Tử vi thứ sáu ngày 23/9/2022 của 12 con giáp: Dần – Tỵ được Thần Tài tặng số tiền bất ngờ, Mùi – Hợi có buổi hẹn hò lãng mạn cùng người thương

Thiên Tài giúp tuổi Tý có tiền bạc rủng rỉnh trong tay nhưng đó cũng có thể là cái bẫy đấy nhé. Chi tiêu tiết kiệm, quản lý tiền bạc hợp lý là nhiệm vụ cần làm ngay t và cả những ngày tiếp theo. Đừng để ai hay bất cứ thứ gì "cám dỗ" bạn!

Nhắc nhở người tuổi Tý chớ tỏ thái độ "trứng khôn hơn vịt" khiến người lớn tuổi cảm thấy khó chịu với bạn, tốt hơn hết là nên biết lắng nghe. Bạn hay tự nghĩ mình xuất sắc rồi nói quá nhiều về bản thân là điều không hề phù hợp trong lúc này.

Hôm nay mang lại sinh lực, năng lượng mới cho bản mệnh để bạn cảm thấy khỏe mạnh, vững tin thực hiện một số mục tiêu trong cuộc sống. Lúc này bạn cũng ăn uống khoa học hơn, luôn tìm cách tránh xa những món ăn gây hại cho sức khỏe.

Tuổi Sửu

Hôm nay Tỷ Kiên nhắc nhở về khuyết điểm của con giáp tuổi Sửu. Thứ 6 này bạn có khuynh hướng "chỉ nói mà không làm". Muốn có một ngày làm việc hiệu quả, hãy lập ra các kế hoạch chi tiết, sau đó bắt đầu thực hiện, cho dù đó chỉ là một nhiệm vụ nhỏ.

Dự báo có những rắc rối liên quan tới tiền bạc vì bạn bất cẩn hoặc quá tin người. Hãy có kế hoạch tài chính cụ thể, để không rơi vào tình huống bị động trong những lúc khó khăn.

Tuổi Dần

Bạn cảm thấy tràn đầy năng lượng chỉ khi ở bên những người bạn thân thật sự. Nhưng hôm nay Tam Hội khuyến khích tuổi Dần mở lòng mình ra để đón nhận những mối quan hệ mới, cuộc sống của bạn sẽ thú vị hơn nhiều đấy.

Người tuổi Dần với sự giúp sức của Chính Quan nên hoàn thành được khá nhiều nhiệm vụ. Thế nhưng, đừng quá chú trọng vào chi tiết mà hãy nhìn bức tranh tổng thể. Nếu bạn quá chú trọng tiểu tiết, có thể đã để các cơ hội lớn vuột khỏi tầm tay của mình.

Tuổi Mão

Hôm nay cho biết ảnh hưởng của Thiên Quan nên người tuổi Mão rất khó tập trung. Chỉ khi hoàn tất mọi công việc mới có thể tận hưởng niềm vui trọn vẹn. Thế nên, trước khi có thể thoải mái theo đuổi những kế hoạch mà mình yêu thích, hãy cố gắng hoàn thành những gì được giao phó!

Bạn cũng có thiên hướng nghệ thuật và phong cách đặc biệt, thể hiện qua cách bạn cư xử và giải quyết tình huống. Nếu có những người tỏ ra không ưa thì cũng đừng vì thế mà cố làm cho giống họ và đánh mất bản sắc của mình. Bạn hãy cứ luôn luôn là chính mình.

Tuổi Thìn

Hôm nay tuổi Thìn đang có xích mích với ai đó, nhờ có Tam Hội nên sẽ là thời điểm bạn và họ có thể hóa giải xung đột, tháo gỡ mọi hiểu nhầm. Đừng giữ mãi trong lòng những thù hận không đáng, chúng chẳng đem lại cho bạn lợi ích gì, chỉ khiến bạn mệt mỏi và tổn thương hơn.

Kiếp Tài nhắc nhở tuổi Thìn nên kiểm soát tốt cảm xúc. Bạn đang sống quá bản năng. Cảm xúc thất thường có thể khiến bạn bị "mờ mắt", không nhìn nhận được mọi chuyện khách quan. Việc phân tích sự vật, sự việc sao cho đúng đắn là một thách thức lớn với bạn.

Ngũ hành xung khắc ảnh hưởng tới tình hình tài chính hiện tại của bản mệnh, có nguy cơ bạn tiêu dùng, mua sắm quá tay, vượt cả hạn mức bản thân cho phép. Hãy nghiêm khắc với bản thân, tránh việc mua thêm, đẩy bản thân vướng vào nợ nần.

Tuổi Tỵ

Chính Ấn ghé thăm là tín hiệu tốt cho công việc của tuổi Tỵ, có thể là công sức cùng sự vất vả của bạn trong thời gian vừa qua được ghi nhận. Nhiều người đạt được thành công trong ngày này, thế nhưng không ít người vẫn chưa đạt được điều như mong đợi, bạn hãy cứ kiên nhẫn, tiếp tục nỗ lực nhé.

Ngũ hành tương sinh cho thấy bạn đang hạnh phúc bên một nửa của mình. Không những thế, những việc bạn làm thường xuyên nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của những người thân trong gia đình.

Tuổi Ngọ

Điềm báo không tốt vì người tuổi Ngọ cứ làm là hỏng việc, lỗi không hẳn là do bạn, có thể là ai đó vô tình hoặc cố ý gây hại. Thay vì cố gắng làm nhiều hơn thì bạn nên tập trung vào chất lượng, hãy cẩn thận làm từng việc và không quên quan sát xung quanh.

