngày 24/4/2020 của tuổi Hợi đạt được nhiều thành tựu - Ảnh minh họa: Internet

Hợi gặt hái được khá nhiều thành tựu ngoài sức tưởng tượng. Bạn không còn gặp nhiều khó khăn, rắc rối như trước đây. Những dự định của bạn đều thuận lợi, không còn bất cứ tiểu nhân nào hãm hại hay cản đường khiến bạn buồn phiền không yên.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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