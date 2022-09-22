Vừa bước qua tháng 10 dương, 3 con giáp có nguy cơ trúng số độc đắc, Thần Tài độ trì, Thần May Mắn bám gót, Thần Tình Yêu cưng chiều

Tâm linh - Tử vi 22/09/2022 15:29

Tham khảo bài viết dưới đây để biết trong tháng 10 có 3 con giáp nào viên mãn cả tình lẫn tiền nhé!

Vừa bước qua tháng 10 dương, 3 con giáp có nguy cơ trúng số độc đắc, Thần Tài độ trì, Thần May Mắn bám gót, Thần Tình Yêu cưng chiều - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dần

Tuổi Dần đa số là những người thông minh, độc lập, bạo dạn và rất quyết đoán, dũng cảm và có tham vọng. Tháng 10 dương là một tháng rất tốt lành cho những người tuổi Dần, đặc biệt là về chuyện tài chính làm ăn.

Thời điểm này là lúc các sao tốt chiếu rọi, người tuổi Dần làm gì cũng thành công, lộc lá đầy nhà, tiền tiêu không hết. Không chỉ có tài chính, mà những mặt khác trong cuộc sống của họ cũng hết sức thuận lợi suôn sẻ, và sẽ là một thiếu sót lớn nếu không liệt kê họ vào danh sách những con giáp có vận đỏ nhất tháng.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất được dự báo có nhiều bước đột phá trong tháng 10. Dù làm trong lĩnh vực nào thì Tuất cũng dễ dàng đạt được thành công. Tuất được cấp trên đánh giá cao và có thể có cơ hội thăng chức, tăng lương. Bên cạnh đó, túi tiền của Tuất cũng thêm phần rủng rỉnh.

Điều Tuất cần làm là tận dụng tốt nguồn lực cũng như phát huy thế mạnh mà mình đang có. Nên tập trung cao độ hơn nếu như muốn sự nghiệp thành công. Tài chính của bạn có dấu hiệu tăng lên nhờ những khoản lương thưởng cho sự chăm chỉ và cố gắng.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi thông minh, nếu gặp khó khăn sẽ tìm cách thay đổi bản thân. Vì vậy họ dễ dàng vượt qua khó khăn.

Hợi cũng là người dễ gần nên có nhiều bạn bè xung quanh. Họ lạc quan, tốt bụng, được người khác sẵn sàng giúp đỡ nên triển vọng sau này luôn tươi sáng. Điều Hợi cần làm là hãy dốc lòng với công việc của mình. Bạn sẽ tìm ra được hướng đi trong công việc, lập thành tích xuất sắc và thu về lợi nhuận cao hơn, đặc biệt là trong tháng 10.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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