Thiên Ấn khuyến khích con giáp tuổi Ngọ nếu có nảy ra ý tưởng nào, hãy ghi chép lại, sau đó tìm hiểu thực tế, để xem bạn có thể áp dụng vào hiện thực hay không. Chớ có đưa ra những kết luận vội vàng khi bạn chưa nắm rõ mọi thông tin.

Ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho mục tiêu tiền bạc của bạn dần dần được hoàn thiện. Có thể khó khăn trước mắt vẫn còn và đây chỉ là bước tiến nhỏ thôi nhưng đủ mang lại cho bạn năng lượng tràn đầy.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi được tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào với sự giúp đỡ của Tam Hợp che chở, hai người còn tìm cách làm mới tình yêu bằng cuộc hẹn hò lãng mạn, riêng tư. Đây cũng là lúc mà người độc thân bất ngờ vì "người cũ" muốn quay lại khiến bạn cảm thấy phân vân.

Tỷ Kiên dự báo con giáp tuổi Mùi có thể bực dọc với ai đó và buông lời phàn nàn, trách móc. Tuy nhiên, bạn nên kiềm chế lại, đừng quên rằng bạn cũng có thể học hỏi rất nhiều điều từ chính những sai lầm của họ. Hãy nhìn mọi việc dưới góc độ tích cực hơn!

Khuyên bản mệnh đừng tìm cách chỉ dạy ai đó về vấn đề tiền bạc. Người khác cũng có sáng kiến riêng, họ cũng thích làm theo thói quen của mình. Bạn cần tinh tế trong việc thảo luận và giao tiếp nhé!

Tuổi Thân

Thương Quan dự báo con giáp tuổi Thân có thể làm hỏng một số việc. Đừng lúc nào cũng trách móc mình như thế. Bạn làm mọi việc tốt hơn bạn nghĩ đấy. Điều bạn cần làm là tự tin lên, cố gắng nỗ lực hơn nữa. Mọi người vẫn đang đánh giá cao bạn đó.

Bạn có xu hướng thích nói khá nhiều về bản thân. Dẫu biết bạn đang có nhiều ý tưởng và lời khuyên thú vị muốn chia sẻ với mọi người, nhưng cũng cần biết lắng nghe nữa, đừng chỉ thao thao bất tuyệt như vậy.

Tuổi Dậu

Hôm nay tuổi Dậu thiếu kiên nhẫn, bạn dễ bực mình khi giải thích vấn đề gì đó. Khuyên nhủ người khác là điều tốt, nhưng đừng sa đà vào việc chỉ trích. Góp ý dựa trên tinh thần xây dựng là cách để hai phía cùng tốt hơn. Do đó, bạn nên thận trọng và làm chủ lời ăn tiếng nói của mình.

Thực Thần mang tới lời mời ăn uống hoặc một cuộc tụ tập, gặp gỡ. Những người tuổi Dần đừng sa đà quá mà quên công việc hiện tại. Bạn cũng cần biết bố trí thời gian phù hợp cho từng công việc, để có thể giải quyết chúng nhanh gọn, không chồng chéo.

Ngũ hành xung khắc dự báo bạn cảm thấy thất vọng về cách đối phương cư xử với mình cho dù bạn đã chân thành trao yêu thương. Bạn cần hiểu rằng, tình cảm không phải là món quà cho - nhận, nó đơn giản là cảm xúc, khi họ không yêu thì bạn chỉ còn cách ra đi mà thôi.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất lúc này giải quyết được khá nhiều việc với sự giúp đỡ từ những người xung quanh như đồng nghiệp, bạn bè. Hãy nói lời cảm ơn tới họ vì không phải ai cũng nhiệt tình như thế đâu.

Kiếp Tài nhắc nhở con giáp tuổi Tuất hôm nay nếu có những bí mật riêng, chớ có nói ra với ai, cho dù đó có là bạn thân đi chăng nữa. Hành động này có thể khiến bạn rơi vào cảm giác bất an, thậm chí khiến bạn mất niềm tin vào người khác. Nói chung, với bạn, lòng tin là thứ xa xỉ.

Ngũ hành xung khắc khiến bản mệnh cảm thấy nuối tiếc với những gì bạn chưa làm được cho người ấy. Những kỷ niệm cũ sẽ làm phiền bạn trong ngày này. Nếu bạn không biết tự cách thoát ra khỏi chuyện tình cảm đã qua thì rất khó mở ra tương lai tốt đẹp hơn.

Tuổi Hợi

Tam Hợp giúp người tuổi Hợi thêm phần vượng duyên, nhất là người độc thân sẽ có nhiều người tìm hiểu, theo đuổi. Những ai đã có gia đình nên thận trọng, bạn sẽ dễ bị cuốn hút bởi người khác giới.

Chính Quan mang lại năng lượng dồi dào để tuổi Hợi nhiệt tình làm việc. Thế nhưng bạn đừng ôm đồm quá nhiều việc trong hôm nay, bạn không thể làm hết mọi thứ được đâu. Hãy tập trung vào những nhiệm vụ lớn, cần ưu tiên hoàn thành trước.

Ngũ hành tương sinh cho thấy niềm vui của bạn hôm nay còn đến từ việc bạn cảm thấy rất khỏe mạnh, lạc quan. Nhất là nhiều người hồi phục sức khỏe nhanh chóng, có cơ hội chữa được bệnh.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!